Польский политик рассказал о бесполезном визите Зеленского в страну
14:00 16.01.2025 (обновлено: 14:38 16.01.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Визит Владимира Зеленского в Польшу не принес конкретных результатов. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF24 польский политик от оппозиционной партии "Право и справедливость", евродепутат Михал Дворчик
"Хорошо, что Польша и Украина сотрудничают, но, к сожалению, вчерашний визит Владимира Зеленского в Варшаву не принес никаких прорывов", - сказал политик.
По его мнению, Польша и Украина упустили возможность выстроить особые двусторонние отношения после 2022 года.
"Сегодня нам необходимо выстраивать хорошие отношения, потому что только такое сотрудничество станет гарантией достойного отношения к нам со стороны наших соседей с востока и запада", - сказал Дворчик, подчеркнув, что Польша заинтересована в построении хороших отношений с Киевом, особенно в контексте безопасности.
По его словам, в контексте польско-украинских переговоров одним из важнейших вопросов по-прежнему остается эксгумация жертв Волынской резни.
В 2017 году Киев ввел мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. В декабре 2024 года Туск и Владимир Зеленский заявили о прогрессе в вопросе эксгумации жертв Волынской резни.
Подробнее - в материале Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни на сайте Украина.ру.
* Запрещена в России.