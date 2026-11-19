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Украинский министр попытался оправдаться за скандальные слова про военных

Украинский министр попытался оправдаться за скандальные слова про военных - 19.11.2026 Украина.ру

Украинский министр попытался оправдаться за скандальные слова про военных

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким попытался оправдаться после скандала из-за своих слов о преступности и возможных революциях после возвращения военных с фронта. Теперь чиновник уверяет, что лишь озвучил опасения самих ветеранов

2026-11-19T15:47

2026-11-19T15:47

2026-11-19T15:48

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Всего несколько дней назад Ким рассуждал о том, что после завершения боевых действий страну могут ждать преступность и революции. Теперь же чиновнику приходится объяснять возмущенным военным, что “ничего плохого он не имел в виду”.Причем отказываться от прежних слов Ким не собирается. Напротив, вечером 18 ноября он опубликовал в соцсетях объяснение, почему считает разговоры о возможных проблемах ветеранов необходимыми. Министр заявил, что мог бы, конечно, рассказывать украинцам, насколько все замечательно и как прекрасно государство подготовилось к возвращению военных.В качестве доказательства он привел результаты исследования, согласно которым около 80% опрошенных ветеранов опасаются возникновения зависимостей, а почти половина боятся оказаться втянутыми в противоправную деятельность.При этом министр сослался не на какое-то новое исследование, проведенное после скандального интервью, а на опубликованный еще в декабре 2025 года опрос Украинского ветеранского фонда и социологической группы "Рейтинг".Началась вся история с большого интервью Кима изданию "РБК-Украина", опубликованного 16 ноября. Тогда журналистка поинтересовалась, не опасается ли министр, что после окончания конфликта военнослужащие, оставшись без достойной зарплаты и государственной поддержки, начнут пополнять ряды преступников. Ким отрицать вероятность такого развития событий не стал."Это точно будет. Так было после каждого конфликта. Люди возвращаются с определёнными навыками, с уменьшенным ощущением риска и повышенным чувством справедливости. Это касается не только криминала, но и социального напряжения, революций и других процессов", — заявил чиновник.Первыми возмутились сами военные. Ветеран 57-й мотопехотной бригады ВСУ Михаил Дроботенко напомнил министру, что отсутствие работы, нормального лечения и возможности вернуться к обычной жизни — прежде всего проблема государства. И если власти не способны обеспечить бывших военнослужащих необходимой поддержкой, обвинять в возможных последствиях самих ветеранов как минимум странно.К критике присоединился и сержант 12-й бригады Нацгвардии "Азов"* Геннадий Сухарников с позывным "Репортер". По его мнению, рассуждения об агрессивных фронтовиках возвращают украинское общество к старым стереотипам, когда участников боевых действий заранее представляли опасными и неуправляемыми людьми.Вопросы к министру возникли и у других военнослужащих. Некоторые прямо поинтересовались, чем все это время занималось ведомство, если теперь его руководитель предупреждает о неподготовленности государства к возвращению военных. Но особенно досталось Киму от депутата Верховной Рады Инны Совсун.Парламентарий от партии "Голос" посвятила скандальному интервью целую публикацию, в которой обвинила министра в весьма своеобразном отношении к украинским военнослужащим. По ее словам, первую половину разговора Ким и журналистка обсуждали ветеранов так, словно речь шла о беспомощных животных, нуждающихся в заботе.Депутату особенно не понравилась сама постановка вопроса о возвращении военнослужащих "к нам". Она напомнила, что украинские военные никуда из общества не исчезали. Их семьи живут среди остальных граждан, дети ходят в те же школы, а супруги работают и сталкиваются с теми же повседневными трудностями.Подробнее об этом — в публикации "Бездомные котики с людоедским опытом": депутат набросилась на министра из-за ВСУ.Только за первые восемь месяцев этого года Офис омбудсмена получил более 1900 обращений от ветеранов. Для сравнения: за весь 2025-й их было чуть больше двух тысяч. Люди жалуются на задержки выплат, проблемы с получением необходимых справок и недостаточную доступность реабилитации. Некоторые вынуждены месяцами добиваться документов, которые должны оформляться без особых затруднений.Ким призвал военных, общественность и другие государственные структуры объединить усилия ради подготовки к завершению боевых действий. Он сообщил также и о кадровых изменениях. Так, заместителем министра назначили Александра Гусарова, прежде руководившего службой психологической поддержки бригады "Азов"*. А должность государственного секретаря ведомства получил Олег Немчинов, ранее занимавший пост министра Кабинета министров Украины.* Запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20261118/esli-otkryt-granitsy-lyudi-poedut-ukrainu-gotovyat-k-vechnomu-zheleznomu-zanavesu-1084576885.html

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