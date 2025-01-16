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"С петлей на шее": Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе

"С петлей на шее": Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе - 16.01.2025 Украина.ру

"С петлей на шее": Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе

Комментируя ситуацию с очередями на границе с Польшей, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска. Такое заявление лидера страны 16 января опубликовало белорусское издание "БЕЛТА"

2025-01-16T13:48

2025-01-16T13:48

2025-01-16T13:48

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Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в очереди на въезд из страны в Польшу ожидают 1765 легковушек, однако Варшава те торопиться пропускать их: за сутки Польша приняла на свою территорию 40% транспорта от нормы.Из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового. В сентябре 2024 года аналогичное решение о закрытии пунктов пропуска приняла и Латвия, приостановив работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией.Миграционная проблема в отношениях Минска и Варшавы встала еще в 2021 году, когда Европа ввела санкции против Белоруссии. Тогда границу с Польшей атаковали тысячи мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, надеющихся попасть в страны ЕС.Прежде их потом сдерживала Белоруссия, однако с введением ограничений президент страны Александр Лукашенко объявил, что больше не может сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".В Варшаве оценили отказ соседа защищать их границу провокацией, в частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной "гибридной атакой режима Лукашенко", которая угрожает безопасности всей Европы.С тех пор Варшава предприняла массу мер по защите, например, построила заграждение на границе с Белоруссией стоимостью порядка 400 миллионов долларов. Это снизило поток мигрантов, однако полностью не решило проблему: ежемесячно несколько сотен нелегалов пытаются проникнуть в Польшу.Подробнее - в материале Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией на сайте Украина.ру.

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новости, польша, белоруссия, варшава, александр лукашенко, матеуш моравецкий, ес, украина.ру, граница, мигранты