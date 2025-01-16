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Прокурор запросил бывшему мэру Белгорода 10 лет колонии и штраф

Прокурор запросил бывшему мэру Белгорода 10 лет колонии и штраф - 16.01.2025 Украина.ру

Прокурор запросил бывшему мэру Белгорода 10 лет колонии и штраф

Длительный срок лишения свободы и крупный штраф запросил прокурор в ходе судебного заседания для бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

2025-01-16T13:00

2025-01-16T13:00

2025-01-16T13:00

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Антон Иванов обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий. Прения сторон проходят в Свердловском районом суде Белгорода."Представитель прокуратуры попросил назначить Антону Иванову 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 11 миллионов рублей и 12 лет лишения права занимать должности", - сообщил представитель надзорного ведомства.Иванов занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 года по октябрь 2022 года. Он был задержан в начале марта 2023 года. Обвинение представило четыре эпизода взяток на общую сумму около четырёх миллионов рублей. Также заявлен ущерб от превышения должностных полномочий по двум эпизодам на сумму 12 миллионов рублей в период, когда обвиняемый занимал должность гендиректора "Белгородской ипотечной корпорации". Все эпизоды соединены в одно производство.Тем временем Экс-директор "Десятого подшипникового завода" обвиняется в мошенничестве при гособоронзаказе

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новости, белгород, коррупция, антикоррупционеры, уголовное дело, криминал, суд, прокуратура