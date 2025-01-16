СК РФ: Точиев и Падиев задержаны по делу об убийстве генерала Кириллова
Ещё два фигуранта уголовного дела об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержаны. Об этом 16 января заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Продолжается расследование уголовного дела о совершении в Москве террористического акта, повлекшего смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Дело ведёт ГСУ СК РФ.
"По горячим следам во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России был установлен исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов. 17 декабря 2024 года, в момент, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда, он дистанционно привел в действие взрывное устройство мощностью около 500 гр в тротиловом эквиваленте, находившееся на установленном им самокате", - сообщила Петренко.
Она отметила, что следователями установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева.
"В ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию пока неустановленного куратора, через Интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъёмку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от убежища. Точиев в последующем оплачивал продление аренды комнаты", - рассказала официальный представитель СК РФ.
7 января, 05:20Ищенко: Запад считает, что убийство российского генерала — достижение, достойное орденаТерроризм осуждают до тех пор, пока он не применяется против врага. Запад заявил, что Россия — враг, против которого надо воевать. Тем временем Великобритания — главный инициатор всего процесса. И непонятно, кто сейчас сильнее проталкивает войну против России — американцы или англичане
Следователи выяснили, что после совершения теракта организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты и для ориентировки передал изготовленную Падиевым видеозапись. По пути туда Курбонов был задержан сотрудниками полиции.
Точиев и Падиев задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой.
"Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица", - добавила официальный представитель СК.