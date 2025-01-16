СК РФ: Точиев и Падиев задержаны по делу об убийстве генерала Кириллова - 16.01.2025 Украина.ру
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СК РФ: Точиев и Падиев задержаны по делу об убийстве генерала Кириллова
СК РФ: Точиев и Падиев задержаны по делу об убийстве генерала Кириллова - 16.01.2025 Украина.ру
СК РФ: Точиев и Падиев задержаны по делу об убийстве генерала Кириллова
Ещё два фигуранта уголовного дела об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержаны. Об этом 16 января заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-01-16T14:22
2025-01-16T14:22
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московская область
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Продолжается расследование уголовного дела о совершении в Москве террористического акта, повлекшего смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Дело ведёт ГСУ СК РФ."По горячим следам во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России был установлен исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов. 17 декабря 2024 года, в момент, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда, он дистанционно привел в действие взрывное устройство мощностью около 500 гр в тротиловом эквиваленте, находившееся на установленном им самокате", - сообщила Петренко.Она отметила, что следователями установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева."В ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию пока неустановленного куратора, через Интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъёмку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от убежища. Точиев в последующем оплачивал продление аренды комнаты", - рассказала официальный представитель СК РФ.Следователи выяснили, что после совершения теракта организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты и для ориентировки передал изготовленную Падиевым видеозапись. По пути туда Курбонов был задержан сотрудниками полиции.Точиев и Падиев задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой."Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица", - добавила официальный представитель СК.Ранее на эту тему: Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"
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новости, россия, москва, московская область, игорь кириллов, петренко, владимир зеленский, ск рф, фсб, мвд, теракт, терроризм, террорист, мигранты, сво, уголовное дело, криминал
Новости, Россия, Москва, Московская область, Игорь Кириллов, Петренко, Владимир Зеленский, СК РФ, ФСБ, МВД, теракт, терроризм, террорист, мигранты, СВО, уголовное дело, криминал

СК РФ: Точиев и Падиев задержаны по делу об убийстве генерала Кириллова

14:22 16.01.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВзрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Ещё два фигуранта уголовного дела об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержаны. Об этом 16 января заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Продолжается расследование уголовного дела о совершении в Москве террористического акта, повлекшего смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Дело ведёт ГСУ СК РФ.
"По горячим следам во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России был установлен исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов. 17 декабря 2024 года, в момент, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда, он дистанционно привел в действие взрывное устройство мощностью около 500 гр в тротиловом эквиваленте, находившееся на установленном им самокате", - сообщила Петренко.
Она отметила, что следователями установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева.
"В ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию пока неустановленного куратора, через Интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъёмку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от убежища. Точиев в последующем оплачивал продление аренды комнаты", - рассказала официальный представитель СК РФ.
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
7 января, 05:20
Ищенко: Запад считает, что убийство российского генерала — достижение, достойное орденаТерроризм осуждают до тех пор, пока он не применяется против врага. Запад заявил, что Россия — враг, против которого надо воевать. Тем временем Великобритания — главный инициатор всего процесса. И непонятно, кто сейчас сильнее проталкивает войну против России — американцы или англичане
Следователи выяснили, что после совершения теракта организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты и для ориентировки передал изготовленную Падиевым видеозапись. По пути туда Курбонов был задержан сотрудниками полиции.
Точиев и Падиев задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой.
"Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица", - добавила официальный представитель СК.
Ранее на эту тему: Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"
 
НовостиРоссияМоскваМосковская областьИгорь КирилловПетренкоВладимир ЗеленскийСК РФФСБМВДтеракттерроризмтеррористмигрантыСВОуголовное делокриминал
 
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