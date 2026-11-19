https://ukraina.ru/20261119/kto-vam-meshaet-pet-doma-kiev-vzyalsya-za-pesni-serdyuchki-i-lobody-1084602647.html

"Кто вам мешает петь дома?" Киев взялся за песни Сердючки и Лободы

"Кто вам мешает петь дома?" Киев взялся за песни Сердючки и Лободы - 19.11.2026 Украина.ру

"Кто вам мешает петь дома?" Киев взялся за песни Сердючки и Лободы

Украинцам сначала запретили слушать песни на русском языке, а теперь украинским исполнителям запретили их петь. Культурная русофобия вышла на новый уровень, и, конечно же, с подачи языкового омбудсмена Елены Ивановской

2026-11-19T16:32

2026-11-19T16:32

2026-11-19T16:32

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верка сердючка

андрей данилко

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Уполномоченная по защите украинского языка рассказала о законопроекте, который должен запретить украинским артистам публично исполнять песни на русском языке. Разработан этот документ в Офисе омбудсмена и уже поддержан профильным комитетом парламента. Дело — за Радой. По её словам, желающие петь по-русски могут делать это дома, но не на публике. Согласитесь, очень уж такие заявления напоминают сакральное: "А кто вам мешает на Украине говорить на русском?" Этой фразой еще с ющенковских времен отбивались от возмущенных русскоязычных граждан мовные активисты. Манипуляционная реплика изначально использовалась как аргумент о том, что в бытовом общении использование русского языка никем не преследуется. Сторонники этой позиции подчеркивали разницу между личным выбором языка в повседневной жизни и требованиями к государственному языку в официальной сфере. Правда, до тех пор, пока личное языковое пространство не стало скукоживаться, как шагреневая кожа, а за использование русского языка в аптеке или автобусе начали бить.Вытеснив русский из магазинов (все ж помнят, как писательница Лариса Ницой швыряла мелочь в лицо русскоговорящим кассиршам?), школ и больниц, мовные контролеры добрались до сцены. И теперь уже изгоняют язык Пушкина и Булгакова из культурного пространства, превратив исполнение песен на нем в занятие, которое допустимо лишь за закрытыми дверями. Естественно, о публичных концертах для таких "несвидомых" и речи быть не может. Если закон, о котором говорит Ивановская, будет принят Верховной Радой, то путь на сцену закроют многим популярным исполнителям.Итак, под кого же копает мовный омбудсмен? Прежде всего, новшество аукнется знаменитой Верке Сердючке. Сам Андрей Данилко не раз говорил, что от русского "невозможно отказаться", а многие песни, которые он сочинял и исполнял на русском, невозможно гармонично перевести на украинский язык. В беседе с корреспондентом ВВС Данилко рассказал, что несколько раз пытался перевести свои старые треки на украинский язык, однако вместо хороших музыкальных произведений у него "получился КВН". Поэтому звезда больше не хочет заниматься такой деятельностью и в целом считает, что есть определенные композиции, которые не подлежат подобным изменениям. Солидарен с исполнителем и его продюсер, генеральный директор продюсерского центра Mama Music Юрий Никитин. "У Данилко очень твердая позиция по многим вопросам. То есть, если у него есть позиция, он от нее не отказывается. И он считает, что если песня написана в какой-то период, она должна остаться в том периоде, потому что это был определенный период жизни. Вот я родился в СССР. К этому можно относиться по-разному. Если мы будем говорить о СССР, я буду рассказывать, как я там чувствовал себя, как я там жил, что я играл. Почему я должен переводить на украинский то, что я там играл?" — пытается объяснить культурным цензорам промоутер Сердючки. Буквально пару недель назад Никитин еще раз повторил, что не может повлиять на решение артиста исполнять песни на том языке, на котором они создавались и были приняты зрителями. "Я очень уважаю его позицию. Это позиция артиста, выходящего на сцену, великого артиста, по сути, гения. Как на неё можно повлиять?" — высказался Никитин. Правда, это было еще до решения омбудсмена о запрете русскоголосых певцов.Но от мовного остракизма пострадает не только Сердючка. Санкции рано или поздно настигнут и Светлану Лободу, и черновицкого барда T-Fest, и группу "Пошлая Молли". Кстати, этот музыкальный коллектив еще в 2024-м выпустил русскоязычный мини-альбом RATT#WHORE, в который вошла популярная песня "Адская колыбельная". Причем сами украинцы вывели эту композицию на "языке врага" в тренды YouTube. Впрочем, вряд ли это станет аргументом для запретителей. Достанется, конечно, и Вере Брежневой, которая поет песни на русском на зарубежных площадках, и Славе Каминской, и Кристине Бардаш (Луна). Все эти исполнители продолжают выступать на русском и доказывать, что для них важен родной язык творчества и поддержка слушателей. Та же Луна в одном из интервью заявила, что "можно поддерживать Украину и при этом продолжать говорить и петь на русском".Заметим, что большинство своих интервью о праве петь на русском языке украинские артисты дают зарубежным медиа… Очевидно, опасаясь, что их крамольные мысли в стране четырех свобод могут услышать всякие ницои и потураевы, которые немедленно донесут в СБУ на певцов. А может, рассчитывают, что их голоса услышат в странах, которые пропагандируют свободу, европейские ценности и демократические принципы. Правда, пока о необходимости снять все ограничения прав русскоязычных жителей Украины говорит лишь глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, право украинцев на русский язык недопустимо делать предметом торга.Но вот в Киеве так не считают и постоянно усиливают давление на русскоязычных писателей, актеров, музыкантов. Причем очень часто делается это в пику собственным словам и заявлениям. Ведь та же Ивановская ровно год назад публично объявила, что исполнение песен на русском языке в публичном пространстве не является нарушением закона. В июне 2025-го омбудсмен подчеркивала, что песни на русском не подпадают под запрет закона о государственном языке. "Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности, песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам", — утверждала чиновница. Неудобно получается, правда? Тем более, что и закон о культуре запрещает только песни российских исполнителей, а вот об украинских певцах и музыкантах, исполняющих свои произведения на великом и могучем, в законе ничего не сказано. Это, между прочим, подтвердил и депутат Рады Максим Бужанский. "Гражданам Украины можно всё, что не запрещено, в том числе и петь на любом нравящемся им языке, тем более родном. И вообще, по сути своей должности, Ивановская должна защищать украинский язык, а не подслушивать песни на других языках. Нет, конечно, мовная омбудсмен Ивановская не выходит за рамки своих полномочий — она настолько глупа, что даже не в состоянии понять своих полномочий", — издевается над защитницей украинского языка парламентарий. Известный продюсер Леонид Дзюник выразил мнение, что попытки украинских властей запретить артистам исполнение песен на русском языке будут безрезультатными, так как этот язык является "родным для Украины и украинцев".Но этот депутатский и культурный ропот никак не действует на Ивановскую. Явно, она получила четкие установки уничтожать все русское — чтобы оправдать существование искусственно созданного русофобского псевдоэтноса, да и всего проекта "АнтиРоссия" в целом. Иначе — как воевать против Москвы? Кроме того, очередное закручивание языковых гаек произошло аккурат под саммит в Китае, где лидеры РФ, США и КНР обсудили завершение войны. И пока ВСУ бьют по Крымскому мосту, языковый омбудсмен бьет по правам русскоязычных украинцев. Надо ведь заставить Россию выйти из переговоров, отказаться вести диалог с "этими ужасными бандеровцами-русофобами", а для этого все средства хороши.

https://ukraina.ru/20261031/voevali-protiv-russkogo-ubili-ukrainskiy-tri-ataki-natsionalistov-na-yazyk--1084190526.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, верка сердючка, андрей данилко, верховная рада