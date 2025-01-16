Украинский депутат рассказала о дроне и взрывах у здания Рады - 16.01.2025 Украина.ру
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Украинский депутат рассказала о дроне и взрывах у здания Рады
Украинский депутат рассказала о дроне и взрывах у здания Рады - 16.01.2025 Украина.ру
Украинский депутат рассказала о дроне и взрывах у здания Рады
Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в своем телеграм-канале сообщила, что 16 января возле здания парламента в Киеве заметили дрон
2025-01-16T14:59
2025-01-16T14:59
новости
киев
ирина геращенко
россия
украина
виталий кличко
верховная рада
рада
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"Во время воздушной тревоги вблизи Верховной Рады был замечен шахед (БПЛА - ред.), были слышны взрывы. Спасибо силам ПВО (противовоздушной обороны) за работу", - написала Геращенко.Ранее в четверг в Киеве была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах. Позднее мэр города Виталий Кличко информировал о работе ПВО.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Били по украинским аэродромам, цехам и складам беспилотников: Минобороны перечислило успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, киев, ирина геращенко, россия, украина, виталий кличко, верховная рада, рада
Новости, Киев, Ирина Геращенко, Россия, Украина, Виталий Кличко, Верховная Рада, Рада

Украинский депутат рассказала о дроне и взрывах у здания Рады

14:59 16.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в своем телеграм-канале сообщила, что 16 января возле здания парламента в Киеве заметили дрон
"Во время воздушной тревоги вблизи Верховной Рады был замечен шахед (БПЛА - ред.), были слышны взрывы. Спасибо силам ПВО (противовоздушной обороны) за работу", - написала Геращенко.
Ранее в четверг в Киеве была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах. Позднее мэр города Виталий Кличко информировал о работе ПВО.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Били по украинским аэродромам, цехам и складам беспилотников: Минобороны перечислило успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевИрина ГеращенкоРоссияУкраинаВиталий КличкоВерховная РадаРада
 
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