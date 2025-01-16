Захарова рассказала о мнимом "российском следе" на балтийских кабелях - 16.01.2025 Украина.ру
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Захарова рассказала о мнимом "российском следе" на балтийских кабелях
Захарова рассказала о мнимом "российском следе" на балтийских кабелях - 16.01.2025 Украина.ру
Захарова рассказала о мнимом "российском следе" на балтийских кабелях
Заявления западных политиков о якобы найденном "российском следе" в повреждении кабелей на дне Балтийского моря является выдумкой с целью ограничить экспорт российской нефти. Об этом 16 января на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-01-16T14:00
2025-01-16T14:00
новости
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публичная дипломатия
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"Реальная цель этого всего - любыми средствами ограничить экспорт российской нефти и заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во "внутреннее море НАТО", - сказала официальный представитель МИД России.Захарова отметила, что представители Запада лишь на словах пекутся об интересах конечных потребителей энергоносителей. На деле же они продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность, констатировала дипломат.По её словам, ситуацией сразу воспользовался военно-политический блок НАТО - он стал наращивать военное присутствие в Балтийском море.Он обратила внимание на двойные стандарты в очередных инсинуациях о якобы найденном "российском следе" при обрыве кабелей на балтийском дне. При этом Захарова указала на очевидное безразличие ЕС к режиму Владимира Зеленского, создавшего реальные проблемы для энергетической инфраструктуры Евразии."Может, они все-таки одернут киевский режим, а может самих себя? Ведь киевский режим угрожает функционированию инфраструктуры, которая обеспечивает поступление российского газа в отдельные страны-члены Европейского союза. Но Брюссель с этим не торопится, куда интереснее "разматывать" и "заматывать" историю с телекоммуникационным кабелем", — сказала Захарова.Больше новостей представлено в обзоре В Киеве ждут удара "Орешником" и думают, кому продать ГТС. Главное на Украине на 13.30 16 января
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новости, балтийское море, россия, москва, владимир зеленский, нато, ес, гтс, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты, мид рф, балтика, энергетика, нефть, антироссийские санкции, мария захарова
Новости, Балтийское море, Россия, Москва, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, ГТС, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты, МИД РФ, Балтика, энергетика, нефть, антироссийские санкции, Мария Захарова

Захарова рассказала о мнимом "российском следе" на балтийских кабелях

14:00 16.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Заявления западных политиков о якобы найденном "российском следе" в повреждении кабелей на дне Балтийского моря является выдумкой с целью ограничить экспорт российской нефти. Об этом 16 января на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Реальная цель этого всего - любыми средствами ограничить экспорт российской нефти и заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во "внутреннее море НАТО", - сказала официальный представитель МИД России.
Учения на Балтике - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
12:14
НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море - посол РоссииПопыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО назвал посол России в Дании решения, принятые по итогам состоявшегося 14 января саммита государств-членов этого военно-политического блока. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телерадиокомпании DR.
Захарова отметила, что представители Запада лишь на словах пекутся об интересах конечных потребителей энергоносителей. На деле же они продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность, констатировала дипломат.
По её словам, ситуацией сразу воспользовался военно-политический блок НАТО - он стал наращивать военное присутствие в Балтийском море.
"Это все бы напоминало очередной акт в театре абсурда, если бы не все признаки давно и тщательно продуманного плана", - заметила официальный представитель МИД России.
Он обратила внимание на двойные стандарты в очередных инсинуациях о якобы найденном "российском следе" при обрыве кабелей на балтийском дне. При этом Захарова указала на очевидное безразличие ЕС к режиму Владимира Зеленского, создавшего реальные проблемы для энергетической инфраструктуры Евразии.
"Может, они все-таки одернут киевский режим, а может самих себя? Ведь киевский режим угрожает функционированию инфраструктуры, которая обеспечивает поступление российского газа в отдельные страны-члены Европейского союза. Но Брюссель с этим не торопится, куда интереснее "разматывать" и "заматывать" историю с телекоммуникационным кабелем", — сказала Захарова.
Больше новостей представлено в обзоре В Киеве ждут удара "Орешником" и думают, кому продать ГТС. Главное на Украине на 13.30 16 января
 
НовостиБалтийское мореРоссияМоскваВладимир ЗеленскийНАТОЕСГТСдипломатияпубличная дипломатиядипломатыМИД РФБалтикаэнергетиканефтьантироссийские санкцииМария Захарова
 
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