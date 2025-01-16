https://ukraina.ru/20250116/1060298466.html

Дмитрий Выдрин: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США

Дмитрий Выдрин: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США - 16.01.2025 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США

Дональд Трамп наверняка ненавидит Владимира Зеленского как ничтожную и наглую карикатуру на себя самого. Поэтому вряд ли глава киевского режима появится на инаугурации новоизбранного президента США.

2025-01-16T07:10

2025-01-16T07:10

2025-01-16T07:10

интервью

дональд трамп

россия

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

инаугурация

переговоры

победа

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Об этом политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что у Дональда Трампа и Джо Байдена радикально различны "суммы страстей" для слаженной игры. Поэтому каждый действует в рамках собственных представлений. Байден — после меня хоть потоп. Трамп — еще не вечер.До инаугурации президента США, которая пройдет 20 января, осталось 4 дня. А далекая и подзабытая всеми Гренландия со странными планами Трампа ворвалась вдруг в первую строчку мировых новостей.— Дмитрий Игнатьевич, это — синдром зимы? То есть инстинктивное желание в холодную зимнюю пору обсуждать территорию заваленную снегами и льдами? Или нечто другое, связанное с новыми веяниями геополитики?— Именно. "Это другое!" Гренландия из полярного полигона, превратилась в полигон геополитический.Здесь, как на чистом снегу, явственно проступают контуры нового устройства мира, его порядка, границ и правил. Это кусочек голограммы будущего в котором отражается вся его палитра.— И что же вы там увидели? Ну, из самого важного.— Самое важное то, что мир избавляется от иллюзий и ложных надежд. Придется признать, что геополитические законы столь же неумолимы и неотвратимы как и законы физические.Вот, в физике большая масса притягивает меньшую. Так и в международных отношениях. Здесь аналогии абсолютны. Северо-Американский континент притягивает своей безмерной массой остров Гренландию. Тот незаметно, по миллиметру в год, но дрейфует по тектонической плите в его сторону.Точно так же значительная политическая, экономическая, военная и особенно культурная масса Штатов притягивает к себе эту территорию в общественном смысле. Там во всю шуруют американские фирмы, находятся и воздушная, и морская военные базы Штатов.Но даже не это самое главное. Коренные жители острова выросли на американской культуре. Смотрели их фильмы, читали их книги, знают их язык лучше датского. Посмотрите в сети как они встречали недавно сына Трампа…Это как на постсоветском пространстве. Те, кто вырос на фильмах "С легким паром!" или "Белое солнце пустыни", несут в себе общий ген и прошлого, и будущего.И гренландцы уже сформировали с американцами подобную общую генетику. Есть прекрасная максима: "согласного судьба ведет, сопротивляющегося — тащит". В Гренландии уже очевидно, куда судьба "тащит" остров…— Но многие до сих пор считают эту тему троллингом Дональда Трампа, этаким шутливым способом привлечь дополнительное внимание к своей персоне.— А это второй урок Гренландии. Ее прецедент показывает, что сегодня размывается грань между акцией и провокацией. Помните банальное: "В каждой шутке, есть доля шутки"?А сейчас во многих политических шутках нет и доли шутки.В политическом арсенале возникло столько новых инструментов, что любую иронию, самый отчаянный "стеб" стоит воспринимать всерьез. Реальность может сделать его своей составной частью.Я поэтому сам иногда боюсь иронизировать. Недавно поймал себя на этой мысли. Как раз когда размышлял о судьбах самого большого в мире острова.— Нельзя ли поподробнее?— Пожалуйста. В любимом Крыму есть дивное село, которое называется Зеленогорье. Можно перевести как "Гренландия".Там находится уникальный Музей языков мира, где можно получить полное представление о эскимосско-алеутском, или, говоря иначе, о гренландском языке. Ничего подобного в той же Дании и близко нет.Вот я и подумал, может и этому селу высказать претензии на остров. А потом испугался. Реальная культурная масса Зеленогорского сельсовета вместе с тем музеем и тамошней Арт-усадьбой побольше, чем у Датского протектората.Вдруг сбудется — притянется, слюбится и сельсовет не потянет такую проблемную и холодную территорию…— Тогда не будем шутить. А что серьезного уже случилось в новом году?— Из почти незамеченного медиа — уличные протесты и атаки толпы на Дом правительства в Монголии. Они подтверждают мою старую мысль о том, что геополитика — технологический кокон вокруг геологистики.Стоило начать прокладывать через Монголию новые энергомаршруты из РФ в Поднебесную, как сразу забузила часть молодежи. Особенно та, которая сидит на западных грантах.Причем их главный инициатор — партия "Альянс свободы" — первой их причиной объявила смог. И это в стране с самой низкой антропогенной нагрузкой. Ну, после Гренландии. И если не жечь на майданах и в юртах шины.Ясно, что это звенья одной цепи, скажем, с атакой украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока". Мир делится уже не на страны, а на формирующиеся цивилизации. А новые маршруты — это и есть новая нервная и кровеносная система складывающегося миропорядка.Очевидно, что слабыми звеньями, наши оппоненты уже избрали для "цивилизационных диверсий" вполне определенные страны. Типа Монголии, пока далекой от той же Грузии по национальному самосознанию, но превратившейся из геополитического полустанка в транзитную узловую логистическую станцию.Соответственно, нашими конкурентами будут и дальше наносится удары по всей новой логистике. Боюсь, что на очереди Центральная Азия. Особенно Казахстан и Узбекистан.— Почему именно эти страны? В Казахстане вроде все после известных событий успокоилось. А Узбекистан, вообще, выглядит стабильной и беспроблемной страной...— Во-первых, именно через эти земли проходит базовый железнодорожный маршрут из России на китайскую территорию. В свете вышеназванных мировых изменений, этот трек становится стратегически значимым.Во-вторых, там очевидны противоречия на которых дешево и сердито можно сыграть. В Казахстане — это межжузовые противоречия, помноженные на пресловутую "многовекторность". В Узбекистане — проблемы внутри элитных и внутри семейных отношений верхнего эшелона. Плюс та же "многовекторность".А еще во всех названных странах наверняка будет разыграна "уйгурская карта", чтобы ударить по обеим конечным пунктам транзита. Но тут отдельная история.Короче, всё это проявление глобального противоречия между цивилизационным и страновым форматами. Правда от этого не легче.Очевидно, что слабыми звеньями наши оппоненты в ближайшее время посчитают страны Центральной Азии, близкие по национальному самосознанию, скажем, к Армении…— Наверное, это противоречие во всей красе проявится после инаугурации американского президента Дональда Трампа? И, кстати говоря, там будет, по вашему мнению, глава украинского режима Зеленский?— Может и "ломануться" на крыльях хуцпы, но не факт. Слишком велика взаимная антипатия. А разделенная ненависть, чувство не менее сильное, чем разделенная любовь.Дело в том, что Трамп наверняка ненавидит Зеленского как ничтожную и наглую карикатуру на себя самого. Ничто так не бесит политиков, особенно рыжих, как те, кто их пародируют.А последний ненавидит первого, именно за его всесилие и масштабность. Он-то, живя в своем виртуальном мире, считает именно себя главным мировым уже не актером, а актором.Петрушка на балаганной сцене бил и попа, и полицмейстера. Хотя в жизни все наоборот. Как я уже сказал, политическое сообщество мучительно возвращается из мира химер в мир суровых реальностей. Но украинец уверен в противоположном. В том, что международная политика — сплошной балаган, где нет ему равных.Фима Собак вполне серьезно считала себя круче "Вандербильдихи". Так и здесь.— Так чего же ждать России от Трампа 2.0?— Я уже ответил — реальной, а значит, тяжелой конкуренции. Замечу только, что моряку лучше "конкурировать" с морем, чем с болотом.— А Трампу вообще нужны переговоры по Украине? — В политике как и физике неизбежно присутствует такое явление как "инерция". Громоздкая западная цивилизационная махина набрала ход в этом направлении.Трамп остановить ее не сможет. Но будет как-то корректировать ее вектор, скорость и прочее — в пределах возможного для себя и своего окружения. Люфт этих пределов не такой уж большой.— В экспертном сообществе рассуждают, что Байден сейчас усиливает агрессию Украины против России, повышает ставки на других направлениях, чтобы Трамп смог прийти к власти и выглядеть великим миротворцем. Соломку, что говорится, стелет. А вы согласны с этим?— В распасовку между Байденом и Трампом не верю. Слишком они разные. И, по своему, страстные.У них радикально различны "суммы страстей" для подобной слаженной игры. Поэтому каждый действует в рамках собственных представлений. Байден — после меня хоть потоп. Трамп: еще не вечер.— Нужны ли России переговоры сейчас, когда мы ведем на поле боя? И, с другой стороны, стоит ли нам, несмотря на наши военные победы, идти на перемирие, и на каких политических условиях?— Нам нужна одна Победа. Одна на всех военных, дипломатических, экономических, культурных и прочих фронтах. Все остальное — шлак и мусор.— На что, как считаете, готова Россия и чем может пожертвовать Трамп?— Россия готова на всё, что усилит, на наш взгляд, ее потенциал. Трамп может пожертвовать всем, что ослабляет, по его мнению, Америку.О том, почему гарантии безопасности для России останутся на бумаге, но договариваться по Украине все равно важно, в интервью Анны Черкасовой с политологом Логика войны и призрак Минских соглашений. Олег Барабанов о гарантиях безопасности РФ и будущем Украины.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, дональд трамп, россия, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, инаугурация, переговоры, победа, угроза, гренландия