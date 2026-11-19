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"Умереть ради Украины": Зеленский вновь заговорил о жертвах

"Умереть ради Украины": Зеленский вновь заговорил о жертвах - 19.11.2026 Украина.ру

"Умереть ради Украины": Зеленский вновь заговорил о жертвах

Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что готов рисковать жизнью ради Украины и будущего детей. Во время разговора глава киевского режима отчаянно пытался выдавить слезу: если не из себя, то хотя бы из зрителей

2026-11-19T13:28

2026-11-19T13:28

2026-11-19T13:28

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Вопрос о самопожертвовании ради спасения Украины ему задал журналист американского телеканала NBC News Ричард Энгель. На это Зеленский принялся рассуждать о смерти, будущем страны и детях, ради которых, по его словам, необходимо продолжать борьбу.Журналист поинтересовался, не опасается ли Зеленский возможного покушения со стороны России. Глава киевского режима ответил, что не может постоянно жить в ожидании угрозы. Затем Энгель спросил прямо: готов ли он умереть ради своей страны?Зеленский заявил, что любой нормальный человек хочет жить, а не погибать. Однако он, как и украинские военнослужащие, понимает, что война сопряжена с риском для жизни. За такой уклончивый ответ ему тут же прилетело в комментариях, так как прямого “да” от своего главаря украинцы не услышали.В отдельные моменты беседы Зеленский выглядел так, будто пытался то ли сдержать, то вызвать у себя слезы. Кстати говоря, это далеко не первое интервью, в котором Зеленский обращается к теме личных жертв и детских переживаний.Буквально в начале ноября глава киевского режима вновь заговорил о своём сыне Кирилле, который, как и многие его украинские сверстники, фактически лишился нормального детства. По словам украинского лидера, дети вынуждены взрослеть раньше времени, поскольку вместо привычной жизни сталкиваются с воздушными тревогами, тревожными новостями и постоянной неопределённостью.Однако в тот раз слова Зеленского никого не расстрогали. В комментариях тут же возник вопрос, насколько положение его детей сопоставимо с жизнью семей, которые ежедневно сталкиваются с нехваткой денег, отключениями электричества и необходимостью искать укрытие во время воздушных тревог."Не сравнивай своих детей и наших!" — возмущались украинские пользователи.Другие же напоминали, что для многих семей последствия войны означают не только испорченное детство, но и потерю отцов, братьев и других близких. Подробнее — в публикации Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев.Подобные признания звучат особенно цинично на фоне того, сколько времени глава киевского режима проводит в зарубежных поездках. На постоянные разъезды Зеленского уже обращают внимание даже люди, которые раньше работали с ним бок о бок. Так, его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель недавно не удержалась от весьма едкого замечания в адрес экс-начальника."Судя по тому, как часто Зеленский выезжает за границу, я провела на Украине больше времени, чем он", — написала она в соцсети X.Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук даже попытался подсчитать, сколько времени украинский лидер провел за пределами страны с февраля 2022 года. По его оценке, набралось более 740 дней — свыше двух лет. Сам Дмитрук уверен, что Зеленский уже настолько привык к европейским столицам, что в Киев приезжает исключительно в качестве гостя.Разумеется, сам Зеленский объясняет поездки необходимостью добиваться военной и финансовой помощи. Только вот украинцам, которые остаются дома без света, воды и отопления, от такой дипломатической активности легче не становится.На эту разницу недавно обратил внимание и бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, Зеленский предпочитает подольше задерживаться за границей не только ради встреч с иностранными политиками, но и потому, что опасается растущего недовольства собственных граждан.Килинкаров предположил, что глава киевского режима не слишком стремится возвращаться в столицу, где люди регулярно сталкиваются с перебоями в электроснабжении и отоплении. Ведь одно дело это рассказывать европейским лидерам о героизме украинцев, и совсем другое — объяснять самим украинцам, как долго им еще предстоит жить в подобных условиях.Более того, частые зарубежные командировки Зеленского уже породили предположения, что однажды очередная поездка может оказаться последней. Такую версию 9 ноября высказал обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин. Он обратил внимание, что маршруты главы киевского режима далеко не всегда известны заранее. Зеленский может отправиться в одну европейскую столицу, затем неожиданно появиться в другой, а точную дату возвращения в Киев публично не называть."Есть и еще один момент — из такой зарубежной поездки, когда до момента, пока ты не появляешься на публике, никто не знает, где ты, очень удобно, знаете ли, исчезнуть..." — отметил Гришин.

https://ukraina.ru/20261119/chtoby-ne-ostatsya-u-razbitogo-koryta-zelenskiy-sobiraet-svoy-stol-khronika-sobytiy-na-utro-19-noyabrya-1084593450.html

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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, спиридон килинкаров, верховная рада