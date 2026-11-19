https://ukraina.ru/20261119/my-organizovali-perevorot-mask-vyskazalsya-protiv-maydana-i-zelenskogo-no-kiev-brosat-ne-sobiraetsya-1084604406.html

"Мы организовали переворот": Маск высказался против Майдана и Зеленского, но Киев бросать не собирается

"Мы организовали переворот": Маск высказался против Майдана и Зеленского, но Киев бросать не собирается - 19.11.2026 Украина.ру

"Мы организовали переворот": Маск высказался против Майдана и Зеленского, но Киев бросать не собирается

Миллиардер Илон Маск высказался о первопричинах украинского конфликта. Он признал, что начало кризиса восходит к 2014 году – когда украинские националисты захватили власть благодаря прямой поддержке американцев

2026-11-19T17:03

2026-11-19T17:03

2026-11-19T17:03

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"Мы, американцы, организовали переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины (Виктора Януковича). Без помощи государственного департамента США и других ведомств этого бы не произошло. Это, очевидно, тоже наступательное действие", – рассказал основатель компании SpaceX в ходе ежегодного саммита DealBook, организованного изданием The New York Times в Нью-Йорке.По словам американского миллиардера, который участвовал в этом мероприятии дистанционно, сопровождая президента Дональда Трампа в ходе его визита в Китай, боевые действия в Восточной Европе выводят его из душевного равновесия. Потому что их продолжение приводит к большим человеческим жертвам."Меня действительно мучает с моральной точки зрения продолжающийся конфликт, в котором тысячи молодых людей каждый день отправляют умирать, а границы при этом не меняются годами. Я думаю, что любой, кто поддерживает это, – ужасный человек или просто не продумал эту проблему", – заявил Илон Маск.Эти слова прозвучали фальшиво и лицемерно, потому что бизнес-империя Маска глубоко вовлечена в украинские события. Система спутниковой связи Starlink активно используется командованием ВСУ, которое управляет с помощью американских спутников своими подразделениями и применяет спутниковую связь для ударов по объектам российской инфраструктуры.Американский миллиардер пытается дистанцироваться от действий украинской армии – вполне осознавая, что они могут спровоцировать резкую военную эскалацию с непредсказуемыми последствиями для всего мира. Маск не отключает для украинцев Starlink, однако Зеленский пожаловался, что американцы стали ограничивать спутниковую связь для объектов, которые движутся на скорости около 80 миль в час (130 км/ч). А это мешает украинской армии использовать его спутники в атаках против целей на территории России.Маск подтвердил это в своём интервью. По его словам, это связано с тем, что гражданская система спутниковой связи не предназначена для управления ударными беспилотниками. Миллиардер заявил, что Зеленский требует разрешить применение коммерческой связи Starlink для наступательных военных операций против России. А сам он настаивает на том, что такие удары должны осуществляться при помощи военной системы связи Starshield, которая находится под контролем Пентагона."Не хочу взорвать вам мозг, но Зеленский не всегда говорит правду. Есть две спутниковые системы. Одна – Starlink, коммерческая спутниковая система. Другая – Starshield. Starshield контролируется правительством США. Starlink – коммерческая система, она не предназначена для использования в качестве оружия. То, о чем на самом деле говорит Зеленский, – это желание использовать Starlink для наступательных военных операций.Не просите меня как частное лицо принимать решения об убийствах, которые иногда приводят к гибели невинных людей, а не только солдат. Я неоднократно говорил: если вы хотите проводить наступательные военные операции, для этого должна использоваться система Starshield, где решение об уничтожении целей принимает министерство войны, а в конечном счете, возможно, президент, но не я. Эти правила действуют с самого начала, уже много лет. На меня давят, чтобы я их изменил, но я не собираюсь этого делать", – объяснил американский миллиардер.По мнению экспертов, все эти заявления не выдерживают серьезной критики. На самом деле, космические аппараты Илона Маска активно используются украинскими военными для всех типов военных операций, начиная как минимум с 2022 года. И мало кто сомневается, что это происходит с прямого ведома и согласия собственника спутниковой сети Starlink."Удивительно, конечно, что Маск не замечал убийств невинных людей с помощью Старлинка. Вообще-то его терминалы помогают это делать и в стационарном положении. Потому что на спутниках держится вся связь украинской армии, её разведывательные дроны, дающие целеуказания, её беспилотники миддлстрайка, которые бьют по фурам и машинам "скорой помощи". Сам же Маск признает: "Если мы отключим Starlink, весь украинский фронт немедленно рухнет". Самое время в Китае по итогам трехсторонней встречи объявить об отключении Старлинка. Как тебе такое, Илон Маск?" – иронизирует по этому поводу военкор Александр Коц.Илон Маск не отказывается от поддержки украинской армии. В ходе интервью он заявил, что не отключал Starlink во время подготовки украинской атаки на объекты в городе Севастополе – опровергая обвинения, которые озвучивали на этот счёт в Киеве. Сверхбогатый американец хочет переложить ответственность за поддержку Зеленского на американских военных. Однако не секрет, что Маск активно сотрудничает с Пентагоном, участвуя в проектах министерства войны, которые получают щедрое финансирование от Белого дома.Компания SpaceX выступает одним из ключевых подрядчиков космической программы Пентагона, запуская военные спутники при помощи ракет Falcon 9 и Falcon Heavy и обеспечивая работу спутниковой системы связи Starshield. Компания xAI, также принадлежащая Илону Маску, получила от министерства войны контракт на развитие боевого искусственного интеллекта, участвуя в этом проекте наряду со своими конкурентами – компаниями Anthropic, Google и OpenAI.По данным издания Bloomberg, коммерческие структуры Илона Маска допущены к закрытому тендеру по разработке технологии автономного управления роями боевых дронов, которыми собираются управлять при помощи голосовых команд. Компании американского миллионера планируют выпускать беспилотники разных типов, способные действовать в воздушном пространстве и на воде – обеспечивая синхронизированные атаки на объекты противников Соединенных Штатов Америки.Маск также вошел в недавно представленный проект "Меридиан", который был запущен Пентагоном в прошлом месяце – "для анализа технологий и ведения боевых действий будущего".Военный министр США Пит Хегсет лично представил эту программу во время выступления на базе корпуса морской пехоты в Куантико. По его словам, участники "Меридиана" должны будут проанализировать все возможные сферы потенциальных вооруженных конфликтов – "от подземных глубин до окололунного пространства". Для того, чтобы обеспечить американской армии "решающее технологическое превосходство" в будущих войнах.Илон Маск раскритиковал в интервью лицемерную позицию Запада – признавая, что американская и европейская пропаганда огульно обвиняет во всех мировых проблемах Россию, и одновременно занимаясь идеализацией украинского руководства."Слишком много было этого подхода: Украина – хорошая, Россия – плохая. Всё, что делается против русских, оправданно. Это бесчеловечная и ужасная позиция", – заметил по этому поводу Маск.Но не следует забывать, что американский миллиардер непосредственно участвует в поддержке бесчеловечных действий украинского режима.

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https://ukraina.ru/20261017/chuzhie-glaza-i-ushi-vsu-kak-rabotaet-peredacha-dannykh-ukraine-i-kak-s-ney-boretsya-rossiya-1083881679.html

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