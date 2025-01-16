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СК РФ: Точиев и Падиев задержаны по делу об убийстве генерала Кириллова

СК РФ: Точиев и Падиев задержаны по делу об убийстве генерала Кириллова - 16.01.2025 Украина.ру

СК РФ: Точиев и Падиев задержаны по делу об убийстве генерала Кириллова

Ещё два фигуранта уголовного дела об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержаны. Об этом 16 января заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-01-16T14:22

2025-01-16T14:22

2025-01-16T14:22

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Продолжается расследование уголовного дела о совершении в Москве террористического акта, повлекшего смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Дело ведёт ГСУ СК РФ."По горячим следам во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России был установлен исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов. 17 декабря 2024 года, в момент, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда, он дистанционно привел в действие взрывное устройство мощностью около 500 гр в тротиловом эквиваленте, находившееся на установленном им самокате", - сообщила Петренко.Она отметила, что следователями установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева."В ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию пока неустановленного куратора, через Интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъёмку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от убежища. Точиев в последующем оплачивал продление аренды комнаты", - рассказала официальный представитель СК РФ.Следователи выяснили, что после совершения теракта организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты и для ориентировки передал изготовленную Падиевым видеозапись. По пути туда Курбонов был задержан сотрудниками полиции.Точиев и Падиев задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой."Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица", - добавила официальный представитель СК.Ранее на эту тему: Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"

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новости, россия, москва, московская область, игорь кириллов, петренко, владимир зеленский, ск рф, фсб, мвд, теракт, терроризм, террорист, мигранты, сво, уголовное дело, криминал