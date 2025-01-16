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Украинский депутат рассказала о дроне и взрывах у здания Рады

Украинский депутат рассказала о дроне и взрывах у здания Рады - 16.01.2025 Украина.ру

Украинский депутат рассказала о дроне и взрывах у здания Рады

Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в своем телеграм-канале сообщила, что 16 января возле здания парламента в Киеве заметили дрон

2025-01-16T14:59

2025-01-16T14:59

2025-01-16T14:59

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"Во время воздушной тревоги вблизи Верховной Рады был замечен шахед (БПЛА - ред.), были слышны взрывы. Спасибо силам ПВО (противовоздушной обороны) за работу", - написала Геращенко.Ранее в четверг в Киеве была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах. Позднее мэр города Виталий Кличко информировал о работе ПВО.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Били по украинским аэродромам, цехам и складам беспилотников: Минобороны перечислило успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.

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