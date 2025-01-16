https://ukraina.ru/20250116/1060319493.html

МАГА: трампизм против либерализма. Практика Трампа разрушит его идеологию

МАГА: трампизм против либерализма. Практика Трампа разрушит его идеологию - 16.01.2025 Украина.ру

МАГА: трампизм против либерализма. Практика Трампа разрушит его идеологию

Более четырех часов убеждая американских сенаторов в том, что он достоин быть госсекретарем США при новом президенте Дональде Трампе, их коллега, 53-летний сенатор от Флориды Марко Рубио поливал грязью и изобличал во всех пакостях "либеральный мировой порядок" и "отказ от национальной идентичности".

2025-01-16T15:48

2025-01-16T15:48

2025-01-16T15:48

сша

дональд трамп

джо байден

изоляция

идеология

эмиграция

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В частности, либерализм он обвинил во всех страшных грехах и назвал его главной причиной нынешнего упадка США – раздрая в их внутренней жизни и неудач на внешней арене. Потому что, по его словам, США впали в опасное заблуждение, что они уже победили. И "что внешняя политика, которая служила национальным интересам, теперь может быть заменена той, которая служила "либеральному мировому порядку", и что все человечество теперь обречено отказаться от национальной идентичности, и мы станем "единой человеческой семьей" и "гражданами мира"."Это была не просто фантазия; это было опасное заблуждение", – резюмировал Рубио, тем самым опять актуализируя поиски ответа на вопрос, а что же такое "трампизм"? Что это за теория или идеология, связанные с президентом Трампом, которые на практике заставляют людей так круто отказываться от прежнего мирового порядка и его главных постулатов, определявших либеральную суть и направлявших деятельность (либеральную же!) прежней американской администрации Джо Байдена?Знать это хотелось бы, потому что, во-первых, после 20 января 2025 года в США новый президент, который уже анонсировал воплощение трампизма на практике.Во-вторых, – и это главное! – у трампизма уже огромное количество сторонников, которые по всему миру связывают с ним свои надежды на серьезные перемены в жизни. Например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже даже называют "главным смотрящим от Трампа на континенте". И в России многие питают какие-то надежды на позитивные перемены, связанные с Трампом и его идеями.Специалисты уже даже рассказывают о некоем движении МАГА (от английского MAGA – Make America Great Again или "сделаем Америку снова великой") в США, которое якобы стартовало 16 июня 2015 года, когда Трамп впервые заявил, что в 2016-м будет баллотироваться на поста главы США и выдвинул свою кандидатуру на праймериз Республиканской партии, который и утверждает кандидатов президенты от этой партии.Более того, Трамп, верный своей бизнес-сущности, не только в тот же день объявил лозунг МАГА главным в своей кампании, но и подал заявку на товарный знак лозунга с целью "повышения осведомленности общественности о политических проблемах и сбора средств в области политики".Хотя историки уже утверждают, что нечто похожее – фразу "Давайте снова сделаем Америку великой" использовал еще в 80-ые годы прошлого века президент и тоже республиканец Рональд Рейган. И что свой лозунг МАГА Трамп или слизал у Рейгана или придумал сам в 2012 году, когда бывший губернатор Массачусетса, республиканец Митт Ромни проиграл президентские выборы демократу Бараку Обаме. Трамп тогда вообще никак не заявлял свои президентские амбиции, но броскую фразу придумал и начал обкатывать применительно к себе.И "выстрелил" с нею в 2016 году, став президентом и приобретя огромное количество трампистов из числе тех американцев, которые устали от маниакально и насильственно насаждаемых зеленой повестки в энергетике, толерантности и с политкорректностью, мнимым гендерным равенством, трансендерным разнообразием, ЛГБТ-ценностями* и прочими изысками-извращениями в морали и обычной жизни.Сейчас, после четырехлетия либерального безумия демократов Байдена, трампистов и сторонников МАГА стало много по всему миру. И заговорили о том, что трампизм – это уже цельная и состоявшаяся идеология МАГА, для которой характерны государственный и национальный изоляционизм, преданность национальной идентичности, приоритет национального над нарочитым общечеловеческим, борьба с бесконтрольной миграцией, отрицание либеральной глобализации и мультикультурализма (антилиберализм), консерватизм и отстаивание традиционных моральных и семейных ценностей, политический и экономический протекционизм любых американских идей и продукции и т. д.Идеологию трампизма уже назвали нативистской, то есть ставящей права и интересы коренных жителей выше прав эмигрантов по принципу "Америка превыше всего". Это и позволяет критикам называть идеи трампистов из МАГА расистскими и нацистскими, гомофобными, сексистскими, подстрекающими к насилию и неравенству.Однако именно борьба с разнузданным либерализмом и бесконтрольной миграцией, пропаганда изоляционизма, возврат к консерватизму и традиционализму, защита национальной идентичности снискали трампизму огромное число сторонников. И, по мнению многих обозревателей, уже даже начали определять итоги электоральных кампаний, приводя в органы власти в разных странах доморощенных сторонников тамошней МАГА, которые хотят делать именно свои страны "снова великими".В Европе подобный исход политических кампаний даже называли "правым поворотом" и объявили главным идеологическим постулатом трампизма именно антилиберализм во всех его проявлениях. Как единственно верную и правильную альтернативу надоевшего всем бесплодного и непродуктивного насаждения либерализма, как бы ведущего к "концу истории".И в этом плане трампизм – это действительно некая идеологическая доктрина, общая для самых разных стран. И для США, и для всех других, где пытаются копировать и применять в прикладной политике методы трампизма. Однако если убрать антилиберализм и мифическую, подчас лживую преданность неким общечеловеческим ценностям, то все остальные идеологические черты и особенности трампизма говорят, что он – не какая-то всеобщая идеология, а скорее политическая практика, связанная с решительным отрицанием всех предыдущих идеологических установок и традиций.Трампизм – это скорее набор механизмов, средств и постулатов, способных обеспечить приход к власти сил, отрицающих прежние порядки. И как практика, трампизм действительно может быть общим для всех – и для левых, и для правых, и для любых серо-буро-малиновых центристов.А вот идеологическое наполнение трампизма его и разрушает, потому что в каждой стране даже борьба с нелегальной миграцией имеет свои особенности. Не говоря уже о защите национальной идентичности или национальных устоев и традиций. У каждой страны они свои. Как минимум. И то, что подходит США, где, собственно, и зародился трампизм, противоречит национальным интересам других стран. Потому что если не предусмотреть равенство государств, если не учитывать их разные возможности, то интересы США объективно будут удовлетворяться за счет интересов других.У Дании, у которой американцы-трамписты хотят отобрать Гренландию, у Панамы, которую они же "обезжиривают" на Панамский канал, или у Канады, по желанию Трампа рискующей лишиться суверенитета после превращения в 51-й американский штат, совсем другие национальные интересы, чем у США. И защита национальной идентичности – тоже. Это объективно так, а не по чьей-то доброй или недоброй воле. Американские трамписты обязательно вступят в противоречия с трампистами европейскими, если те используют наработки и методы Трампа и придут к власти на отрицании старого. Это отрицание станет последним, что их объединит. А дальше, как говорится, в новой жизни и новой борьбе за национальные интересы – табачок врозь.Вот именно на этом трезвом подходе к трампизму, сегодняшним его результатам и завтрашней перспективе и гаснет эйфория всех уверовавших в наступление "оздоровительной эра Трампа".Или должна угаснуть, как всякие беспочвенные надежды. Потому что, как говорят в Одессе, между "на тебе" и "я тебе дам" есть большая и принципиальная разница. Трамп не для того приходил к власти и отрицал байденовский либерализм по всем направлениям, чтобы хоть чем-то делиться за счет интересов Америки, которую он хочет сделать великой. Все, круг тут и замыкается. И в этом тоже суть трампизма и движения МАГА.А где в этой схеме место и будущие перспективы Украины или России, пока не известно. Но если с Россией Трамп хотя бы собирается о чем-то переговариваться и согласовывать, то Украине вообще никто ничего не обещает. И даже не говорит для блезиру, что все будет хорошо.И все это очень важно помнить накануне инаугурации Трампа. Через несколько дней трампизм станет главной идеологией в крупнейшей стране мира, и с этим всем придется иметь дело.*движение признано экстремистскимЕще о трампизме читайте в статье Владимира Видеманна Трамп: два срока – два образа

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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сша, дональд трамп, джо байден, изоляция, идеология, эмиграция