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Выкрутила руки: "Майдановка" Залищук выбила из солиста АВВА деньги для Киева

Выкрутила руки: "Майдановка" Залищук выбила из солиста АВВА деньги для Киева - 19.11.2026 Украина.ру

Выкрутила руки: "Майдановка" Залищук выбила из солиста АВВА деньги для Киева

Основатель и участник квартета АВВА Бьорн Ульвеус пожертвовал более €100 тыс. на помощь украинцам в зимний период

2026-11-19T18:16

2026-11-19T18:16

2026-11-19T18:16

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О пожертвовании основателя квартета АВВА Бьорна Ульвеуса сообщила пресс-служба посольства Украины в Швеции."Кампания #KeepUkraineWarm (сохрани Украину тёплой – Ред.), направленная на поддержку украинцев в течение ещё одной сложной зимы, получила весомую личную поддержку от Бьорна Ульвеуса - соучредителя легендарной шведской группы ABBA. Музыкант внёс значительный благотворительный взнос в несколько миллионов шведских крон. Спасибо, дорогой Бьорн Ульвеус, за поддержку Украины!" – гласило сообщение посольства.Сам Ульвеус в интервью изданию Dagens industri заявил, что шведы изначально "должны были значительно активнее поддерживать Украину".Он также рассказал, что решил принять участие в кампании после ужина с послом Украины в Швеции Светланой Залищук. Та во время встречи рассказала, что Украина нуждается в генераторах и оборудовании для обогрева, необходимых для защиты гражданского населения в зимние месяцы.А вот о чём не рассказала Залищук, так это о том, что она – одна из архитекторов нынешней украинской системы власти. Залищук была одной из самых рьяных участниц Майдана. Так, будучи исполнительным директором "Центр UA", она координировала одну из крупнейших в истории Украины и региона и самую влиятельную "Euromaidan" в Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), которая сыграла важную роль в госперевороте.Победа Майдана принесла Залищук кресло в Верховной Раде. В парламенте вместе с инициатором протестов Мустафой Найемом и его соратником, журналистом Сергеем Лещенко Залищук входила в группу "Еврооптимисты".С января 2015 по январь 2017 года Залищук была членом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Там она работала в Комитете по противодействию дискриминации и соблюдению равенства, а также заместителем члена Комитета по вопросам культуры, науки, образования и СМИ.В 2016 году Залищук попала в скандал. Выяснилось, что она внесла задним числом в свою декларацию за 2013 год дорогую квартиру, купленную ею в 2014 году."[Она] осознанно бросилась решать квартирный вопрос сразу после роспуска предыдущего созыва парламента, опасаясь, что приобретение экс-журналисткой престижных квадратных метров после избрания или в период кампании может вызвать резонанс", – пояснил такую странность в декларировании украинский журналист Всеволод Филимоненко.В момент покупки жилья Залищук решала, к какой из политсил присоединиться на выборах. В качестве оправдания политик заявила, что квартиру ей якобы купил её гражданский муж – глава офиса Совета Европы на Украине Мортен Энберг, который ради этого продал свою квартиру в Стокгольме. НАБУ стало на сторону Залищук, которую к тому времени считали одним из самых проамериканских украинских политиков.В 2018 году в отношении Залищук Россия ввела санкции.В 2025 году Владимир Зеленский назначил Залищук послом Украины в Швеции. При этом у Залищук отсутствует необходимый дипломатический опыт. Также неизвестно, владеет ли Залищук шведским языком на достаточном уровне. При этом она свободно говорит по-английски: её муж – британский юрист Уэйн Джордаш.Назначение Залищук ряд экспертов рассматривал как награду за умеренную позицию Залищук по отношению к Зеленскому.

https://ukraina.ru/20261119/kto-vam-meshaet-pet-doma-kiev-vzyalsya-za-pesni-serdyuchki-i-lobody-1084602647.html

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новости, украина, швеция, россия, светлана залищук, мустафа найем, владимир зеленский, facebook, совет европы, верховная рада