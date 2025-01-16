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Польский политик рассказал о бесполезном визите Зеленского в страну

Польский политик рассказал о бесполезном визите Зеленского в страну - 16.01.2025 Украина.ру

Польский политик рассказал о бесполезном визите Зеленского в страну

Визит Владимира Зеленского в Польшу не принес конкретных результатов. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF24 польский политик от оппозиционной партии "Право и справедливость", евродепутат Михал Дворчик

2025-01-16T14:00

2025-01-16T14:00

2025-01-16T14:38

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институт национальной памяти

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"Хорошо, что Польша и Украина сотрудничают, но, к сожалению, вчерашний визит Владимира Зеленского в Варшаву не принес никаких прорывов", - сказал политик.По его мнению, Польша и Украина упустили возможность выстроить особые двусторонние отношения после 2022 года.По его словам, в контексте польско-украинских переговоров одним из важнейших вопросов по-прежнему остается эксгумация жертв Волынской резни. Некоторые польские политики даже считают, что Украина, как страна, не примирившаяся со своим прошлым, не имеет права претендовать на место в структурах ЕС и НАТО, сообщил он.В 2017 году Киев ввел мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. В декабре 2024 года Туск и Владимир Зеленский заявили о прогрессе в вопросе эксгумации жертв Волынской резни.Подробнее - в материале Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни на сайте Украина.ру.* Запрещена в России.

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новости, киев, владимир зеленский, польша, украина, антон дробович, ес, нато, институт национальной памяти