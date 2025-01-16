"Фронт немедленно будет прорван": Алехин раскрыл, в какую хитрую ловушку загнали ВСУ под Купянском
Скованные боями подразделения ВСУ в Купянске просто не имеют возможности сняться и отправиться за Оскол. В этом случае фронт немедленно будет прорван, противник оказался в оперативно-тактической ловушке. Об этом сообщил в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Киевский режим вынужден признать прорывные действия ВС РФ на флангах под Купянском. Враг встревожен тем, что ВС РФ могут ударить в тыл под Волчанском, а бригады ВСУ и теробороны лишены возможности маневрировать и обороняться, рассказал эксперт.
К тому же значительно сузился левобережный плацдарм Оскола. Противник еще удерживает его в районе Купянска-Узлового, но находится под постоянными огневыми ударами ВКС, артиллерии и РСЗО, подчеркнул Алехин.
"Другими словами, даже если командование группировок "Хортица" и "Харьков" все-таки решит вывести свои войска из Заосколья, (другого выхода у них просто нет) и перебраться на западный берег, то в холодное время года для них это будет весьма непросто", — констатировал полковник запаса.
Таким образом, начинает рушиться самый "невзломный" участок украинского фронта, несмотря на приказы Зеленского "держаться любой ценой", отметил он.
Таким образом борона большого кармана от Петропавловки до Кучеровки теряет всякий смысл для противника. Рациональное использование украинских войск в новых оперативных условиях будет сложным, указал Алехин.
"А все от того, что скованные боями подразделения ВСУ просто не имеют возможности сняться и отправиться за Оскол. Фронт немедленно будет прорван, враг оказался в оперативно-тактической ловушке", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску" на сайте Украина.ру.
О различных вариантах будущих договоренностей Москвы, Вашингтона и Киева — в материале Павла Котова "Путь к миру и война. Все варианты и сценарии" на сайте Украина.ру.
Вчера, 10:30Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинкеНадо создать рабочий механизм, который будет саморегулируемым. Работодатель будет подписывать контракты на такое количество мигрантов, которое нему необходимо. В таком режиме они не будут ехать миллионами, потому что сейчас они едут по принципу: как-нибудь устроимся, что-нибудь заработаем, а за все остальное заплатит российское государство.