https://ukraina.ru/20261119/evropa-ischet-dengi-dlya-kieva-polsha-boitsya-bezhentsev-i-diversantov-zapadnye-smi-o-konflikte-1084585119.html

Европа ищет деньги для Киева, Польша боится беженцев и диверсантов. Западные СМИ о конфликте

Европа ищет деньги для Киева, Польша боится беженцев и диверсантов. Западные СМИ о конфликте - 19.11.2026 Украина.ру

Европа ищет деньги для Киева, Польша боится беженцев и диверсантов. Западные СМИ о конфликте

Внимание мировых СМИ в эти дни приковано к подготовке, проведению и итогам трёхстороннего саммита лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

2026-11-19T09:36

2026-11-19T09:36

2026-11-19T09:36

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польша

сша

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

нато

politico

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У кого в руках мощь?Эту встречу журналисты часто называли "новой Ялтой", имея в виду историческую встречу в Ливадии, на которой Советский Союз, Великобритания и США определили, каким будет мир после Второй мировой войны, отмечает британский Telegraph.По словам авторов издания, в Ялте "закончились имперские амбиции Великобритании". Именно там новые империалисты, вернее, США, сели на трон, подчеркивают они."Фотография с той встречи говорит сама за себя: слева Черчилль в шинели, справа Сталин в маршальской форме, а между ними Рузвельт. Советский вождь, возможно, и стал хозяином положения, но реальную силу тогда представляли Штаты", — вспоминает издание исторические кадры с Ялтинской конференции.Британские журналисты задаются вопросом, каким будет совместное фото на встрече в Шэньчжэне. Если все будет по протоколу, Си Цзиньпин сядет по центру, так как он является хозяином встречи, отвечают они."Однако господин Си оказался там не случайно. Трамп летит через Тихий океан второй раз в этом году, заключив сделки по всему: от редкоземельных металлов до технологий. Путин тоже вряд ли ему в этом откажет. Восток теперь предоставляет деньги и фабрики, за которые когда-то отвечал Запад. Одному нужны сделки, второму — мощный союзник. Ну а хозяину саммита достаточно просто позировать для фотографии", — пишет издание.Европейские страны тоже пытаются поймать момент за столом переговоров и добиться "неуловимой награды" — мира на Украине, говорится в статье. Однако они рискуют гораздо большим, чем сами себе представляют, утверждают её авторы."Не сумев инвестировать в собственную оборону, ограничив свободу передвижения граждан налогами, регуляторами и ценами на энергию, мы отдали нашу безопасность в чужие руки. Теперь мы встали перед выбором, и это выбор, который сделал Черчилль в 1930-х годах, а не то решение, что он принял, заняв свое место на Ялтинской конференции", — отмечается в публикации.По словам британских журналистов, неважно, как рассадят лидеров на саммите в Шэньчжэне и как они умеют заключать сделки. Важна военная и экономическая сила, которая превращает шаткое кресло за столом переговоров в настоящую способность влиять на процесс, подчеркивает Times, предлагая Великобритании рассмотреть новые партнёрские отношения, например союз Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании для создания организации, аналогичной бывшему Европейскому экономическому сообществу."Поодиночке же каждому из нас остается лишь ждать очередного совместного коммюнике, чтобы узнать, какая судьба ему уготована", — резюмирует британская газета.Деньги или каретыПо всей видимости, британские издания хотели бы, чтобы картину будущего мира рисовали за столом, за которым представители их страны занимали бы более весомое место. Вопрос только в том, считают ли они, что это место нужно заслужить через содействие мирному урегулированию на Украине или, наоборот, через более активную роль Великобритании в финансировании конфликта, когда силы других европейских союзников будут уже на исходе.В ближайшее время союзники Украины объявят о новых финансовых вливаниях и поставках вооружений Киеву, хотя графики и объёмы этой помощи пока отстают от намеченных, пишет Politico.Однако новые обещания союзников затушёвывают их неготовность существенно нарастить поддержку Киева, отмечают американские журналисты. По их данным, страны НАТО на сегодняшний день так и не выделили семь миллиардов евро из обещанных 70 миллиардов на военную помощь на этот год.Кроме того, им вряд ли удастся собрать от 12 до 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения через программу PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины"). Эта программа была запущена после того, как при Трампе новые поставки помощи Украине резко сократились, напоминает издание."На данный момент желание участвовать в программе PURL изъявили 29 из 31 союзника по НАТО, не считая США. От участия пока воздерживаются лишь Италия и Франция, сообщили два дипломата альянса. В пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава прекратит выделять новые средства по этой программе, перечислив сто миллионов долларов", — перечисляет газета.Некоторые страны Европы готовы делиться с Украиной деньгами, но не готовы делиться собственными противоракетами, следует из публикации. По информации издания, Зеленский предложил европейским союзникам обменять от 10 до 30 противоракет Patriot из собственных арсеналов на будущие поставки в рамках новой сделки о закупке для Украины до 500 ракет PAC-3 у США за счет других союзников.Patriot есть у Швеции, Германии, Испании, Греции, Румынии, Польши и Нидерландов, отмечается в статье. Однако многие отказываются от предложения об обмене, поскольку новые американские поставки могут растянуться на несколько лет, пишет издание, ссылаясь на двух дипломатов НАТО.По их словам, каждый союзник вынужден балансировать между насущными потребностями Украины и собственными соображениями безопасности.Польша боится украинских беженцев и российских диверсантовПока режим Зеленского ищет противоракеты для того, чтобы пережить зиму, в Варшаве переживают за украинских граждан, которые из-за нехватки тепла и электричества могут решиться на массовый исход — прежде всего в саму Польшу.Газета Rzeczpospolita, ссылаясь на мнение экспертов, допускает, что следующая волна беженцев будет даже больше той, что была в начале конфликта. При этом, если раньше в Польшу прибывали в основном люди из мест, непосредственно затронутых боевыми действиями, то теперь возможен массовый исход городского населения разных регионов, считают они.Если около 4,5 млн человек уже готовы выехать из больших городов Украины, в Польшу могут прибыть до 2,5 млн, оценивает издание.В публикации приводятся слова представителя Министерства внутренних дел Польши, согласно которым правительство страны рассматривает три сценария развития ситуации: отстуствие притока украинских граждан в Польшу, массовый приток и воссоединение с семьями, которые уже находятся на территории соседней страны. Как отмечает издание, Польша в настоящее время не готова к наихудшему сценарию, так как в стране уже ликвидированы центры приема и массового размещения беженцев."Мы сохраняем бдительность и постоянно следим за ситуацией как внутри Украины, так и вдоль нашей границы. Поскольку обстановка на данный момент не является чрезвычайной и возможность массового наплыва беженцев остается чисто теоретической, мы соответствующих мер пока не предпринимаем", — рассказал журналистам заместитель главы МВД Польши по вопросам миграции Мачей Душчик.За ситуацией на польской границе Rzeczpospolita внимательно следит. Издание утверждает, что в конце октября и в начале ноября польским спецслужбам удалось предотвратить российскую провокацию на границе с Калининградской областью.По словам источников газеты, диверсия предполагала пересечение границы и имитацию нападения на объект, расположенный в Российской Федерации. Операция под "чужим флагом" планировалась для того, чтобы потом возложить ответственность на Киев, полагают они.Один из собеседников газеты сравнил планируемую Россией диверсию с провокацией в нынешнем Гливице (тогда — Гляйвиц) перед началом Второй мировой войны. Тогда сотрудники СС инсценировали нападение на германскую радиостанцию, чтобы создать повод для начала войны с Польшей."Разумеется, те, кто пересёк бы границу, скорее всего, были бы застрелены, либо при них нашли бы доказательства, указывающие на то, что они были из Украины. Целью было прекращение помощи Украине", — сказал источник Rzeczpospolita.По крайней мере, не мировая война, хотя западные СМИ не так редко в связи с ситуацией на Украине проводят исторические параллели со Второй мировой.

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https://ukraina.ru/20261118/evropa-styagivaet-voennykh-na-ukrainu-a-vsu-byut-po-krymskomu-mostu-chem-otvetit-rossiya---ischenko-1084581820.html

https://ukraina.ru/20261118/esli-otkryt-granitsy-lyudi-poedut-ukrainu-gotovyat-k-vechnomu-zheleznomu-zanavesu-1084576885.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, польша, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, нато, politico