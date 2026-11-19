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На Украине в магазинах ввели лимиты на масло, сахар и соль

На Украине в магазинах ввели лимиты на масло, сахар и соль - 19.11.2026 Украина.ру

На Украине в магазинах ввели лимиты на масло, сахар и соль

Крупная украинская сеть супермаркетов АТБ ввела лимиты на продажу ряда базовых продуктов питания одному покупателю, пишет Страна.ua

2026-11-19T14:53

2026-11-19T14:53

2026-11-19T15:41

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В части торговых точек сети начали ограничивать продажу растительного масла, уксуса, макаронных изделий, сахара, соли и круп в одни руки. В подтверждение информации издание разместило фотографию объявления с новыми правилами, сделанную в одном из таких супермаркетов.Днем ранее издание "Телеграф" информировало, что лимиты на покупку подсолнечного масла уже начали действовать в другой украинской сети — "Эпицентр".Ограничения в рознице совпали с проблемами в перерабатывающей отрасли страны. На днях агрохолдинг Kernel полностью остановил свои маслоэкстракционные заводы на Украине из-за повреждения резервуаров и оборудования, а также сложной обстановки в сфере безопасности. Вслед за этим СМИ сообщали о прекращении работы еще двух профильных предприятий — "Дельта Вилмар Украина" в Одесской области и завода "Потоки" в Днепропетровске.Ещё о продуктах - в материале Заоблачные цены на продукты: Украина поставила под угрозу продовольственную безопасность США на сайте Украина.ру.

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