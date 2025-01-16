https://ukraina.ru/20250116/1060320102.html

Октоберфест, Каннский кинофестиваль, Венский бал: исламисты анонсировали череду кровавых терактов

Октоберфест, Каннский кинофестиваль, Венский бал: исламисты анонсировали череду кровавых терактов - 16.01.2025 Украина.ру

Октоберфест, Каннский кинофестиваль, Венский бал: исламисты анонсировали череду кровавых терактов

Афганская террористическая группировка "Исламское государство – Хорасан"* на своей информационной платформе объявила о подготовке ряда резонансных терактов на развлекательных мероприятиях и фестивалях в разных странах Европы

2025-01-16T15:24

2025-01-16T15:24

2025-01-16T15:32

эксклюзив

терроризм

европа

германия

иг

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По данным журналистов Bild, среди мероприятий – легендарный пивной Октоберфест в Мюнхене, Каннский кинофестиваль, запланированный на май, Венецианский карнавал и Венский оперный бал – ближайшее мероприятие, которое должно пройти в конце февраля.Полиция и спецслужбы ФРГ относятся к угрозе со всей серьёзностью: террористическая группировка и раньше создавала в Германии ячейки, в том числе вербуя мусульман из числа беженцев с Украины и наёмников, воевавших на стороне ВСУ.Перед католическим Рождеством в 2024 потенциальными объектами, находящимися под угрозой, считались Кёльнский собор и собор Святого Стефана в Вене. Готовящиеся теракты были вовремя предотвращены, террористы взяты под стражу, а праздник состоялся.Однако немецкие правоохранители в этом году начеку: совсем недавно произошедшие теракты – в Золингене (там летом боевик ИГ* из Сирии убил троих и ранил восьмерых гостей "Фестиваля разнообразия", считая их "неверными") и в Магдебурге, где гражданин Саудовской Аравии 20 декабря въехал в толпу людей на рождественской ярмарке: шесть человек погибли, 235 пострадали.Опасались терактов "ИГ-Хорасан"* и власти Парижа этим летом, готовясь к проведению Олимпийских игр. Французские силовики сообщали, что опасаются "активизации спящих ячеек террористов из афганской зоны".Самое страшное и резонансное деяние этой группировки за минувший год – теракт в подмосковном концертном зале Crocus City Hall на концерте группы "Пикник" в конце марта. Четверо боевиков расстреляли и сожгли 145 человек, более 500 получили ранения.Автор издания Украина.ру Павел Котов подробно писал о том, как появилась, кем контролируется и какие цели преследует эта группировка, получившая название по древней провинции Ирана.Фактически ее создавала пакистанская межведомственная разведка (МВР) при серьезном кураторстве со стороны разных структур (в основном британцев и американцев) в противовес афганскому "Талибану"**."Вилаят Хорасан" хотя и дают присягу ИГ*, но в его состав входят группы, связанные с другими организациями. В частности, на территории Афганистана действует "таджикский ИГИЛ"* - организация "Джамаат Ансаруллах"*, куда в основном входят таджики. Она связана и с ИГИЛ*, и с Талибаном*, который вроде бы воюет с ИГИЛ*. Короче говоря, это довольно сложная структура. Самое главное, что все эти филиалы ИГИЛ* ставят своей целью установление исламистской власти на всей территории Центральной Азии и части России", – объяснял в интервью Украина.ру главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.Ячейки группировки обнаруживали и ликвидировали на территории Турции, стран Центральной Азии и Европы.Нынешние угрозы, как пишет Bild, правоохранители ФРГ связывают и с войной на Ближнем Востоке."Конфликт с Израилем продолжает обеспечивать высокий уровень мобилизации среди исламистов. Кроме того, недавние теракты показали, что достаточно автомобиля или ножа. Потенциальные нападающие тоже это понимают. (…)Мы находимся перед дилеммой: конечно, мы не хотим сеять панику, но мы должны честно предупредить, потому что риск террористической атаки остается таким же высоким, как и раньше. К сожалению, мы даже вынуждены констатировать, что после недавних терактов эта вероятность даже возросла", – сказал в комментарии журналистам анонимный сотрудник службы госбезопасности ФРГ.Под угрозой всё чаще оказываются религиозные (христианские) и светские праздники и народные гуляния в разных частях Европы и за её пределами. В декабре издание The Guardian публиковало материал на эту тему, цитируя посты из соцсетей террориста, въехавшего в толпу гуляющих людей 1 января в Новом Орлеане.Он чётко обозначил не столько свою, сколько коллективную мотивацию боевиков – алкоголь, поэзия, музыка, рэп, секс и откровенные женские наряды – всё то, что есть на европейских праздниках, и то, с чем должны воевать его единомышленники.В результате теракта погибли 15 человек, по меньшей мере 35 получили ранения, а предполагаемый террорист – американец с афганскими корнями Шамсуд-Дина Джаббара – был ликвидирован.СМИ подчёркивают, что Новый Орлеан – символическое место, город, который нередко именуется "музыкальной столицей" Соединённых Штатов, и в котором новогодние-рождественские праздники отмечаются с особым размахом.Венский оперный бал, кинофестиваль в Каннах, Октоберфест – мероприятия не менее символические и проводимые в разных частях Европы.* Запрещённые в РФ террористические организации** Террористическая организация под санкциями ООН Полная версия текста Павла Котова о группировке, устроивей теракт в "Крокус-сити-холле": Афганский синдром: за терактом в "Крокусе" может стоять ИГ*, но без Украины не обошлось на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241227/1060014626.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, терроризм, европа, германия, иг