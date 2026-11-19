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Выжать из Европы миллиарды и никого не выпускать: власти Украины обозначили план на будущее

Выжать из Европы миллиарды и никого не выпускать: власти Украины обозначили план на будущее - 19.11.2026 Украина.ру

Выжать из Европы миллиарды и никого не выпускать: власти Украины обозначили план на будущее

На прошлой неделе информационное агентство AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщило о пожеланиях Киева относительно послевоенного устройства Украины.

2026-11-19T08:31

2026-11-19T08:31

2026-11-19T08:31

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Оказывается, украинская власть рассчитывает сохранить после завершения войны армию численностью 800 тысяч человек, причём содержать это воинство на протяжении как минимум десяти лет предлагается за европейский счёт.Начнём с того, что сама численность предполагаемой армии вызывает массу вопросов. По официальным украинским оценкам, ВСУ и сегодня располагают примерно таким количеством военнослужащих, но сколько из них реально находится на фронте, сколько обеспечивает тыловую инфраструктуру, а сколько существует преимущественно в отчётности, вопрос совершенно отдельный.Реальная численность боеспособных подразделений существенно меньше общей списочной численности армии, а удержание фронта всё в большей степени обеспечивается массовым применением беспилотников. При этом в условиях войны действуют специфические критерии комплектования войск, когда мобилизационная машина поглощает людей самого разного возраста, состояния здоровья и физических возможностей.В армии мирного времени – другие принципы. Никто не станет десятилетиями содержать за государственный счёт сотни тысяч возрастных, хронически больных и физически неподготовленных военнослужащих. Тем более, нормальная профессиональная армия предполагает совершенно иной уровень денежного довольствия, подготовки, технического оснащения и социальных гарантий.Теперь немного арифметики. В зависимости от уровня денежного довольствия, оснащения, подготовки и перевооружения содержание подобной армии может потребовать от 40 до 100 миллиардов евро ежегодно. Причём верхняя граница предполагает полноценную дорогостоящую военную инфраструктуру с современными вооружениями и соответствующей системой обеспечения. За десять лет речь может идти о суммах от 400 миллиардов до триллиона евро.Для понимания масштабов достаточно вспомнить, что совокупные военные расходы всех 27 государств Европейского союза в 2025 году составили около 418 миллиардов евро. Получается, при верхнем сценарии стоимости украинских пожеланий европейцам пришлось бы дополнительно раскошелиться на сумму, эквивалентную почти четверти собственных оборонных расходов. И всё это ради содержания армии государства, которое даже не является членом Евросоюза.Со стороны выглядит так, словно Украина, ни много ни мало, оккупировала Европу и теперь диктует ей условия своего содержания, выставляя ежегодную дань на армию, вооружения и прочие удовольствия.Практически одновременно с заявлениями о 800-тысячной армии прозвучало ещё одно примечательное заявление. Министр Украины по делам ветеранов Виталий Ким в интервью предложил согражданам не рассчитывать на быстрое возвращение к привычной жизни после завершения войны.Рассуждая о перспективах демобилизации, чиновник напомнил, что после Второй мировой войны соответствующий процесс в СССР растянулся с 1945 по 1952 год, и прямо признал, что не разделяет оптимистических обещаний, будто после окончания боевых действий всё немедленно наладится.Порассуждал он и об открытии государственных границ. Ким откровенно заметил, что в случае их открытия люди попросту начнут уезжать.Теперь попробуем соединить обе истории. Если Киев действительно намерен сохранить армию численностью 800 тысяч человек (пусть и на бумаге), где он собирается брать для неё личный состав?Сегодня мобилизация обеспечивается чрезвычайными полномочиями государства, закрытыми для значительной категории мужчин границами и системой принудительного комплектования, которая давно стала одним из главных источников общественного раздражения. При этом в случае окончания войны военнослужащие захотят вернуться к семьям и гражданским профессиям.Содержание армии такой численности потребует колоссальных расходов и постоянного притока новых людей. К тому же, после войны стране потребуются миллионы рабочих рук для восстановления разрушенного хозяйства.Получается, перед украинским государством возникает соблазн сохранить ограничения (по сути, формат концлагеря), которые позволяют удерживать население внутри страны и распоряжаться значительной частью его трудового и мобилизационного потенциала. То есть война формально закончится, а мобилизационная логика продолжит существовать ещё долгие годы.Если представить, что всё это сбудется, в стране будет огромная армия, десятилетняя зависимость от европейского финансирования, возможность сохранения ограничений на передвижение граждан и затяжная демобилизация, но совершенно не просматривается сколько-нибудь внятная программа возвращения страны к нормальной жизни.Между тем перед Украиной после завершения войны встанут проблемы, масштабы которых нынешняя политическая элита предпочитает не обсуждать. Разрушенная промышленность, демографическая катастрофа, миллионы беженцев, разбитое жильё, огромные потери человеческого капитала, сотни тысяч людей с инвалидностью и тяжёлыми последствиями военных травм, необходимость восстановления инфраструктуры и создания рабочих мест…Всё это потребует не просто колоссальных денег, а принципиально иной организации государства, которое должно будет научиться существовать без постоянной мобилизации населения и внешних чрезвычайных финансовых вливаний. Но захочет ли?За годы войны на Украине сформировалась экономическая и административная система, существование которой непосредственно связано с военными расходами, международной помощью, государственными заказами и распределением бюджетных средств. Огромные денежные потоки создают возможности для коррупции, а чрезвычайные полномочия позволяют принимать решения, не оглядываясь на мнения обывателей. О каких выборах в таких условиях может идти речь?Показательно, что в рассуждениях о будущем Украины снова находятся сотни миллиардов евро для военной машины, но не слышно ответов на гораздо более простой вопрос: а ради чего миллионы украинцев должны захотеть вернуться домой и строить там свою жизнь?

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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