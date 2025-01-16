Захарова рассказала о мнимом "российском следе" на балтийских кабелях
Заявления западных политиков о якобы найденном "российском следе" в повреждении кабелей на дне Балтийского моря является выдумкой с целью ограничить экспорт российской нефти. Об этом 16 января на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Реальная цель этого всего - любыми средствами ограничить экспорт российской нефти и заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во "внутреннее море НАТО", - сказала официальный представитель МИД России.
12:14НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море - посол РоссииПопыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО назвал посол России в Дании решения, принятые по итогам состоявшегося 14 января саммита государств-членов этого военно-политического блока. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телерадиокомпании DR.
Захарова отметила, что представители Запада лишь на словах пекутся об интересах конечных потребителей энергоносителей. На деле же они продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность, констатировала дипломат.
По её словам, ситуацией сразу воспользовался военно-политический блок НАТО - он стал наращивать военное присутствие в Балтийском море.
"Это все бы напоминало очередной акт в театре абсурда, если бы не все признаки давно и тщательно продуманного плана", - заметила официальный представитель МИД России.
Он обратила внимание на двойные стандарты в очередных инсинуациях о якобы найденном "российском следе" при обрыве кабелей на балтийском дне. При этом Захарова указала на очевидное безразличие ЕС к режиму Владимира Зеленского, создавшего реальные проблемы для энергетической инфраструктуры Евразии.
"Может, они все-таки одернут киевский режим, а может самих себя? Ведь киевский режим угрожает функционированию инфраструктуры, которая обеспечивает поступление российского газа в отдельные страны-члены Европейского союза. Но Брюссель с этим не торопится, куда интереснее "разматывать" и "заматывать" историю с телекоммуникационным кабелем", — сказала Захарова.
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