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Захарова рассказала о мнимом "российском следе" на балтийских кабелях

Захарова рассказала о мнимом "российском следе" на балтийских кабелях - 16.01.2025 Украина.ру

Захарова рассказала о мнимом "российском следе" на балтийских кабелях

Заявления западных политиков о якобы найденном "российском следе" в повреждении кабелей на дне Балтийского моря является выдумкой с целью ограничить экспорт российской нефти. Об этом 16 января на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-01-16T14:00

2025-01-16T14:00

2025-01-16T14:00

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"Реальная цель этого всего - любыми средствами ограничить экспорт российской нефти и заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во "внутреннее море НАТО", - сказала официальный представитель МИД России.Захарова отметила, что представители Запада лишь на словах пекутся об интересах конечных потребителей энергоносителей. На деле же они продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность, констатировала дипломат.По её словам, ситуацией сразу воспользовался военно-политический блок НАТО - он стал наращивать военное присутствие в Балтийском море.Он обратила внимание на двойные стандарты в очередных инсинуациях о якобы найденном "российском следе" при обрыве кабелей на балтийском дне. При этом Захарова указала на очевидное безразличие ЕС к режиму Владимира Зеленского, создавшего реальные проблемы для энергетической инфраструктуры Евразии."Может, они все-таки одернут киевский режим, а может самих себя? Ведь киевский режим угрожает функционированию инфраструктуры, которая обеспечивает поступление российского газа в отдельные страны-члены Европейского союза. Но Брюссель с этим не торопится, куда интереснее "разматывать" и "заматывать" историю с телекоммуникационным кабелем", — сказала Захарова.Больше новостей представлено в обзоре В Киеве ждут удара "Орешником" и думают, кому продать ГТС. Главное на Украине на 13.30 16 января

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