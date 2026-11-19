https://ukraina.ru/20261119/shenchzhenskaya-deklaratsiya-putina-trampa-i-si-startovyy-kompromiss-1084612567.html

Шэньчжэньская декларация Путина, Трампа и Си: стартовый компромисс

Шэньчжэньская декларация Путина, Трампа и Си: стартовый компромисс - 19.11.2026 Украина.ру

Шэньчжэньская декларация Путина, Трампа и Си: стартовый компромисс

После переговоров в Шэньчжэне в формате трёх (Россия, США, Китай) лидеры выступили с совместной декларацией. Это хороший знак, позволяющий надеяться, что первая встреча не будет последней, а реально станет первым шагом на долгом пути к прекрасному новому миру.

2026-11-19T18:08

2026-11-19T18:08

2026-11-19T18:34

мнения

весь ищенко

сша

россия

китай

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

сенат

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/13/1084599187_0:113:3207:1917_1920x0_80_0_0_06f056b11f749986fd1cf53fde17c5e6.jpg

Собственно, пока опасения касаются преимущественно преемственности политики США. Судя по всему, в окружении президента Трампа, а также среди поддерживающих его сил действительно достигнут консенсус в вопросе о временном сворачивании американских амбиций ради снижения опасности срыва в мировую войну, в том числе и по вине недобросовестных европейских союзников США, а также из-за возможной досадной случайности.Трамп и его администрация готовы идти по пути повышения мер доверия, но под вопросом находится позиция Конгресса, в обеих палатах которого с конца января следующего года будут заправлять демократы. Также под вопросом находится судьба американских президентских выборов 2028 года, одновременно с которыми состоятся выборы в Палату представителей и в очередной раз обновится треть Сената.По итогам этих выборов должна возникнуть одна из восьми основных конфигураций американских политических сил на два года (до промежуточных выборов 2030 года). Это, не считая элементов внутрипартийной борьбы, результаты которой также повлияют на окончательную расстановку политических сил, а следовательно, и на внешнюю политику Вашингтона.Именно поэтому ближайшие два года должны быть использованы потенциальным «тройственным союзом» максимально эффективно в плане продвижения и материализации идеи глобального компромисса. Необходимо постараться продвинуться так далеко, чтобы процессы, старт которым должна дать Шэньчжэньская декларация, стали если не полностью необратимыми, то максимально труднообратимыми.Четыре пункта декларации говорят о:Если сравнить с отдельными заявлениями лидеров, сделанными в ходе переговоров, эти пункты уже являются плодом компромисса. Каждый получил желаемое, но не полностью.Говоря о приверженности идее реформирования ООН, «большая тройка», фактически заявившая о принятии на себя ответственности за судьбы мира, посылает позитивный сигнал быстроразвивающимся экономикам (расширенному БРИКС и ШОС), которые стремятся получить признание повышения своего политического веса, отменив постоянное членство в Совбезе или же получив для себя статус постоянного члена. При этом «большая тройка» ничего не теряет, так как ничего конкретного не обещает, а разговоры о разных вариантах реформирования ООН идут уже больше тридцати лет, но воз и ныне там.В урегулировании ситуации на рынке энергоносителей заинтересованы все три страны. Россия — главный глобальный поставщик энергоресурсов. Китай — главный глобальный потребитель. США одновременно являются крупным поставщиком и потребителем. Стабильность на рынке нужна всем троим. Пекин, Москва и Вашингтон в равной степени заинтересованы в долгосрочных, прозрачных правилах игры.На задаче трёх держав «сохранить и укрепить принципы международного права», равно как и на скорейшем урегулировании существующих международных конфликтов, в своих заявлениях по ходу встречи делал акцент Владимир Путин. В свою очередь, Дональд Трамп и Си Цзиньпин уделили основное внимание проблеме нераспространения, а китайский лидер дополнительно отметил необходимость полного уничтожения ядерного оружия.Как видим, формулировки отдельных заявлений лидеров значительно более жёсткие и акцентированные, чем совместная декларация. В последней ничего не говорится об уничтожении ядерных арсеналов. На такой шаг Россия в нынешней ситуации не может себе позволить пойти. Её демографический ресурс недостаточен, а геополитическое положение слишком сложное, чтобы гарантированно защитить свои жизненные интересы с помощью обычных вооружений. Собственно, поэтому Евросоюз и пытается навязать России конвенционную войну (без применения ОМП).Для отделённых от всего мира океанами США ядерное оружие представляет единственную серьёзную угрозу. Обычные вооружения недостаточно разрушительны, а территория США слишком велика, чтобы массированный неядерный ракетный удар нанёс им неприемлемый ущерб. Высадка крупных экспедиционных сил на территорию США в нынешней ситуации также нереальна.Китай также заинтересован в полном уничтожении ядерного оружия. Он обладает ядерным арсеналом в разы меньшим, чем США и Россия, с другой стороны, он постоянно усиливает армию и ВВС и уже построил самый крупный в мире флот, который если ещё и не стал самым мощным, то вот-вот станет.Таким образом, формулировка ядерного пункта в совместной декларации явно отражает позицию Москвы, но с учётом важного для США и Китая принципа нераспространения. Вашингтон опасается появления ядерного оружия у Ирана и его быстрого расползания по Ближнему Востоку, а Китай тревожат ядерные амбиции Японии и Республики Корея.Итак, заявленная готовность к сотрудничеству ради мира подтверждена тремя государствами уже в ходе подготовки итоговой декларации, в которой были сняты неприемлемые для сторон формулировки и оставлены только не вызывающие разночтений. Именно таким образом и достигается согласие, основой которого является доверие. Ещё раз подчеркну, что «Большая тройка» находится в начале длинного и сложного пути, что едва достигнутое взаимопонимание и готовность к сотрудничеству могут быть сорваны, но первый, важнейший шаг сделан.Это крайне неприятно для европейских ястребов. Пока они сражались за право сидеть за столом переговоров по украинской проблеме, сама важность этой проблемы была обнулена, так как три державы, взявшие на себя глобальную ответственность, во-первых, не пригласили ЕС в свой круг, посчитав голос Европы недостаточно весомым, а во-вторых, не внесли украинскую проблему в итоговую декларацию, подчеркнув тем самым её, как и остальных региональных конфликтов, вторичность по отношению к глобальному урегулированию.Россия, Китай и США сделали заявку на переход на новый, более высокий уровень взаимоотношений, оставив ЕС возиться с Киевом в старой песочнице.

https://ukraina.ru/20261119/pavel-danilin-sammit-putina-trampa-i-si-razrushil-plany-izolyatsii-rossii-i-dal-nadezhdu-na-mir-po-1084598927.html

https://ukraina.ru/20260928/svo-i-novoe-raketnoe-oruzhie-zapad-zazyvaet-yadernuyu-voynu-1083471813.html

https://ukraina.ru/20261119/evropa-zaplatit-ukraina-planiruet-bit-po-rossii-v-tri-raza-bolshe-1084585391.html

сша

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, весь ищенко, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, сенат, ес, оон