https://ukraina.ru/20250116/1060317435.html
Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков
Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков - 16.01.2025 Украина.ру
Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о возможных договорённостях по Украине и об условиях для начала... Украина.ру, 16.01.2025
2025-01-16T14:15
2025-01-16T14:15
2025-01-16T14:15
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россия
запад
владимир путин
вооруженные силы украины
переговоры
сша
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о возможных договорённостях по Украине и об условиях для начала переговоров, объяснил, как "транзитный шантаж" украинской стороны отразился на отношениях с Западом, а также спрогнозировал, как ещё могут использовать ВСУ для защиты западных интересов вне Украины. 00:24 – "Гарантии безопасности" для Украины; 05:12 – Об атаке на "Турецкий поток"; 10:37 – Укроскептики и "транзитный шантаж" со стороны Украины; 15:10 – Кто и до чего может договориться? 18:37 – Как избежать нового "Минска"; 23:10 – О ВСУ на защите Запада. *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ #Скориков #Лавров #безопасность #гарантии #Украина #Россия #МИД #президент #США #премьер #СВО #спецоперация #война #конфликт #Путин #Югославия #ФРГ #Германия #НАТО #Финляндия #граница #Арктика #ТурецкийПоток #СеверныйПоток #Британия #СПГ #Польша #Брюссель #АдГ #газ #транзит #Эрдоган #Турция #Сирия #Румыния #шантаж #Австрия #Венгрия #Словакия #Орбан #Фицо #капитуляция #нацизм #нацисты #денацификация #Минск #Вучич #Сербия #демократы #республиканцы #Трамп #Грузия #Макрон #Шольц #Мерц #ВСУ #Канада #Дания #Гренландия #РФ #история ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, украина, россия, запад, владимир путин, вооруженные силы украины, переговоры, сша
Видео, Украина, Россия, Запад, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, переговоры, США
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о возможных договорённостях по Украине и об условиях для начала переговоров, объяснил, как "транзитный шантаж" украинской стороны отразился на отношениях с Западом, а также спрогнозировал, как ещё могут использовать ВСУ для защиты западных интересов вне Украины.
00:24 – "Гарантии безопасности" для Украины;
05:12 – Об атаке на "Турецкий поток";
10:37 – Укроскептики и "транзитный шантаж" со стороны Украины;
15:10 – Кто и до чего может договориться?
18:37 – Как избежать нового "Минска";
23:10 – О ВСУ на защите Запада.
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
#Скориков #Лавров #безопасность #гарантии #Украина #Россия #МИД
#президент #США #премьер #СВО #спецоперация #война #конфликт #Путин
#Югославия
#ФРГ
#Германия #НАТО
#Финляндия
#граница #Арктика #ТурецкийПоток #СеверныйПоток #Британия
#СПГ #Польша
#Брюссель
#АдГ #газ #транзит #Эрдоган #Турция
#Сирия
#Румыния
#шантаж #Австрия
#Венгрия
#Словакия
#Орбан #Фицо #капитуляция #нацизм #нацисты #денацификация #Минск
#Вучич #Сербия
#демократы #республиканцы #Трамп #Грузия #Макрон #Шольц #Мерц #ВСУ #Канада
#Дания
#Гренландия #РФ #история
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