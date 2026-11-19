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Самозанятость по-перестроечному. К 40-летию принятия закона об индивидуальной трудовой деятельности

Самозанятость по-перестроечному. К 40-летию принятия закона об индивидуальной трудовой деятельности - 19.11.2026 Украина.ру

Самозанятость по-перестроечному. К 40-летию принятия закона об индивидуальной трудовой деятельности

19 ноября 1986 года в СССР был принят Закон "Об индивидуальной трудовой деятельности" (ИТД) с которым связывают возникновение отечественного предпринимательства в современную эпоху

2026-11-19T16:00

2026-11-19T16:00

2026-11-19T16:00

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история

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труд

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Главными целями этого документа, как и утверждённых позднее Постановления Совета Министров СССР от 5 февраля 1987 года "О создании кооперативов по производству товаров народного потребления", а также и Закона СССР "О кооперации в СССР" от 26 мая 1988 года, были преодоление нараставшего в стране товарного дефицита и поощрение экономической инициативы граждан."Колебался вместе с линией партии…"Бытует расхожее мнение что легально заниматься предпринимательством в советское время было невозможно. На самом деле статья 9 Конституции СССР 1936 года прямо допускала наличие частной собственности на средства производства, правда ограниченной в размерах и не предусматривающей эксплуатацию чужого труда. Кроме того, в предвоенные годы продолжали действовать многие основанные ранее с участием частного капитала предприятия и организации: об их достаточной численности свидетельствует принятый 16 августа 1940 года Указ Президиума Верховного Совета СССР "О переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю на концессионных и других частных предприятиях, находящихся на территории СССР". А колхозы, промышленные артели и кооперативные организации по сути (хотя и не де-юре) были частными структурами, имевшими право привлекать наёмный труд, который, однако, мог носить лишь вспомогательный характер.Многих удивит тот факт, что советские граждане имели право сами становиться работодателями и на постоянной основе пользоваться наёмным трудом других. Прежде всего речь идёт о таком явлении, как домработницы: в предвоенные годы их в стране насчитывалось более полумиллиона, и для приехавшей в город женщины с низким уровнем образования часто это был единственный социальный лифт. Считается что услугами домработниц пользовалось большое начальство, но перепись 1939 года показала, что основными их нанимателями были простые рабочие и служащие далеко не руководящего ранга. Согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 8 февраля 1926 года, действовавшему более семидесяти лет и заменённому новым правовым актом весной 1987 года, требовалось чтобы работодатель оплачивал прислуге налоги, платежи в соцстрах и взносы в профсоюз, а в ряде случаев – обеспечивал жильём и пропиской.Самое интересное что серьёзную конкуренцию домработницам составляли кустари, занимавшиеся профессиональным оказанием тех же самых бытовых услуг по заказам в виде уборки, стирки, разделки и складывания в поленницы дров, присмотра за детьми и больными: для этой категории закон прописывал определённые льготы.17 декабря 1935 года вышло совместное Постановление ВЦИК и Совнаркома № 27/2700 "Об изменении порядка обложения подоходным налогом некооперированных кустарей и ремесленников", а 26 марта 1936 года на его основании СНК СССР принял "Правила регистрации кустарных и ремесленных промыслов". Эти два документа упорядочили существовавшую ранее нормативную базу и действовали с последующими внесениями изменений в них четыре десятилетия.Согласно этим актам все занимающиеся ими должны были получать разрешение и продлевать его до начала следующего года, при этом исключение делалось для уже упоминавшейся категории оказывающих мелкие бытовые услуги: им было достаточно просто уведомлять власти о своей деятельности. Также от регистрации промысла освобождались плательщики сельхозналога. Работать кустари могли только в городе или районе постоянного проживания, реализация произведённых товаров допускалась внутри региона. Основные запреты, сформулированные данными правилами, в том или ином виде сохранились до конца существования СССР: в этот список, помимо всего запрещённого законом, вошли полиграфические работы, изготовление химреактивов, лекарств и наград, работа с особо ценными и контролируемыми государством материалами вроде пушнины, янтаря и драгметаллов, также нельзя было заниматься скупкой сырья для переработки. Кустарям категорически запрещалось использовать наёмный труд.Последующие изменения в перечне запретов, принятые в послевоенные годы, в большей мере были направлены на индустриализацию бытового обслуживания и передачу выполняемых кустарями работ в промышленность. В этом плане показательно принятое в 1965 году Постановление Совмина РСФСР "Об отдельных видах промыслов кустарей и ремесленников": им усложнялась выдача разрешений на промыслах в столицах и региональных центрах, запрещались первичная переработка шерсти, машинный выпуск трикотажных изделий а также перевозка людей и грузов на лодках. Последнее было связано с тем, что власти на местах зачастую не стремились развивать дорожную сеть, обходясь вместо стационарных мостов лодочными или паромными переправами где безопасность пассажиров тоже сильно "хромала". Впрочем, этот запрет в скором времени отменили явочным порядком там, где строительство искусственных сооружений было нецелесообразным, а в мае 1976 года – и вовсе сняли в общесоюзном масштабе. Принятое тогда новое положение "О кустарно-ремесленных промыслах граждан" из всех транспортных услуг разрешило не только услуги лодочников, но также вьючный и гужевой извоз: здесь сыграли роль и бездорожье, и перекос автопарка в пользу тяжёлых машин при дефиците лёгких грузовиков класса современной "Газели".Неизлечимая болезнь "левизны"Принятая в 1977 году новая Конституция СССР отменила частную собственность, но в качестве допущения оставила возможность ИТД в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства и бытового обслуживания населения. К тому времени количество занимающихся кустарными промыслами во всём Союзе сократилось до десяти тысяч человек, хотя полутора десятилетиями ранее их было в одиннадцать раз больше. При этом большинство бывших кустарей предпочли сохранить прежние занятия, "перекочевав" на создававшиеся комбинаты бытовых услуг, мастерские автосервиса и прочие профильные предприятия не без пользы для себя и своего кармана.К середине 1980-х годов дефицит платных услуг приобрёл внушительные размеры, причём во многом из-за низких государственных расценок по оплате за выполненную работу: хорошему мастеру было выгоднее либо предлагать свой труд на "чёрном рынке". Например, формально заказать ремонт квартиры в строительном управлении было возможно, но очередь на выполнение работ не оставляла иного варианта, кроме как нанять бригаду "шабашников". А за вспашку огорода проще было поставить бутылку трактористу, чем оформлять услугу через колхозную кассу.При этом "левый" заработок в СССР в то время был широко распространён: практически каждому хотя бы раз в жизни приходилось выполнять дефицитные работы совсем не по государственным ценам. Хватало и тех, кто трудоустраивался на "калымные" должности, и шедших на разные синекуры ради свободного времени, дававшего возможность работать на себя.При этом действовавшее законодательство в сфере ИТД уже не соответствовало сложившимся реалиям: заорганизованность становилась главной причиной ухода предприимчивых людей в тень. Кроме того, было немало сфер, где государственный монополизм слишком неповоротлив, чтобы приспособиться к быстро меняющимся запросам. И, наконец, не было единого для всего СССР закона, прописывавшего единый правовой стандарт в данном вопросе: имелись лишь общесоюзные и республиканские постановления правительства, приспосабливавшиеся к возникавшим трендам, часто противоречившие и отменявшие отдельные положения друг друга.С выходом в ноябре 1986 года соответствующего закона были выделены три группы деятельности (материальное производство, собственно услуги и социально-культурная сфера) и сформулирован однозначный перечень разрешённых и запрещённых занятий. Сохранялся запрет на наёмный труд, но поощрялись семейный подряд, вовлечение домохозяек, инвалидов, пенсионеров и студентов. Государственным органам предписывалось оказывать содействие гражданам, занятым ИТД, в обеспечении необходимыми материально-техническими ресурсами, в частности – организации аренды имущества и кредитования.Впервые в список добавили такие отрасли, как медицина и образование. Желающим заниматься преподаванием было запрещено обучать всему, что не входит в утверждённую программу среднего, высшего и дополнительного образования. На частнопрактикующих медработников распространили все правила и требования, касающиеся их коллег в государственных учреждениях, также из лицензируемых видов деятельности исключили все виды хирургии, психиатрии и наркологии. Помимо этого, к монопольному праву государства отнесли медпомощь беременным и новорождённым. Из юридически действительных документов занимающийся частной практикой врач мог выдать на руки пациенту только рецепт, не касающийся приобретения товаров медицинского назначения в льготном порядке, а также сильнодействующих и наркотических препаратов.Из других положений можно назвать запрет проведения зрелищных и концертных мероприятий, организацию азартных игр и содержание банных заведений. И если первое имело идеологическую подоплёку, то два других преследовали целью борьбу с криминалом и развратом.На насыщение рынка товарами и услугами закон практически не повлиял, зато стал причиной кадрового голода на предприятиях. В фондах Госархива ДНР мне попался документ, в котором сообщалось что в Жданове (ныне – в Мариуполе), за полтора года после принятия закона об ИТД из городского комбината бытовых услуг "Волна" на вольные хлеба ушло сорок опытных фотографов – около половины состава. Фотоателье оказались практически обескровленными, а месячная выручка предприятия уменьшилась на двадцать пять тысяч рублей. И этот пример далеко не единственный.

https://ukraina.ru/20260322/frunze-i-kotovskiy-vvedenie-nepa-cherez-armiyu--1077044643.html

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Александр Дмитриевский https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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