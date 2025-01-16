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Украинский командир "отправил" жену в окопы, чтобы получать боевые

Украинский командир "отправил" жену в окопы, чтобы получать боевые - 16.01.2025 Украина.ру

Украинский командир "отправил" жену в окопы, чтобы получать боевые

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины установило факт махинаций командира одной из бригад территориальной обороны ВСУ, устроившего супругу к себе в часть с целью фиктивно выплачивать ей денежное вознаграждение якобы за "участие в боевых действиях". Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"

2025-01-16T13:58

2025-01-16T13:58

2025-01-16T13:58

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Выяснить факт подлога удалось благодаря тому, что жена командира выезжала в Польшу в то время, пока числилась на передовой участвующей в боях. По данным следствия, подделывать документы командиру помогали его подчиненные, общая сумма незаконного обогащения оценивается почти в миллион гривен (примерно 2,5 миллиона рублей).Махинации украинских военных и политиков на войне - не редкость. Вот лишь некоторые из последних, ставших достоянием общественности: Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцевСбежавшие за рубеж одесситы озолотились на махинациях с дронами для ВСУТероборона Киева "заработала" 3,6 млн грн на махинациях, но потратить деньги уже не сможетПодробнее - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Поборы, воровство, мертвые души: украинская армия капитулировала перед коррупцией.

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новости, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, жена, махинации