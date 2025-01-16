https://ukraina.ru/20250116/1026295358.html

Освобождение Варшавы

Освобождение Варшавы - 16.01.2025 Украина.ру

Освобождение Варшавы

В том, что поляки предпочли забыть о благодарности за освобождение от нацистской оккупации есть определённая историческая логика. Распад СССР и ослабление Германии расчистили площадку для польского реваншизма – ведь каких-то 300 лет назад Польша ещё была великой державой… Ну а наше дело – напоминать, чем кончилась польская великодержавность

2025-01-16T08:12

2025-01-16T08:12

2025-01-16T10:06

история

польша

варшава

великая отечественная война

1945

история

восточная европа

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адольф гитлер

иосиф сталин

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Более десяти лет днём освобождения Варшавы считалось 14 сентября 1944-го, когда советские войска заняли её восточный пригород – Прагу. Но полностью нацисты были выбиты из столицы Польши лишь 17 января 1945-гоКрасная Армия оказалась на подступах к Варшаве ещё в конце июля 1944 года, в ходе наступательной операции "Багратион". На её втором этапе 18 июля в полном составе перешёл в наступление 1-й Белорусский фронт.Командовал фронтом Константин Рокоссовский — уроженец Варшавы, этнический поляк, в 1949-56 годах — министр обороны Польской Народной Республики. Уже 20 июля 1944-го советские войска форсировали Буг и вошли на территорию нынешней Польши. 24 июля 2-я танковая армия заняла Люблин и совершила глубокий рывок к северу вдоль Вислы, имея конечной целью захват Праги — предместья Варшавы, находящегося на восточном берегу реки.Согласно обнародованным документам Ставки Верховного Главнокомандования СССР, взятие Варшавы в ходе операции "Багратион" не предусматривалось, но Гитлер к такому развитию событий готовился серьёзно: 27 июля 1944 года фюрер объявил Варшаву "городом-крепостью". Это означало продолжение сопротивления его гарнизона даже в случае полного окружения.1 августа 1944-го командующий войсками немецкой группы армий "Центр" фельдмаршал Модель запретил отход с занимаемых позиций. Также против наступающих советских частей нацисты бросили резервы — пять танковых дивизий.Такое количество свежих немецких войск в районе Варшавы само по себе делало малореальным прорыв в Прагу, а тем более — за реку Висла. Кроме того, советские войска, пройдя за полтора месяца с ожесточенными боями около 500 километров, при выходе к Висле выдохлись, ряды передовых частей сильно поредели, а тылы отстали.Поэтому претензии тогдашнего правительства Польши в эмиграции (и большинства нынешних польских политиков) к Сталину— мол, он специально не подержал Варшавское восстание, начатое 1 августа 1944-го без согласования с СССР, явно некорректны.После подхода тылов и резервов, 10 сентября 1944 года советские войска при участии 1-й танковой бригады Войска Польского имени героев Вестерплятте (её боевой путь изображён в легендарном сериале "Четыре танкиста и собака",) возобновили наступление на Прагу.14 сентября 1944-го это восточное предместье столицы Польши было полностью освобождено от немецких войск, и до 1956 года именно эта дата праздновалась как день освобождения Варшавы.Командующий 1-й армией Войска Польского генерал Зигмунт Берлинг сразу же начал десантные операции с целью занять плацдармы на западном берегу Вислы и пробиться к повстанцам, которых к тому времени уже практически разгромили немецкие войска. Однако высаженные 16-18 сентября десанты, которым удалось захватить несколько кварталов Варшавы и участок побережья между двумя мостами, были разгромлены немцами до 29 сентября. А 2 октября 1944-го официально капитулировало и командование Варшавского восстания.11 октября 1944-го временным руководителем "крепости Варшава" был назначен штандартенфюрер СС Пауль Отто Гейбель, руководитель СС и полиции Варшавского округа. На следующий день Генрих Гиммлер приказал ему разрушить до фундаментов все здания в городе, сохранив только то, что требовалось для обороны.18 октября в Варшаву прибыл новый комендант Варшавы генерал-майор Хельмут Айзеншток, которого уже в январе 1945-го сменил генерал-лейтенант Фридрих Вебер. Главнокомандующим "крепости Варшава" всё это время был командующий 9-й армии вермахта генерал Смило фон Лютвиц, назначенный на этот пост 21 сентября 1944 года.Гарнизон города составляла "Крепостная дивизия "Варшава", насчитывающая 17 тысяч солдат и 346 единиц различной артиллерии. На один километр оборонительной линии приходились около 300 солдат, 8 орудий и один танк.Хотя с начала октября 1944-го советские и польские войска, находящиеся в Праге, не вели боевых действий, однако постоянно предпринимались вылазки в оккупированную нацистами Варшаву. Одна из них, предпринятая в ночь с 23 на 24 октября, вошла в историю благодаря тому, что одной из групп командовал хорунжий Войцех Ярузельский, позже генерал Войска Польского и президент Польской Народной Республики.В это время советское командование готовило Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию.Первоначально начало операции планировалось на 20 января 1945 года, но 6 января в связи с крупной неудачей англо-американских сил в Арденнах Уинстон Черчилль обратился к Иосифу Сталину с просьбой оказать помощь и срочно провести наступление "на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте".В тот же день начальник штаба сухопутных войск Германии генерал-полковник Франц Гудериан доложил Гитлеру, что Красная Армия имеет как минимум двукратное преимущество перед немецкими войсками. Фюрер не поверил, и даже после того, как Гудериан предоставил данные аэрофотосъёмки, Гитлер вместе с шефом люфтваффе Германом Герингом, назвали их "советской провокацией".12 января войска 1-го Украинского фронта нанесли главный удар по немцам с Сандомирского плацдарма, а Варшавско-Познанская наступательная операция началась 14 января. В наступление от Балтики до Венгрии перешли почти 2,2 миллиона советских и польских солдат, которым противостояли около 800 тысяч нацистов.Главной ударной силой Варшавско-Познанской операции была 61-я армия 1-го Белорусского фронта. В первый же день наступления её части форсировали Вислу и заняли ряд плацдармов. 16 января был освобождён город Радом, в тот же день перешла в наступление и 47-я армия, с ходу форсировавшая Вислу к северу от Варшавы. В полосе 5-й ударной армии в прорыв была введена 2-я танковая армия, совершившая бросок на 80 километров, с выходом в район Сохачева, что отсекало варшавской группировке немцев пути отхода. Поэтому начштаба сухопутных войск дал разрешение на эвакуацию немецких войск из Варшавы.Фактический штурм Варшавы начался 16 января 1945 года.Честь освобождать город предоставили 1-й армии Войска Польского, которой к тому времени командовал генерал Станислав Поплавский.Утром 16 января действующая на правом фланге 1-й армии Войска Польского 2-я пехотная дивизия, используя успех советской 47-й армии, начала переправу через Вислу в районе Кэмпы Келпинской и захватила плацдарм на западном берегу.На левом фланге армии активные действия начались во второй половине дня 16 января с разведки боем, которую провела кавалерийская бригада (из-за отсутствия лошадей солдаты бригады действовали как обычные пехотинцы). В центре оперативных порядков польской армии на Варшаву наступала 6-я пехотная дивизия Войска Польского.В 8 часов утра 17 января 4-й пехотный полк 2-й польской дивизии Яна Роткевича первым ворвался на улицы Варшавы. Уже через два часа он продвинулся до большой улицы в центре города — Маршалковской.В 3 часа дня 17 января 1945 года Варшава была освобождена от нацистов. Вслед за 1-й армией Войска Польского в Варшаву вошли части 47-й и 61-й армий советских войск.Судьба Варшавы была плачевной. Маршал Жуков в рапорте, поданном в Государственный комитет обороны, писал:"Фашистские варвары уничтожили столицу Польши — Варшаву, с жестокостью изощрённых садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским польским эмигрантским правительством и руководством Армии Крайовой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города".Общее положение дел в столице Польши Жуков охарактеризовал образно: "Город мёртв".Действительно, немцы уничтожили до 84% строений города (90% промышленных строений, 90% памятников архитектуры, 72 % жилого фонда). За время войны погибло 800 тысяч жителей Варшавы, в том числе 350 тысяч евреев и 170 тысяч — во время Варшавского восстания.Кроме того, руины Варшавы были полны мин. Начальник штаба 1-го Белорусского фронта генерал-полковник М.С. Малинин докладывал начальнику Генштаба генералу армии А.И. Антонову:"В ходе разминирования было снято, собрано и подорвано 5,412 противотанковых мин, 17,227 противопехотных, 46 фугасов, 232 "сюрприза", свыше 14 тонн взрывчатых веществ, около 14 тысяч снарядов, авиабомб, мин и гранат".18 января гестапо арестовало Богислава фон Бонина, ответственного за эвакуацию варшавского гарнизона и потерю этой оборонительной позиции.Гудериан протестовал, хотя именно он обвинил полковника в сдаче Варшавы. Фон Бонин был отправлен в концлагерь — сначала во Флоссенбург, потом в Дахау и Нидердорф в Южном Тироле, и спасло полковника лишь близкое знакомство с руководством штаб-квартиры немецких войск в Больцано.Командующий 9-й армии генерал фон Лютвиц был обвинён в неподчинении приказам и предстал перед военным трибуналом, однако был оправдан и до конца войны продолжил командовать войсками — хотя и был понижен в должности до командующего корпусом. Также был снят с должности командующего группой армий "А" генерал-полковник Й. Гарпе.19 января 1945 года, когда части соседнего 1-го Украинского фронта вступили на территорию Германии, а также освободили второй по размерам после Варшавы польский город — Краков, в Варшаве состоялся парад освободителей столицы.На Аллеях Иерусалимских, которые специально для этого были расчищены от развалин, под звуки "Варшавянки" маршировали подразделения 1-й армии Войска Польского. Парад принимали представители новой, коммунистической власти Польши — Болеслав Берут, Владислав Гомулка, генерал Станислав Поплавский — и советский маршал Георгий Жуков.17 января стало праздноваться как день освобождения Варшавы только в 1956 году, когда вышедший из тюрьмы Владислав Гомулка боролся с наследием "сталинистов".С 2016 года, после прихода к власти партии "Право и Справедливость", в праздничных мероприятиях по случаю дня освобождения Варшавы от нацистов не принимает участия воинский почётный караул, хотя общественные и ветеранские организации продолжают его отмечатьВ 2018-м был официально демонтирован памятник благодарности солдатам Красной Армии в Варшаве, а в 2019-м вандалы разрушили памятник генералу Зигмунту Берлингу, освободителю Праги.Однако переписывание истории началось значительно раньше: ещё в 2012-м, при "либеральном" правительстве Дональда Туска, государственное польское радио доказывало, что никакого освобождения Варшавы 17 января 1945 года не было. Мол, в этот день город был занят практически без боевых действий, на руинах некому было приветствовать освободителей, и вообще — в тот день "немецкую оккупацию сменила советская".Собственно, этот же мотив — попытка уравнять нацистскую Германию и на Советский Союз в ходе Второй мировой войны — является главным в заявлении Сейма Польши, принятом 9 января 2020-го под овации депутатов.

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история, польша, варшава, великая отечественная война, 1945, восточная европа, вторая мировая война, адольф гитлер, иосиф сталин, маршал жуков, красная армия, сс, генштаб