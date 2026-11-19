https://ukraina.ru/20261119/chtoby-ne-ostatsya-u-razbitogo-koryta-zelenskiy-sobiraet-svoy-stol-khronika-sobytiy-na-utro-19-noyabrya-1084593450.html

Чтобы не остаться у разбитого корыта: Зеленский собирает свой стол. Хроника событий на утро 19 ноября

Чтобы не остаться у разбитого корыта: Зеленский собирает свой стол. Хроника событий на утро 19 ноября - 19.11.2026 Украина.ру

Чтобы не остаться у разбитого корыта: Зеленский собирает свой стол. Хроника событий на утро 19 ноября

Москва, Вашингтон и Пекин готовятся к большой встрече, а Владимир Зеленский уже опасается, что судьбу Украины решат без него. Пока лидеры трех держав собираются обсудить ключевые мировые проблемы, Киев ищет поддержку на переговорах в Берлине и настаивает на своем участии в мирном процессе

2026-11-19T09:00

2026-11-19T09:00

2026-11-19T09:00

эксклюзив

хроники

киев

россия

китай

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

атэс

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Три державы за одним столомВ китайском Шэньчжэне проходит главный день саммита АТЭС, центральным событием которого должны стать первые трехсторонние переговоры лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Накануне главы государств уже обменялись приветствиями, а сегодня им предстоит обсудить отношения крупнейших держав и международные конфликты, включая украинский.Встреча запланирована на 09:30 мск в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан". По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, состав делегаций согласован, однако работа над возможным совместным коммюнике продолжается. Трамп назвал предстоящие переговоры историческими и выразил надежду на результат.Отдельно Путин и Трамп проводят двусторонние контакты. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляют в том числе госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.При этом саммит посвящен не только большой политике. Выступая перед лидерами экономик АТЭС, Путин заявил, что Россия намерена укреплять сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским регионом и остается надежным поставщиком энергоресурсов, зерна и удобрений.По оценке российского президента, совокупный экономический рост стран АТЭС в 2026 году достигнет 4,8%, а товарооборот России с АСЕАН увеличился на 60%. Москва также предлагает партнерам активнее использовать новые транспортные маршруты, включая коридор "Север-юг".Украину поделят без Зеленского? В Киеве встревожились из-за встречи лидеровДалеко не все наблюдают за встречей в Китае с оптимизмом. Владимир Зеленский опасается, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут договориться о будущем Украины без участия Киева. Об этих опасениях рассказал журналист NBC News.В интервью телеканалу Зеленский признал, что руководители трех держав вправе обсуждать любые вопросы, но попытался не унывать и понадеялся, что “решения об Украине, принятые без ее участия, останутся лишь словами”.При этом глава киевского режима считает, что Вашингтон и Пекин способны остановить конфликт буквально за одну встречу. Для этого, по его мнению, США и Китай должны совместно пригрозить России санкциями и прекращением торговых отношений.Получается противоречивая позиция: Зеленский рассчитывает на решающее влияние крупнейших держав, но одновременно настаивает, что без Киева никаких окончательных договоренностей быть не может.Зеленский собирает свой стол в БерлинеНа этом фоне Киев и его европейские партнеры готовятся к собственным переговорам. Сегодня в Берлине должно состояться заседание "коалиции желающих" с участием примерно 40 делегаций. Около 30 из них, по информации Berliner Zeitung, возглавят руководители государств и правительств.Ожидается, что канцлер Германии Фридрих Мерц сначала встретится с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а затем проведет консультации с европейскими лидерами и Зеленским.Главная забота собравшихся — не оказаться за пределами переговорного процесса. Европейцы намерены добиваться полноценного участия в обсуждении мирного соглашения. При этом Киев рассчитывает получить от американских представителей информацию о переговорах Трампа в Китае.В Пентагоне раскритиковали удары ВСУ, а Маск обвинил Зеленского во лжиМежду тем поддержка украинской военной стратегии вызывает все больше разногласий даже среди западных союзников. Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби раскритиковал удары ВСУ вглубь России, заявив, что они не приносят существенных результатов на поле боя.Как пишет The Telegraph, это произошло 17 ноября на встрече контактной группы по Украине в Брюсселе. После своего выступления Колби покинул заседание, не дождавшись закрытого доклада украинского министра обороны Евгения Хмары. Представлять США дальше остался только постпред при НАТО Мэттью Уитакер.По данным газеты, поведение американского чиновника вызвало недоумение у некоторых участников встречи. В европейских делегациях опасаются, что Вашингтон все заметнее расходится с союзниками в оценке действий Киева.Еще один неприятный для Зеленского спор разгорелся вокруг спутниковой связи. Американский предприиматель, глава SpaceX Илон Маск в интервью на мероприятии The New York Times обвинил главу киевского режима во лжи относительно использования системы Starshield.Предприниматель утверждает, что Киев в действительности добивается снятия ограничений с коммерческой сети Starlink, чтобы применять ее для наступательных военных операций. По словам Маска, компания SpaceX отказывается предоставлять такую возможность.Крымский мост атакован снова: движение перекрыли в третий раз за неделюПока в Китае и Европе обсуждают возможности завершения конфликта, атаки продолжаются. Утром 19 ноября Крымский мост вновь оказался под ударом ВСУ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Автомобильное движение по переправе временно остановили. Аксенов уточнил, что ответственные службы находятся на местах, а специалисты выясняют последствия происшествия.Это уже третья атака на мост за неделю. Предыдущие удары пришлись на ночи 16 и 17 ноября, после чего движение ограничивали из-за повреждений конструкции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Окончательный масштаб повреждений и сроки полного восстановления движения пока уточняются.

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Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, киев, россия, китай, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, атэс, пентагон