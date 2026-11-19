https://ukraina.ru/20261119/ot-pushkina-do-borisa-dzhonsona-kak-deystvuet-glavnyy-vrag-rossii-1084605481.html

От Пушкина до Бориса Джонсона: как действует главный враг России

От Пушкина до Бориса Джонсона: как действует главный враг России - 19.11.2026 Украина.ру

От Пушкина до Бориса Джонсона: как действует главный враг России

В истории дуэли Пушкина есть конспирологическая версия, согласно которой это была не дуэль, а убийство. И подстроили его англичане, потому что Пушкин писал грандиозный по задумке роман "История пугачевского бунта". И понял, что бунт финансировали англичане.

2026-11-19T15:17

2026-11-19T15:17

2026-11-19T15:17

мнения

украина

россия

лондон

борис джонсон

алла пугачева

пушкин

фсб

набу

mi6

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103431/41/1034314115_0:411:8242:5047_1920x0_80_0_0_86f370c978eba49f93cdc38383cc9b58.jpg

Шла русско-турецкая война, англичане в открытую поддерживали Турцию, поддержка Пугачева была, как мы теперь говорим, операцией английских спецслужб.Теория с дуэлью не выдерживает критики. Во-первых, дуэльные пистолеты были тяжелыми и не пристреливались. И не было никаких гарантий, что "убийца" попадет, а во-вторых, вряд ли участие Англии в Пугачевском бунте было тайной, достойной такого сложного решения для ее сохранности. Но по поводу участия англичан в финансировании Пугачева лично я вообще не сомневаюсь. Чтобы так долго сохранять восставшее войско, нужны деньги.Полгода длилась только осада Оренбурга. Округа была разграблена за первые дни. Ничто не могло удержать разношерстное войско, кроме казны. А вот когда появился агент влияния с позывным Хлопуша (это сейчас моя чистая фантазия), тогда Пугачев повернул на уральские военные заводы. И стал угрожать военной инфраструктуре. Все по инструкции.Примеров английского негативного участия в российской истории можно приводить много. Но в этом нет необходимости. Мы все помним личное участие Бориса Джонсона в срыве стамбульских договоренностей. Просто приехал и уговорил воевать дальше падких на заграничное внимание украинцев. И результат для страны приближается к катастрофе.Но Борис Джонсон, согласно прическе и состоянию души, – клоун. Он повел себя не по-английски, публично уговорив украинцев воевать. Гораздо привычнее им быть, как они сами говорят, "за стеной".Надо понимать, в какой атмосфере англичанам приходится работать на Украине. Среди украинских условных элит нет большего счастья, чем быть завербованным западными спецслужбами. Я лично был знаком минимум с двумя агентами MI6.Это было задолго до 2014 года. Один из них был еще агентом румынской разведки.Я совсем не шпион и не имею никаких рабочих связей со спецслужбами. Знаю про работу на разведки с собственных слов этих агентов или со слов их знакомых – на Украине нет тайн и больших секретов. Особенно в сфере деятельности политической разведки, там все хвалятся наперебой. Кто первый успел, тот и резидент.Поэтому, когда англичане перехватывали у американцев повестку по Украине, заходить на территорию им было легко и приятно.Демократы натерпелись с Украиной и легко уступили британцам проект. Тем более, контроль над своими спецслужбами и институтами влияния с приходом республиканского президента ослаб. Но "передача дел" состоялась намного раньше. И удивляться Зеленскому, откровенно хамящему Трампу, не стоит.Зеленский чувствует постоянную поддержку Лондона и испытывает неприязнь к американцам, которые контролируют НАБУ и заметают его ближайших людей. Мозг Зеленского давно страдает от переизбытка в крови запрещенных веществ. А британцы всегда демонстрировали в своей деятельности пристрастие к людям с измененным сознанием.Уверен, что и жесткая, неумная позиция украинской стороны по мирным переговорам полностью согласована. Ведь это же вопреки позиции американцев, которые подталкивают украинскую сторону к "заключению сделки" с потерей территорий. Понимая, что по-другому никакой "сделки" не будет.Британцы не менее рациональны и прагматичны. Они тоже все понимают, но не хотят понимать. Им все нравится. Новая колония должна воевать.Население должно сокращаться. И потом, потеря территорий все равно произойдет. Но британцам важно, чтобы эти территории были максимально не легализованы. Всё-таки главный их враг – это Россия. Именно наша страна должна иметь болевые точки, вот и весь прагматизм.В это же время Лондон наращивает террористическую активность на нашей территории. Об этом еще в 2025 году заявлял директор ФСБ Александр Бортников, заявляла официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, заявляла пресс-служба СВР. И как с гуся вода. Наверное, они гордятся тем, что организовывают теракты. А весь "цивилизованный" мир не замечает, не обращает внимания.Кстати, в 30-е годы прошлого столетия, когда и. о. начальника иностранного отдела НКВД Шпигельглаз перестарался с ликвидациями и поссорил СССР с Францией из-за убийств и похищений, он был отстранен от работы и позднее репрессирован.Не надо думать, что СССР в те годы спокойно к таким вещам относился. По личному приказу Сталина были ликвидированы Коновалец и Троцкий. А за увлечение этим процессом последовали наказания.Сегодня мы видим активное участие британцев в террористической деятельности. У ГУР нет возможностей, чтобы проводить такие точечные теракты, как, например, против наших генералов. У ГУР в руках инструменты: люди, которые сами вышли с ними на связь, не понимая, чем им это грозит, обманутые мошенниками люди, склонные к внушению, как девушка, которая закрепила взрывчатку под машиной, поверив, что это трекер.А все остальное делают они. Зачем это англичанам? Между нами есть целый континент. Украина уже максимально несамостоятельная колония с разрушенной экономикой.А потому что англичанка гадит. И это на русском уже с прошлого века – устойчивое выражение.

https://ukraina.ru/20261116/pytka-vodkoy-i-kaminom-na-chto-pozhalovalsya-dzhonson-posle-vstrechi-s-lavrovym-1084513023.html

https://ukraina.ru/20261017/generalnaya-repetitsiya-v-polshe-velikobritaniya-i-soyuzniki-gotovyat-stsenariy-vvoda-voysk-na-ukrainu-1083884881.html

https://ukraina.ru/20261111/nikolay-gastello-kto-on-1084430405.html

украина

россия

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Николай Гастелло https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/01/1083541966_394:16:900:522_100x100_80_0_0_83172f386fac7e07fb0395fb33b94dd6.jpg

Николай Гастелло https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/01/1083541966_394:16:900:522_100x100_80_0_0_83172f386fac7e07fb0395fb33b94dd6.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Николай Гастелло https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/01/1083541966_394:16:900:522_100x100_80_0_0_83172f386fac7e07fb0395fb33b94dd6.jpg

мнения, украина, россия, лондон, борис джонсон, алла пугачева, пушкин, фсб, набу, mi6