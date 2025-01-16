"Хасавюрт" для Израиля или репетиция украинского перемирия - 16.01.2025 Украина.ру
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"Хасавюрт" для Израиля или репетиция украинского перемирия
"Хасавюрт" для Израиля или репетиция украинского перемирия - 16.01.2025 Украина.ру
"Хасавюрт" для Израиля или репетиция украинского перемирия
Хамас и Израиль на пути к подписанию перемирия. Журнал The Economist сообщил, что ключевую роль в этом процессе сыграл Дональд Трамп. При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху спустя сутки, после объявления договорённостей, уже успел заявить, что лидеры Хамас отказываются от некоторых пунктов соглашения о прекращения огня.
2025-01-16T13:46
2025-01-16T13:46
израиль
газа
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
юрий баранчик
хамас
the economist
эксклюзив
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В свою очередь палестинское движение опровергло данные о срыве подписания соглашения. На урегулирование всех вопросов отведён шестинедельный срок. И пока не ясно, как в итоге завершится конфликт, и кто главный выгодополучатель временного или крепкого перемирия на Ближнем Востоке, эксперты уже поделились первой аналитикой в своих соцсетях.Политолог Юрий БаранчикОтечественные СМИ вслед за американскими поспешили сообщить, что достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа и по обмену заложниками между Израилем и движением ХАМАС. Президент США Байден успел приписать себе "это достижение", а премьер-министр Израиля Нетаньяху поблагодарил Трампа за заключение сделки. Однако она еще не заключена. Согласно неофициальной информации, сделка предусматривает 6-недельный этап прекращения огня и постепенный вывод войск ЦАХАЛ из центральной части сектора Газа и возвращение перемещенных палестинцев на север. ХАМАС постепенно освободит 33 израильских заложника в течение первых 42 дней перемирия. Остальные заложники, которых насчитывается 65 человек, будут освобождены только в том случае, если стороны смогут договориться о втором этапе перемирия, переговоры о котором начнутся примерно через две недели после прекращения боевых действий. Израиль, в свою очередь, освободит по 30 палестинских заключенных членов ХАМАС за каждого похищенного мужчину и по 50 за каждую женщину-солдата, а также всех палестинских женщин и детей в возрасте до 19 лет, арестованных с 7 октября. Общее число освобожденных палестинцев может составлять от 990 до 1650 человек, включая мужчин, детей и женщин. Буферная полоса, которую Израиль будет удерживать на границе с сектором Газа, будет иметь ширину 700 метров, за исключением 5 точек, которые Израиль выберет, где он сможет отойти от границы примерно на километр. Полный вывод ЦАХАЛ будет на 50-й день сделки - после освобождения последнего заложника на 42-й день, на второй фазе сделки - если таковая состоится. Однако в последние часы стало известно о разночтении позиций сторон. ХАМАС якобы согласился с тем, что те, кто отбывал пожизненное заключение в израильских тюрьмах, будут освобождены и отправлены в согласованную третью страну, но Израиль просит, чтобы и ряд других освобождаемых заключённых также были отправлены за границу. Среди прочего, вопреки прямому пункту, который дает Израилю право вето на освобождение массовых убийц, которые являются символами терроризма, ХАМАС требует, чтобы этих людей также освободили. Однако Нетаньяху выступает категорически против - он поручил переговорной группе придерживаться достигнутых договоренностей и категорически отвергать попытки "шантажа в последнюю минуту" со стороны ХАМАС. В самом израильском обществе данная сделка воспринята неоднозначно. Высокопоставленный чиновник ЦАХАЛа, выступающий на условиях анонимности, заявил: "Это абсолютно катастрофическая сделка. Более года мы сопротивлялись подобной сделке. Это делает любой прогресс, достигнутый нами в Газе, бесполезной и напрасной тратой времени. Не существует механизма, позволяющего отстранить ХАМАС от власти. Согласно этому соглашению, в том виде, в каком оно составлено сейчас, ХАМАС продолжит управлять сектором Газа. Скорее всего, они будут перевооружать и вербовать больше боевиков, чем раньше". Израильский министр финансов и глава правой партии Бен Смотрич завил: "Кажется, что все внезапно осознали, что невозможно просто победить террористические движения, ведя войну или уничтожая их. Единственное решение для обеспечения безопасности Израиля - это обосноваться в Газе и выслать жителей на Синай или в Иорданию. Но теперь мы признали свое поражение".Политический аналитик Михаил ЧаплыгаЧего добился Израиль в результате этой войны в Газе я так и не понял... ХАМАС восстанавливается, полосу вдоль границы с Египтом - утратили, линию, что делит Газу пополам - тоже... Полторы тысячи удерживаемых лиц с пожизненниками - передадут... В плюсах только уничтожение подземной инфраструктуры и оружия, а также ущерб системе управления ХАМАСом и боевикам... Главное, что кровавая бойня закончилась... Но теперь будет интересно понаблюдать за политическими событиями в Израиле.Экономический аналитик Алексей КущИзраиль в несколько этапов выводит свои войска из сектора Газы. Главное - теряет контроль за Нецаримским коридором (он делит Газу с севера на юг) и Филадельфийскую линию (граница сектора с Египтом). Цель - уничтожить Хамас, очевидно, не достигнута. Даже Блинкен признал, что Хамас восстановил свой кадровый потенциал. Соглашение еще должно утвердить израильское правительство. Скорее всего, утвердит, но потом вероятен выход из его состава нескольких министров и распад коалиции. Нетаньяху предстоит ответить на ряд сложных вопросов. Сейчас интересно сравнить позиции двух сторон. Арабские информресурсы пишут о том, что Трамп пообещал Израилю полный контроль над Западным берегом (Иудея и Самария). Израильские - что США втайне пообещали Нетаньяху некие "большие бонусы", например, дружбу с Саудовской Аравией и присоединение ее к Авраамическим соглашениям. На мой взгляд - это попытка двух участников найти хоть какое-то обоснование мирному соглашению, которое не решило стратегические задачи ни одной из сторон конфликта. Газа разрушена, но не захвачена. С другой стороны, в Израиле многие считают, что жертвы октябрьской террористической атаки отомщены. Но Хамас не разоружен и в ближайшее время усилит свой потенциал. Никакой полной аннексии Западного берега, скорее всего, не будет, равно как и "больших бонусов". Обе стороны просто не верят, что внешнее давление с требованием прекратить войну, произошло без каких-либо далеко идущих обещаний. Хотя бы потому, что это кровавое месиво нужно было уже любым способом останавливать, так как обе стороны с помощью войны стали продуцировать лишь новую войну. А война сама по себе ничего, кроме насилия на новом витке эскалации, не рождает. Просто иногда бойцовский поединок двух участников начинает превышать эмоциональный болевой порог зрителей. Вначале, им интересно, рубка на ринге их захватывает. Потом они делают ставки и подзадоривают бойцов. А потом в зале повисает гробовое молчание вследствие страшной картины происходящего и потоков крови, которая хлещет на дорогие костюмы сидящих в первых рядах. И тогда выходит Главный и прекращает бой. Без каких-либо бонусов для двух сторон. Потому, что иногда такое нужно прекратить. Просто так, взять и прекратить. Пусть даже временно, на месяц, год, день. Но остановить.Политолог Максим ЖаровПо сделке Израиля с ХАМАС в Газе имеет смысл не торопиться с выводами и дождаться второй половины завтрашнего дня, 16 января. Как и обычно, у правительства Нетаньяху находятся "ещё несогласованные пункты"соглашения, пихаться локтями за них с посредниками Израиль будет ночью, а финально утвердить соглашение со своей стороны кабинет министров Израиля должен будет на своём заседании, начиная с 12.00. мск. Соглашение это для Израиля уже называют "Хасавюртом", так что как минимум новый политический кризис в Израиле в ближайшие дни Нетаньяху точно получит. Первых освобождённых заложников в Израиле ждут в воскресенье, ещё неизвестно сколько их будет, в каком они состоянии и что именно будут говорить по возвращении. Так что Трамп, возможно, сейчас рано радуется своему умению "заключать сделки". Поэтому и Кремлю сейчас стоит внимательно наблюдать за пертурбациями с этой сделкой, поскольку ровно такие же "сюрпризы" будут заложены и в так ожидаемой "сделке века" по Украине.Публицист Андрей ПерлаЕсли война Израиля в секторе Газа в самом деле закончилась или заканчивается, то она заканчивается полным поражением Израиля. Больше года войны, военных преступлений и геноцида. И что? Сектор остаётся под контролем ХАМАС. Сопротивление не сломлено. Гарантий от террористических атак нет. Численность ХАМАС восстанавливается.Про информационный фронт и говорить нечего - поддерживать Израиль просто неприлично, для этого нужно быть гражданином США или эмигрантом из России. То есть - на стороне Израиля просто никого нет.Более подробно о заключенном соглашении между Израилем и Хамас - в статье Александра Сокуренко "Ближний Восток: Трамп договорился о мире?"
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израиль, газа, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, юрий баранчик, хамас, the economist, эксклюзив
Израиль, Газа, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Юрий Баранчик, ХАМАС, The Economist, Эксклюзив

"Хасавюрт" для Израиля или репетиция украинского перемирия

13:46 16.01.2025
 
© AP / Mariam Dagga
- РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP / Mariam Dagga
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Хамас и Израиль на пути к подписанию перемирия. Журнал The Economist сообщил, что ключевую роль в этом процессе сыграл Дональд Трамп. При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху спустя сутки, после объявления договорённостей, уже успел заявить, что лидеры Хамас отказываются от некоторых пунктов соглашения о прекращения огня.
В свою очередь палестинское движение опровергло данные о срыве подписания соглашения. На урегулирование всех вопросов отведён шестинедельный срок. И пока не ясно, как в итоге завершится конфликт, и кто главный выгодополучатель временного или крепкого перемирия на Ближнем Востоке, эксперты уже поделились первой аналитикой в своих соцсетях.
Политолог Юрий Баранчик
Отечественные СМИ вслед за американскими поспешили сообщить, что достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа и по обмену заложниками между Израилем и движением ХАМАС. Президент США Байден успел приписать себе "это достижение", а премьер-министр Израиля Нетаньяху поблагодарил Трампа за заключение сделки. Однако она еще не заключена.
Согласно неофициальной информации, сделка предусматривает 6-недельный этап прекращения огня и постепенный вывод войск ЦАХАЛ из центральной части сектора Газа и возвращение перемещенных палестинцев на север. ХАМАС постепенно освободит 33 израильских заложника в течение первых 42 дней перемирия. Остальные заложники, которых насчитывается 65 человек, будут освобождены только в том случае, если стороны смогут договориться о втором этапе перемирия, переговоры о котором начнутся примерно через две недели после прекращения боевых действий.
Израиль, в свою очередь, освободит по 30 палестинских заключенных членов ХАМАС за каждого похищенного мужчину и по 50 за каждую женщину-солдата, а также всех палестинских женщин и детей в возрасте до 19 лет, арестованных с 7 октября. Общее число освобожденных палестинцев может составлять от 990 до 1650 человек, включая мужчин, детей и женщин.
Буферная полоса, которую Израиль будет удерживать на границе с сектором Газа, будет иметь ширину 700 метров, за исключением 5 точек, которые Израиль выберет, где он сможет отойти от границы примерно на километр. Полный вывод ЦАХАЛ будет на 50-й день сделки - после освобождения последнего заложника на 42-й день, на второй фазе сделки - если таковая состоится.
Однако в последние часы стало известно о разночтении позиций сторон. ХАМАС якобы согласился с тем, что те, кто отбывал пожизненное заключение в израильских тюрьмах, будут освобождены и отправлены в согласованную третью страну, но Израиль просит, чтобы и ряд других освобождаемых заключённых также были отправлены за границу.
Среди прочего, вопреки прямому пункту, который дает Израилю право вето на освобождение массовых убийц, которые являются символами терроризма, ХАМАС требует, чтобы этих людей также освободили. Однако Нетаньяху выступает категорически против - он поручил переговорной группе придерживаться достигнутых договоренностей и категорически отвергать попытки "шантажа в последнюю минуту" со стороны ХАМАС.
В самом израильском обществе данная сделка воспринята неоднозначно. Высокопоставленный чиновник ЦАХАЛа, выступающий на условиях анонимности, заявил: "Это абсолютно катастрофическая сделка. Более года мы сопротивлялись подобной сделке. Это делает любой прогресс, достигнутый нами в Газе, бесполезной и напрасной тратой времени. Не существует механизма, позволяющего отстранить ХАМАС от власти. Согласно этому соглашению, в том виде, в каком оно составлено сейчас, ХАМАС продолжит управлять сектором Газа. Скорее всего, они будут перевооружать и вербовать больше боевиков, чем раньше".
Израильский министр финансов и глава правой партии Бен Смотрич завил: "Кажется, что все внезапно осознали, что невозможно просто победить террористические движения, ведя войну или уничтожая их. Единственное решение для обеспечения безопасности Израиля - это обосноваться в Газе и выслать жителей на Синай или в Иорданию. Но теперь мы признали свое поражение".
Политический аналитик Михаил Чаплыга
Чего добился Израиль в результате этой войны в Газе я так и не понял... ХАМАС восстанавливается, полосу вдоль границы с Египтом - утратили, линию, что делит Газу пополам - тоже... Полторы тысячи удерживаемых лиц с пожизненниками - передадут... В плюсах только уничтожение подземной инфраструктуры и оружия, а также ущерб системе управления ХАМАСом и боевикам... Главное, что кровавая бойня закончилась... Но теперь будет интересно понаблюдать за политическими событиями в Израиле.
Экономический аналитик Алексей Кущ
Израиль в несколько этапов выводит свои войска из сектора Газы. Главное - теряет контроль за Нецаримским коридором (он делит Газу с севера на юг) и Филадельфийскую линию (граница сектора с Египтом).
Цель - уничтожить Хамас, очевидно, не достигнута. Даже Блинкен признал, что Хамас восстановил свой кадровый потенциал. Соглашение еще должно утвердить израильское правительство. Скорее всего, утвердит, но потом вероятен выход из его состава нескольких министров и распад коалиции.
Нетаньяху предстоит ответить на ряд сложных вопросов. Сейчас интересно сравнить позиции двух сторон. Арабские информресурсы пишут о том, что Трамп пообещал Израилю полный контроль над Западным берегом (Иудея и Самария). Израильские - что США втайне пообещали Нетаньяху некие "большие бонусы", например, дружбу с Саудовской Аравией и присоединение ее к Авраамическим соглашениям.
На мой взгляд - это попытка двух участников найти хоть какое-то обоснование мирному соглашению, которое не решило стратегические задачи ни одной из сторон конфликта. Газа разрушена, но не захвачена. С другой стороны, в Израиле многие считают, что жертвы октябрьской террористической атаки отомщены. Но Хамас не разоружен и в ближайшее время усилит свой потенциал. Никакой полной аннексии Западного берега, скорее всего, не будет, равно как и "больших бонусов".
Обе стороны просто не верят, что внешнее давление с требованием прекратить войну, произошло без каких-либо далеко идущих обещаний. Хотя бы потому, что это кровавое месиво нужно было уже любым способом останавливать, так как обе стороны с помощью войны стали продуцировать лишь новую войну. А война сама по себе ничего, кроме насилия на новом витке эскалации, не рождает. Просто иногда бойцовский поединок двух участников начинает превышать эмоциональный болевой порог зрителей.
Вначале, им интересно, рубка на ринге их захватывает. Потом они делают ставки и подзадоривают бойцов. А потом в зале повисает гробовое молчание вследствие страшной картины происходящего и потоков крови, которая хлещет на дорогие костюмы сидящих в первых рядах. И тогда выходит Главный и прекращает бой. Без каких-либо бонусов для двух сторон. Потому, что иногда такое нужно прекратить. Просто так, взять и прекратить. Пусть даже временно, на месяц, год, день. Но остановить.
Политолог Максим Жаров
По сделке Израиля с ХАМАС в Газе имеет смысл не торопиться с выводами и дождаться второй половины завтрашнего дня, 16 января. Как и обычно, у правительства Нетаньяху находятся "ещё несогласованные пункты"соглашения, пихаться локтями за них с посредниками Израиль будет ночью, а финально утвердить соглашение со своей стороны кабинет министров Израиля должен будет на своём заседании, начиная с 12.00. мск.
Соглашение это для Израиля уже называют "Хасавюртом", так что как минимум новый политический кризис в Израиле в ближайшие дни Нетаньяху точно получит. Первых освобождённых заложников в Израиле ждут в воскресенье, ещё неизвестно сколько их будет, в каком они состоянии и что именно будут говорить по возвращении. Так что Трамп, возможно, сейчас рано радуется своему умению "заключать сделки". Поэтому и Кремлю сейчас стоит внимательно наблюдать за пертурбациями с этой сделкой, поскольку ровно такие же "сюрпризы" будут заложены и в так ожидаемой "сделке века" по Украине.
Публицист Андрей Перла
Если война Израиля в секторе Газа в самом деле закончилась или заканчивается, то она заканчивается полным поражением Израиля. Больше года войны, военных преступлений и геноцида. И что? Сектор остаётся под контролем ХАМАС. Сопротивление не сломлено. Гарантий от террористических атак нет. Численность ХАМАС восстанавливается.
Про информационный фронт и говорить нечего - поддерживать Израиль просто неприлично, для этого нужно быть гражданином США или эмигрантом из России. То есть - на стороне Израиля просто никого нет.
Более подробно о заключенном соглашении между Израилем и Хамас - в статье Александра Сокуренко "Ближний Восток: Трамп договорился о мире?"
 
ИзраильГазаСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампЮрий БаранчикХАМАСThe EconomistЭксклюзив
 
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