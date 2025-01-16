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В Киеве ждут удара "Орешником" и думают, кому продать ГТС. Главное на Украине на 13.30 16 января

В Киеве ждут удара "Орешником" и думают, кому продать ГТС. Главное на Украине на 13.30 16 января - 16.01.2025 Украина.ру

В Киеве ждут удара "Орешником" и думают, кому продать ГТС. Главное на Украине на 13.30 16 января

В зоне СВО продолжаются активные боевые действия; ВС РФ наносят удары по противнику на Харьковском направлении и наступают на Покровском; ВСУ атакуют объекты на российской территории; в Киеве думают, не продать ли украинскую ГТС американцам

2025-01-16T13:31

2025-01-16T13:31

2025-01-16T13:31

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Боевые действияНа Харьковском направлении артиллерийские расчеты группировки российских войск "Север" продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований, информирует 16 января Минобороны РФ.Сообщается, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили своё положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных и пехотной бригадВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики (ЛНР) и Торское Донецкой Народной Республики (ДНР).Более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения "Южной" группировки войск, они нанесли поражение формированиям шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Миньковка, Часов Яр, Алексеево-Дружковка, Константиновка, Срибное и Дачное в ДНР.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ понесли потери."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", – говорится в сводке МО РФ.Российские войска активно действуют на Покровском направлении. Как информирует телеграм-канал "Два майора", в последние дни ВС России продолжают действия по охвату Покровска (Красноармейска) с юго-запада.Восточнее города российские войска продвигаются в районе Воздвиженки. Наступательные действия продолжаются и южнее Покровска:"Наступление сразу на нескольких направлениях должно минимизировать возможности противника в части маневра вдоль линии фронта", – пишут авторы канала.Украинские паблики тоже признают, что ВС РФ ведут здесь наступление широким фронтом.В Курской области ВСУ перебросили подкрепление на северный участок фронта в район населённого пункта Погребки. С марша подразделения противника на двух БМП и двух БТР, отправленные в подкрепление, вступили в бой, но были уничтожены. В целом в регионе продолжаются тяжелые встречные бои, враг ведет организованную оборону, сообщается в подгтовленной телеграм-каналом сводке.Напомним, накануне Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации ещё на 90 суток – до 9 мая.ОбстрелыВС РФ нанесли удар по аэродрому и военному городку в Прилуках Черниговской области. Об этом 16 января сообщил РИА "Новости" координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, по этому аэродрому за время проведения СВО уже несколько раз прилетало, но его восстанавливали — и "взлётная полоса вполне действующая".Утром в четверг онлайн-карта Минцифры Украины показывала, что воздушная тревога объявлена в Сумской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.Накануне ВС РФ нанесли групповой удар погазовой инфраструктуре киевского режима, было поражено хранилище газа в Стрые Львовской области. Как заявили в Минобороны России, это был ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани.Комментируя результаты атак, популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" отмечает, что "урон есть, но он не критический"."Все ждут показательный удар "Орешником", который скорее всего может быть в феврале месяце по ПГХ (подземным газовым хранилищам — Ред.), военным частям, полигонам, заводам, центрам принятия решений, или (по) другим важным объектам инфраструктуры", — пишут авторы телеграм-канала.В то же время ВСУ продолжают попытки совершения атак на объекты, расположенные на российской территории. По данным МО РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотников.15 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, семь – над территорией Воронежской области, три – над территорией Тамбовской области и два – над территорией Курской области.За истекшие сутки украинские войска нанесли 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра в Херсонской области, под удар попали ряд населенных пунктов. Об этом сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.Украинские беспилотники этой ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Как сообщил глава региона Александр Гусев, "с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчёты: десятки единиц техники и два пожарных поезда".В Белгородской области ВСУ обстреляли ряд населённых пунктов. В Шебекинском округе в селе Маломихайловка беспилотник сдетонировал во дворе частного домовладения.Власти предпринимают меры для оказания помощи жителям региона, пострадавшим от обстрелов. Губернатор Белгородскй области Вячеслав Гладков опубликовал 16 января в своём телеграм-канале список сёл, жители которых включены в реестр владельцев утраченных жилых помещений на получение и приобретение нового жилья.Продать украинскую ГТС американцам?После прекращения газового транзита через территорию Украины под вопросом оказалась судьба всей построенной когда-то Совестким Союзом украинской газотранспортной системы (ГТС). Теперь нет никаких гарантий, что она не будет уничтожена в ходе боевых действий. В Киеве это понимают и думают над возможными вариантами решения проблемы. Так, депутат Верховной Рады Виктор Балога предлагает продать ГТС американцам — и чем быстрее, тем лучше. Об этом нардеп написал в своем аккаунте в соцсети.По его мнению, недавняя атака ВС РФ на объекты газовой инфраструктуры — лишь пристрелка, скоро последуют новые удары, тогда как украинская ПВО не может гарантировать стопроцентного их отражения. В общем, в конце концов возникнут проблемы с газоснабжением. Балога считает, что спасение только в продаже ГТС Штатам.По его мнению, "как только наша ГТС станет собственностью США или хоья бы новая администрация Белого дома проявит к её приобретению публичный интерес — ни одна российская ракета или дрон на неё не полетит".Напомним, ранее украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич заявил, что ГТС Украины на самом деле не интересует иностранных покупателей, они лишь хотели бы получить в эксплуатацию ту или иную её часть. По мнению эксперта, в случае запуска альтернативных маршрутов транзита российского газа Киев ждут серьёзные проблемы, при этом сильнее всего остановка транзита ударит по востоку и югу Украины.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Михаила Павлива"Экстремизм и терроризм как "хитрый план" Зеленского усилить свои позиции на мирных переговорах"

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, украина, киев, виктор балога, вячеслав гладков, дмитрий марунич, вооруженные силы украины, гтс, верховная рада