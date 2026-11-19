https://ukraina.ru/20261119/putin-nazval-trekhstoronnyuyu-vstrechu-s-trampom-i-si-tszinpinom-istoricheskim-sobytiem-1084605924.html

Путин назвал трехстороннюю встречу с Трампом и Си Цзиньпином историческим событием

Путин назвал трехстороннюю встречу с Трампом и Си Цзиньпином историческим событием - 19.11.2026 Украина.ру

Путин назвал трехстороннюю встречу с Трампом и Си Цзиньпином историческим событием

Трехсторонние переговоры президентов России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — могут войти в историю международной дипломатии. Такую оценку встрече на полях саммита АТЭС дал российский лидер во время итоговой пресс-конференции

2026-11-19T15:26

2026-11-19T15:26

2026-11-19T15:26

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По словам Путина, подобный формат переговоров состоялся впервые, поэтому он выразил надежду, что стороны продолжат взаимодействие в таком составе. Президент подчеркнул, что само проведение встречи уже стало значимым событием для мировой дипломатии. Одной из центральных тем обсуждения стало будущее Организации Объединенных Наций. Лидеры трех государств затронули вопросы реформирования ООН, повышения эффективности ее работы и укрепления международной роли организации. Как отметил Путин, Россия, США и Китай сходятся во мнении, что деятельность ООН должна соответствовать современным международным реалиям. Кроме того, участники переговоров обсудили глобальную безопасность, предотвращение распространения оружия массового уничтожения, в том числе ядерного, а также обеспечение свободы судоходства. Отдельное внимание было уделено работе международных институтов, включая Международный уголовный суд. Особо Путин выделил характер состоявшегося разговора. По его оценке, наиболее продуктивная часть переговоров началась после официальных заявлений, когда главы государств перешли к открытому обмену мнениями. Российский президент отметил, что Си Цзиньпин, выступивший инициатором встречи, сумел создать благоприятные условия для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес. Путин охарактеризовал эту часть переговоров как наиболее интересную, подчеркнув откровенность и свободный формат дискуссии. По его мнению, такой диалог позволил участникам лучше понять позиции друг друга и сформировал основу для возможных договоренностей в будущем. При этом президент России допустил, что дальнейшее взаимодействие может развиваться не только в трехстороннем формате, но и в рамках других дипломатических механизмов. Путин заявил об отсутствии готовности Киева и Европы к компромиссам Отдельно российский лидер высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине. По его утверждению, Украина и европейские страны пока не демонстрируют готовности идти на компромисс ради достижения договоренностей. В то же время Путин заявил, что Москва открыта к обсуждению собственных предложений, касающихся формирования системы безопасности на европейском континенте. Россия пообещала ответить на возможные удары по Крымскому мосту Еще одно заявление президента касалось Крымского моста. Путин предупредил, что в случае нанесения по объекту ударов российская сторона предпримет ответные меры. Также глава государства заверил, что мост будет восстановлен. Об итогах встречи мировых лидеров России, США и Китая – в материале Европа опасается остаться "в меню": переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа сравнивают с новой Ялтой

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новости, россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, международный уголовный суд (мус), атэс, оон