https://ukraina.ru/20240130/1052979146.html

Сергей Веселовский: Россия поймает рыбу в мутной украинской воде и ударит по США и Британии "от борта"

Сергей Веселовский: Россия поймает рыбу в мутной украинской воде и ударит по США и Британии "от борта" - 30.01.2024 Украина.ру

Сергей Веселовский: Россия поймает рыбу в мутной украинской воде и ударит по США и Британии "от борта"

Сейчас на Украине будут использовать военную составляющую против политической составляющей. Команда Ермака — Зеленского будет сражаться с командой Залужного и тех, кто за ним стоит

2024-01-30T12:40

2024-01-30T12:40

2024-01-30T14:03

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Нам нужно отключить эмоции и постараться в этой мутной украинской воде поймать свою рыбу. Наша цель одна — демилитаризировать и денацифицировать эту территорию. Для этого мы и будем работать, считает известный крымский журналист, автор и ведущий программы «Политотдел» Сергей Веселовский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Сергей Михайлович, поначалу мне казалось, что конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным — это спектакль, в ходе которого они бы пытались переложить друг на друга ответственность за провал контрнаступа и произвол с мобилизацией. Но вчерашние вбросы в украинских СМИ с якобы отставкой Залужного подтвердили, что история не закончилась. Что это было?— Это игра между спецслужбами и военно-политическим руководством США и Великобритании.Лондон поставил на кон продолжение смертоубийства на территории Украины, когда русские должны стрелять в русских. А Вашингтону, переживающему внутриполитический и внешнеполитический кризис, необходимо поменять свои подходы. Для этого надо как минимум отодвинуть в сторону Зеленского, который сжег все мосты из-за своей непримиримой позиции по переговорам с Россией.Американцы хотят сдвинуть Владимира Александровича, а британцы хотят укрепить Зеленского.Скорее всего, на Украине произойдет либо кулуарный кабинетный переворот, либо ситуация выльется во что-то более тревожное.Повторюсь, это внутриполитическая конкуренция между англами и саксами. Более детальную информацию об этом мы можем узнать по результатам визита Владимира Путина к Эрдогану, который запланирован на 12 февраля. Но в целом его позиция по Украине не поменялась: наши условия прежние, а к переговорам мы всегда открыты.Давайте подождем, что произойдет после 12 февраля.— Какую роль в этой истории могут сыграть Сырский и Буданов, которых украинские СМИ прочили на место Залужного?— Сырский — это заместитель Залужного. Буданов — это человек Ермака, который хочет сделать его главнокомандующим ВСУ. Умеров как министр обороны — человек штатский. Он, как и его предшественник Резников, решений не принимает. Украинские спецслужбы и армейцы сейчас в клинче. А британцы и американцы ими руководят по своему усмотрению. Украину превратили в военно-политический полигон, на котором испытывают различные методики.— Думаете, у США больше шансов продавить свою позицию по Украине?— Трудно сказать, кто из них сильнее. Все-таки Зеленский отказался выполнять Стамбульские соглашения сразу же после визита Бориса Джонсона. Все очень сложно.Так что англичане будут пытаться Зеленского сохранить у власти. Американцы тоже хотели бы Зеленского сохранить. Но они понимают, что "Боливар не выдержит двоих", а у США уже десяток таких Зеленских на горбу сидят и им сейчас от чего-то придется отказываться.— Как бы технически выглядел этот дворцовый переворот, о котором вы говорите?— Сейчас на Украине будут использовать военную составляющую против политической составляющей. Команда Ермака-Зеленского будет сражаться с командой Залужного и тех, кто за ним стоит.Некоторые эксперты призывают Москву чуть ли не перекупить Залужного в случае его увольнения. Это глупость. Ничего хорошего в нем нет. Это такой же преступник.Нам надо отключить эмоции и постараться в этой мутной украинской воде поймать свою рыбу. Наша цель одна – демилитаризировать и денацифицировать эту территорию. Нужно сделать так, чтобы угроза жителям Донецка, Белгорода и Крыма была минимизирована. Для этого мы и будем работать.Я также считаю, что нам надо воздержаться от призывов бомбить Киев. Этих людей надо ставить на место как провокаторов. Мало того, что они ничего не понимают. Они будоражат наше общество изнутри.- Вы сказали про демилитаризацию. Вы разделяете распространенную в СМИ точку зрения, что перед нами сейчас открыто окно возможностей, чтобы активизировать боевые действия?- Мы накапливаем энергию. Эта энергия не выйдет из-под контроля. Она будет аккумулирована и направлена в нужную сторону.Я не министр обороны и не начальник Генштаба. Но я шкурой чувствую, что мы готовимся к очень серьезным событиям.Запад это тоже понимает. У них разведка неплохо работает. Они осознают, что Украина без денег и боеприпасов рухнет, как только Владимир Владимирович отдаст приказ Сергею Кужугетовичу. А приказ этот уже не за горами.У нас все накоплено и подготовлено. В части, которые были отведены в тыл, влиты новые силы. У нас достаточно беспилотников и снарядов. Есть и секретные заготовки, которые еще ни разу не использовались на поле боя. Это все будет задействовано.Может быть, завтра. А, может быть, через пару месяцев.- То, что мы накопили достаточно военно-технических ресурсов, поможет нам решить вопрос с Украиной без оглядки на позицию США и Великобритании?- Мы не очень-то и обращали внимание на США и Великобританию, решая проблему Украины.Почему мы начали СВО? Мы обращали внимание на действия наших врагов, пока не поняли, что нас списали. В нас не видят ни партнеров, ни собеседников, ни даже противников. Мы стали для них врагами, которых необходимо уничтожить. И мы ведем себя соответственно.Да, мы не ведем с англосаксами боевые действия напрямую. Мы стараемся ограничиться ударами "от борта". Хотя вы сами чувствуете, что градус взаимных угроз возрастает геометрически.Я опасаюсь, что неадекватные люди спровоцируют то, что мы даже боимся называть своими словами. Надеюсь, мы избежим этого апокалипсиса.

https://ukraina.ru/20230120/1042779926.html

https://ukraina.ru/20240130/1052970165.html

https://ukraina.ru/20240127/1052918246.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, валерий залужный, владимир зеленский, сша, великобритания, сво