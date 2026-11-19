https://ukraina.ru/20261119/na-fronte-ya-uznala-kto-ya-takaya-goryachie-tochki-darya-aslamovoy-1084606248.html

"На фронте я узнала, кто я такая". Горячие точки Дарья Асламовой

"На фронте я узнала, кто я такая". Горячие точки Дарья Асламовой - 19.11.2026 Украина.ру

"На фронте я узнала, кто я такая". Горячие точки Дарья Асламовой

Воспитательница детского сада из Краснодара управляет ударными дронами на линии фронта и готова сражаться до победы.

2026-11-19T15:33

2026-11-19T15:33

2026-11-19T15:34

эксклюзив

дроны

удары дронами

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С позывным для оператора БПЛА двадцатисемилетней Лены в добровольческой бригаде "Святой Георгий" никто не заморачивался. Раз рыжая, будет "Рыжей". Огненные девчонки обычно смышленые, решительные и ответственные. А что еще нужно на фронте?"Рыжая" только что вышла с ЛБС (линии боевого соприкосновения), успела отмыться так, что засверкали ее необычные волосы, но ее всё еще пошатывает от недосыпа. Однако голос бодрый.Разговаривая со мной, она прислушивается и осторожно поворачивает голову.– Что это с вами? – спрашиваю я.– Да ерунда, – отмахивается Лена. Лёгкая контузия. Лопнула барабанная перепонка от взрыва дрона. Пройдет. Одно ухо уже нормально слышит. И другое восстановится. Вопрос времени.Девять месяцев назад Лена подписала второй контракт, срок подходит к концу. Вопрос "будете продлевать?" её почти удивляет.– Естественно.Там роднееОбъяснить, почему хочется обратно, у неё получается не сразу. Она начинает фразу, бросает, начинает снова: "Когда ты попадаешь на ЛБС, ты уже зависаешь. Всё там своё, ко всему привыкаешь. Свои ребята. Человек же адаптируется. А когда выходишь оттуда в тыл, на ротацию, приезжаешь искупаться – смотришь на всё уже по-другому"."Там" – это подвал. Расчёт, в котором она работает, сидит именно в подвале, хотя у других бывают и блиндажи – "в зависимости от места". Холод, сырость, никаких условий. И всё же она соглашается: там роднее.– Сейчас я сижу и жду полного восстановления после контузии. Две недели назад как вышла с линии, – говорит Рыжая. – Первую неделю за командиром бегала, просилась: "Отправьте обратно". Мне сказали сидеть тихо и выздоравливать. Я даже не знаю: если возвращаться на гражданку, как я адаптируюсь к спокойной жизни. Мне будет трудно без боевых товарищей, без чувства братства.Двадцать километров пешкомДорога на позицию начинается с машины. Сначала – до точки сбора личного состава, откуда осуществляется выход на боевые позиции – на "ноль". Потом, если повезёт, ещё немного на колёсах.Дальше – пешком, с рюкзаками, "аж до самого ЛБС". Иногда двадцать километров. На себе – бронежилет, каска, автомат. Если нужно, ещё дроны, оборудование, продукты. Если не нужно – маленький рюкзак, "трусы-носочки, и идём".Пешком идти теперь безопаснее, чем ехать. В небе слишком много дронов, и машина – заметная, крупная цель. Человек может нырнуть в кусты и переждать, пока над головой что-то кружит.– Но если тебя заметили, – добавляет она, – от дрона не убежишь.Стрелять из автомата ей тоже приходилось. Попасть по дрону, признаётся она, почти невозможно – разве что подпустить совсем близко. Лучше всего тут работает дробовик.Влажные салфетки и бутылка у генератораРотация – обычно раз в месяц. Бывает и раз в два: всё зависит от того, смогут ли забрать. Месяц под землёй – без душа, без воды вдоволь.На вопрос о "женских секретах" Рыжая отвечает просто, без тени кокетства: "Так же, как и мужики. Салфетками обтёрлась – и пошла, всё хорошо".С головой сложнее: она чешется. Если воды хватает, раз в две-три недели можно помыть волосы. Для этого пятилитровку или полуторалитровую бутылку ставят позади генератора – оттуда идёт тёплый воздух. Вода нагревается, и можно аккуратно, понемногу, сполоснуться с мылом.Рыжие волосы, вымытые водой, согретой генератором в подвале, – пожалуй, самая точная деталь этой истории.Специальность Лены звучит громоздко: оператор, техник, немного инженер FPV. Путь был такой: сначала дроны самолётного типа, "крыло", потом радиоуправляемые, теперь – оптоволоконные. Те, что тянут за собой тонкую нить кабеля с катушки и потому не боятся радиоэлектронной борьбы.Работа начинается задолго до взлёта. Дрон приходит почти собранным – остаётся поставить пропеллеры и ножки, проверить катушку и всё ли работает, поставить аккумуляторы на зарядку. Последней ставится боевая часть.– Мы ударные, – уточняет она. – Не ПВО.О дронах на оптоволокне она говорит с уважением. Картинка чёткая, дрон может опуститься к самой земле, "видно, куда, кого, что". У противника, говорит она, такие же – с камерами HD-качества, "где тебя видно как на ладони". Радиодрона она боится меньше. Оптики – больше.Вот она, цельЧто чувствуешь, когда видишь противника на экране? Здесь она вдруг задумывается: "Не знаю. Честно скажу… Волнительно в тот момент, когда ты его видишь".Сравнение со снайпером она принимает осторожно: "В чём-то, возможно. Я не знаю, что испытывает снайпер". А потом говорит главное, как ответ на все вопросы: "Столько наших товарищей погибло. И пощады врагу я не даю".Когда в кадре техника или противник, всё остальное исчезает.– Вот оно, вот оно! – повторяет она, и глаза у нее вспыхивают, как горящие угли."А ты ведь отчаянная девчонка и удалая, – думаю я. – И в глазах у тебя – болото и черти. Чем-то похожа на „ночных ведьм“, знаменитых лётчиц времен Великой Отечественной войны".Охота, по её словам, идёт в обе стороны. Если обнаружена живая сила, её ищут, "в какие бы кусты они ни спрятались". С ней самой – то же самое. Охотник и дичь одновременно, и никто заранее не знает, кто кого.Две девочки и мальчикЖенщин в их расчёте двое. Долгое время они работали только вдвоём. Позывной подруги "Кэт".– Радистка Кэт? – переспрашиваю я, и мы обе понимающе смеемся.Недавно прислали третьего – молодого человека, чтобы учился.Мама, рассказывает Лена, всё ещё надеется, что дочь вернётся домой и пойдёт работать воспитательницей в детский сад – "у меня семь лет стажа". Вчера она сказала маме, что продлевает контракт.Из детского сада её отпускали тяжело – заведующая не хотела. Родителям воспитанников она до последнего не говорила, куда уходит: "семейные обстоятельства". Когда узнали – "было ой-ой-ой".В бригаде, узнав о её профессии, шутили: "Пойдёшь к нам детей воспитывать". А что? Всё верно. Мужчины те же дети. И шутка, если подумать, не такая уж шутка: и там, и тут – постоянный контроль, внимание, которое нельзя отпустить ни на минуту.Я признаюсь, что сама с толпой детей не выдержала бы – крыша бы поехала. Она отмахивается: "Да ничего подобного"."Я состоявшийся человек"У Лены есть десятилетняя дочь, которую она родила рано, в семнадцать. С отцом девочки они в разводе, но в хороших отношениях. Когда Лена решила идти на фронт, она хотела отвезти девочку к маме, но бывший муж предложил взять ребёнка к себе.Конечно, Лена скучает по дочке. Но себя считает счастливым, состоявшимся человеком. С каким бы удивлением на нее посмотрели ее избалованные сверстники, которые считают состоятельностью квартиру, выгодную работу, модные рестораны, утренний выбор кофе в престижном кафе, путешествия на курорты.– Вы знаете, я считаю, что у меня всё получилось, – говорит "Рыжая". – У меня есть любимый взрослый ребёнок. Я знаю, что такое замужество, и узнала, кто я и что я, – здесь, на фронте. Я себя проверила".

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2026

Дарья Асламова

Дарья Асламова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дарья Асламова

эксклюзив, дроны, удары дронами