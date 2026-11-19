https://ukraina.ru/20261119/dvulichnaya-pozitsiya-anpilogov-raskritikoval-otkaz-estonii-sbivat-drony-1084607977.html

"Двуличная позиция": Анпилогов раскритиковал отказ Эстонии сбивать дроны

"Двуличная позиция": Анпилогов раскритиковал отказ Эстонии сбивать дроны - 19.11.2026 Украина.ру

"Двуличная позиция": Анпилогов раскритиковал отказ Эстонии сбивать дроны

Работа терминалов Starlink в Эстонии позволяет использовать её воздушное пространство для координации ударов дронов по России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-19T18:31

2026-11-19T18:31

2026-11-19T18:58

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Комментируя недавние удары ВСУ по Крымскому мосту и Усть-Луге, эксперт рассказал, как Украина использует воздушное пространство Прибалтики."Почему мы опять обсуждаем залёт дронов через Эстонию? Там терминалы Starlink официально работают", — заявил Анпилогов.По его словам, ВСУ используют эстонское воздушное пространство, чтобы наносить удары со стороны моря, где ещё можно обмануть спутник, сообщив ему, что терминал находится в Эстонии.Аналитик обратил внимание на позицию эстонского Минобороны: "Мы видели эти дроны, но не стали их сбивать, чтобы не было сопутствующего ущерба от их падения на нашей территории", — привёл он слова представителей ведомства.Тем самым Эстония дезавуирует свой статус нейтрального государства. Это может иметь неприятные последствия, если руководство РФ решит реагировать не только нотами протеста, но и конкретными действиями на земле и в воздухе, подчеркнул Анпилогов.Он напомнил, что Таллину уже показывали, что так шутить не стоит. "Достаточно вспомнить задержания эстонских сухогрузов, когда Таллин совсем уже обнаглел. Они говорили, что Финский залив закроют, а после этого немножко закрылось эстонское судоходство", — пояснил эксперт."И, мне кажется, с дронами будет похожая ситуация. Рано или поздно наше терпение лопнет, и какие-то действия против Эстонии будут предприняты", — предупредил собеседник "Украина.ру".Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия готовится к тому, что ВСУ будут бить по ней "Ржавыми кинжалами" и "Барракудами" на сайте Украина.ру.В ближайшие месяцы нужно как минимум устроить паралич энергетики Украины и серьезно затруднить транспортную систему. Это обязательно скажется на фронте. Подробнее — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" на сайте Украина.ру.

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