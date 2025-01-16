"Фронт немедленно будет прорван": Алехин раскрыл, в какую хитрую ловушку загнали ВСУ под Купянском

Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинке

Надо создать рабочий механизм, который будет саморегулируемым. Работодатель будет подписывать контракты на такое количество мигрантов, которое нему необходимо. В таком режиме они не будут ехать миллионами, потому что сейчас они едут по принципу: как-нибудь устроимся, что-нибудь заработаем, а за все остальное заплатит российское государство.