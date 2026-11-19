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Из-за России: Принц Гарри готов вернуться в армию

Из-за России: Принц Гарри готов вернуться в армию - 19.11.2026 Украина.ру

Из-за России: Принц Гарри готов вернуться в армию

Принц Гарри, герцог Сассекский, граф Дамбартон, барон Килкил заявил, что готов вернуться на военную службу, если возникнет такая необходимость в т. ч. и из-за "российской угрозы"

2026-11-19T14:48

2026-11-19T14:48

2026-11-19T15:25

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Своё заявление Гарри сделал в интервью британскому изданию The Telegraph во время неофициального визита во Львов на прошлой неделе. Он указал, что отсутствие непосредственных боевых действий на британской территории не означает, что Великобритания находится вне конфликта с Россией."То, что к нам не летят дроны, пули и ракеты, не означает, что мы не находимся в состоянии войны", – отметил британский принц.Он опасается и того, что, несмотря на "российскую угрозу", европейцы могут начать конфликтовать друг с другом. Нынешняя геополитическая ситуация у Гарри вызывает беспокойство, поэтому он готов вернуться на военную службу.Сам он прослужил в британской армии 10 лет, дважды бывал в командировке в Афганистане в качестве пилота ударного вертолёта Apache. Военную карьеру Гарри завершил в 2015 году. С декабря 2017 года по февраль 2020 года Гарри был генерал-капитаном (церемониальным главой) Королевской морской пехоты. В мае 2018 года Гарри присвоили очередное воинское звание майора.При этом многие британцы не любят принца, несмотря и на его военную службу, и на то, что является основателем и покровителем Invictus Games – спортивных игр для ветеранов, получивших серьёзные ранения. Согласно октябрьским данным YouGov, позитивно к Гарри относятся лишь 29%, в то время как негативно – 60%, что делает его третьим по непопулярности среди всей британской королевской семьи.Хуже, чем к нему, британцы относятся лишь к его жене – принцессе Меган (20% позитивно, 68% - негативно) и Эндрю Маунтбеттен-Виндзору – бывшему герцогу Йоркскому и экс-принцу Эндрю, который фигурирует в педофильском скандале с островом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Лишь 4% положительно относятся к бывшему принцу, в то время как 89% – негативно.Причина негативного отношения к принцу Гарри и его жене – эпатажное и неуместное поведение Меган, а также книгу Гарри, в которой тот рассказал о постыдных событиях своей молодости, а также обвинил королевскую семью в расизме.Попытки исправить имидж успехами не увенчались. Так, кулинарное шоу герцогини Сассекской на Netflix раскритиковали за неуместные ювелирные украшения. Так, во время приготовлении пасты с лимоном на Меган были украшения на общую сумму около $270 тыс.. Не понравилось зрительницам и зрителям то, что использованная в шоу кухонная утварь не по карману даже представителю среднего класса.Некоторые также подозревают, что сам Гарри не очень счастлив в браке. К примеру, Меган вынудила Гарри продать свои охотничьи ружья ручной работы примерно за £50 тыс. ($62 тыс. или около 5,4 млн руб. – Ред.).Примечательно также, что в начале "десятых" Гарри предлагали сделать российским монархом. Так, в 2011 году с таким предложением выступил бывший дипломат, журналист Александр Баунов*."Пусть он принимает парады, наносит визиты, дает званые обеды и рассылает новогодние поздравления", – отмечал он.Реальной властью, по его словам, Гарри как российский монарх обладать не должен.В 2012 году идею подхватил опальный олигарх Борис Березовский, который к тому времени проживал в Лондоне."Возвращённый на трон монарх восстановит прерванную связь времен и станет символом воскресения России. Принц Гарри, младший сын английского принца Чарльза и принцессы Дианы, – один из ярких символов современного цивилизованного мира, возможный кандидат. Русской крови у него больше, чем у последнего российского императора Николая II, прапрабабушка – королева эллинов Ольга Константиновна из Дома Романовых", – заявил Березовский.При этом он выдвинул Гарри условие – тот должен был овладеть русским языком в совершенстве.В Доме Романовых заявление олигарха назвали эпатажем."Березовского сложно заподозрить в симпатиях к монархии и Британскому королевскому дому. Имеет место какой-то эпатаж. Ясно, что все эти идеи обречены на крах- Если кому-то в голову придет устроить такой эксперимент, то ни к чему хорошему это не приведёт. В России либо не будет монархии, либо она будет легитимной. Просто взять какого-то принца, пусть даже самого хорошего, и возвести его на созданный олигархами престол, значит, ввергнуть нашу стану, по сути, в новую гражданскую войну", – заявил в комментарии агентству "Интерфакс" директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.Он указал, что "если монархия в России когда-нибудь и будет восстановлена, то это должно произойти на основании воли народа, и на престол может вступить только законный глава Российского императорского дома". На момент этого комментария и сегодня Дом Романовых возглавляет великая княгиня Мария Владимировна.* – внесён в реестр иноагентов.

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новости, россия, львов, великобритания, джеффри эпштейн, николай ii, netflix, интерфакс