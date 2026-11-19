https://ukraina.ru/20261119/london--luchshiy-gorod-ukrainy-u-klichko-nashlsya-konkurent-v-krasnorechii-1084609604.html

Лондон – лучший город Украины! У Кличко нашёлся конкурент в красноречии

Лондон – лучший город Украины! У Кличко нашёлся конкурент в красноречии - 19.11.2026 Украина.ру

Лондон – лучший город Украины! У Кличко нашёлся конкурент в красноречии

Украинский футболист Михаил Мудрик впечатлил украинцев своим косноязычием

2026-11-19T17:00

2026-11-19T17:00

2026-11-19T17:04

новости

украина

киев

лондон

владимир кличко

дмитрий гордон

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/13/1084609482_0:0:884:497_1920x0_80_0_0_f61def139dbdae22e0801603fdb72686.jpg

Игрок британских футбольных клубов "Челси" и "Тоттенхем", член сборной Украины по футболу Михаил Мудрик в интервью журналисту Дмитрию Гордону* сделал ряд заявлений, обескураживших украинцев. Так, на вопрос, какой город футболист считает самым лучшим на земле, футболист ответил "Украина"."Город? Ой, простите. Блин, ну городов много. Лондон, наверное", – отметил футболист.Не менее сбивчиво ответил он и на вопрос о команде."Иногда даже хочется, чтобы сбор (речь о футбольных сборах – Ред.) подольше продлевался именно из-за этого, ведь приятно проводить время внутри хороших людей", – чуть помедлив ответил футболист.Тут многие вспомнили о высказываниях мэра Киева Виталия Кличко, которые принесли последнему славу самого косноязычного политика Украины.Против Мудрыка сыграли и его политические симпатии."Респект [Зеленскому]. Я восхищён и очень благодарен, что наконец-то у нас есть президент, который отстаивает интересы Украины", – заявил Мудрик.Футболист рассказал и о личной жизни, а именно о возможном районе с российской моделью Виолеттой Грачёвой."Ну, мы с ней дружили. Отношения – это, наверное, когда люди живут вместе или становятся парой. Мы так и не стали парой", – рассказал Мудрык.Также футболист рассказал, что они обсуждали конфликт на Украине."Если бы она не понимала ситуации или её позиция была бы абсолютно неадекватной, нам было бы трудно находить общий язык. Рано или поздно эти разговоры все равно возникали бы – это важная тема", – пояснил футболист.По его словам, если в таких условиях не прийти к общему мнению, поддерживать отношения очень сложно.Ранее мэр Киева Виталий Кличко прославился рядом весьма неоднозначных высказываний."А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать", – заявил он в одном из телешоу.Также он говорил, что хотел стать футболистом."В детстве я мечтал стать футболистом. Но, как шутят мои друзья, у меня попытались отобрать мяч неспортивным способом… и так я стал боксёром", – указал он.Говоря об аварийном Шулявском мосте в Киеве, мэр города заявил, что "мост просто устал от времени". Также Кличко призывал киевлян "готовиться к земле".* – внесён в список экстремистов и террористов, лицо, выполняющее функции иноагента

https://ukraina.ru/20260922/prinesi-myach-madyar-sravnil-diplomatiyu-ukrainy-s-derevenskim-futbolom-1083347434.html

украина

киев

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, лондон, владимир кличко, дмитрий гордон, владимир зеленский