"С петлей на шее": Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе
Комментируя ситуацию с очередями на границе с Польшей, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска. Такое заявление лидера страны 16 января опубликовало белорусское издание "БЕЛТА"
"Да хоть все [пункты пропуска] пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Они же санкции против нас ввели. Ввели - хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет", - заявил Лукашенко.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в очереди на въезд из страны в Польшу ожидают 1765 легковушек, однако Варшава те торопиться пропускать их: за сутки Польша приняла на свою территорию 40% транспорта от нормы.
Из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового. В сентябре 2024 года аналогичное решение о закрытии пунктов пропуска приняла и Латвия, приостановив работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией.
Миграционная проблема в отношениях Минска и Варшавы встала еще в 2021 году, когда Европа ввела санкции против Белоруссии. Тогда границу с Польшей атаковали тысячи мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, надеющихся попасть в страны ЕС.
Прежде их потом сдерживала Белоруссия, однако с введением ограничений президент страны Александр Лукашенко объявил, что больше не может сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
В Варшаве оценили отказ соседа защищать их границу провокацией, в частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной "гибридной атакой режима Лукашенко", которая угрожает безопасности всей Европы.
С тех пор Варшава предприняла массу мер по защите, например, построила заграждение на границе с Белоруссией стоимостью порядка 400 миллионов долларов. Это снизило поток мигрантов, однако полностью не решило проблему: ежемесячно несколько сотен нелегалов пытаются проникнуть в Польшу.
Подробнее - в материале Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией на сайте Украина.ру.