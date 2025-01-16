Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков - 16.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250116/1060317435.html
Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков
Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков - 16.01.2025 Украина.ру
Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о возможных договорённостях по Украине и об условиях для начала... Украина.ру, 16.01.2025
2025-01-16T14:15
2025-01-16T14:15
видео
украина
россия
запад
владимир путин
вооруженные силы украины
переговоры
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060317289_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e25ff71bd47aeb1edd59dc2369d7bfea.jpg
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о возможных договорённостях по Украине и об условиях для начала переговоров, объяснил, как "транзитный шантаж" украинской стороны отразился на отношениях с Западом, а также спрогнозировал, как ещё могут использовать ВСУ для защиты западных интересов вне Украины. 00:24 – "Гарантии безопасности" для Украины; 05:12 – Об атаке на "Турецкий поток"; 10:37 – Укроскептики и "транзитный шантаж" со стороны Украины; 15:10 – Кто и до чего может договориться? 18:37 – Как избежать нового "Минска"; 23:10 – О ВСУ на защите Запада. *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ #Скориков #Лавров #безопасность #гарантии #Украина #Россия #МИД #президент #США #премьер #СВО #спецоперация #война #конфликт #Путин #Югославия #ФРГ #Германия #НАТО #Финляндия #граница #Арктика #ТурецкийПоток #СеверныйПоток #Британия #СПГ #Польша #Брюссель #АдГ #газ #транзит #Эрдоган #Турция #Сирия #Румыния #шантаж #Австрия #Венгрия #Словакия #Орбан #Фицо #капитуляция #нацизм #нацисты #денацификация #Минск #Вучич #Сербия #демократы #республиканцы #Трамп #Грузия #Макрон #Шольц #Мерц #ВСУ #Канада #Дания #Гренландия #РФ #история ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250116/1060307741.html
украина
россия
запад
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060317289_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_640e8184be3165076b6e9099352a7663.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, запад, владимир путин, вооруженные силы украины, переговоры, сша
Видео, Украина, Россия, Запад, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, переговоры, США

Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков

14:15 16.01.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о возможных договорённостях по Украине и об условиях для начала переговоров, объяснил, как "транзитный шантаж" украинской стороны отразился на отношениях с Западом, а также спрогнозировал, как ещё могут использовать ВСУ для защиты западных интересов вне Украины.
00:24 – "Гарантии безопасности" для Украины;
05:12 – Об атаке на "Турецкий поток";
10:37 – Укроскептики и "транзитный шантаж" со стороны Украины;
15:10 – Кто и до чего может договориться?
18:37 – Как избежать нового "Минска";
23:10 – О ВСУ на защите Запада.
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
#Скориков #Лавров #безопасность #гарантии #Украина #Россия #МИД #президент #США #премьер #СВО #спецоперация #война #конфликт #Путин #Югославия #ФРГ #Германия #НАТО #Финляндия #граница #Арктика #ТурецкийПоток #СеверныйПоток #Британия #СПГ #Польша #Брюссель #АдГ #газ #транзит #Эрдоган #Турция #Сирия #Румыния #шантаж #Австрия #Венгрия #Словакия #Орбан #Фицо #капитуляция #нацизм #нацисты #денацификация #Минск #Вучич #Сербия #демократы #республиканцы #Трамп #Грузия #Макрон #Шольц #Мерц #ВСУ #Канада #Дания #Гренландия #РФ #история
ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
- РИА Новости, 1920, 16.01.2025
11:02
МИД Франции желает участвовать в приговорах о мире на УкраинеРоссия может быть привлечена к переговорам о мире на Украине. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро
 
ВидеоУкраинаРоссияЗападВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныпереговорыСША
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:59Украинский депутат рассказала о дроне и взрывах у здания Рады
14:37Зеленский: "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией"
14:32Песков высказался о помощи Приднестровью в вопросах газа
14:22СК РФ: Точиев и Падиев задержаны по делу об убийстве генерала Кириллова
14:15Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков
14:00Захарова рассказала о мнимом "российском следе" на балтийских кабелях
14:00Польский политик рассказал о бесполезном визите Зеленского в страну
13:58Украинский командир "отправил" жену в окопы, чтобы получать боевые
13:53Зачем солнце им Монако? Для чего, скажи им, луна Сен-Тропе? Элитные украинские "беженцы"
13:48"С петлей на шее": Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе
13:46"Хасавюрт" для Израиля или репетиция украинского перемирия
13:31В Киеве ждут удара "Орешником" и думают, кому продать ГТС. Главное на Украине на 13.30 16 января
13:01Украинских спасателей запугивают отменой брони от мобилизации и отправкой на фронт – Гончаренко*
13:00Прокурор запросил бывшему мэру Белгорода 10 лет колонии и штраф
12:59"Внучки комендантов" и возрождение Третьего рейха в центре Европы
12:52Российские журналисты за 1,5 минуты довели мошенника с Украины до "Крым Московский"
12:49Экс-директор "Десятого подшипникового завода" обвиняется в мошенничестве при гособоронзаказе
12:42Били по украинским аэродромам, цехам и складам беспилотников: Минобороны перечислило успехи ВС РФ
12:36Посол России рассказал, нужна ли ей Гренландия и чем богата Арктика
12:14НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море - посол России
Лента новостейМолния