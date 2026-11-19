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"Короткая реакция" ПВО: Анпилогов о сложностях перехвата "низких" целей

"Короткая реакция" ПВО: Анпилогов о сложностях перехвата "низких" целей - 19.11.2026 Украина.ру

"Короткая реакция" ПВО: Анпилогов о сложностях перехвата "низких" целей

Российские системы ПВО показывают запредельную эффективность, которой никто не может похвастаться. Но когда идет налет из сотен БПЛА, сколько-то из них обязательно прорвется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-11-19T19:31

2026-11-19T19:31

2026-11-19T19:31

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Комментируя удары ВСУ по Крымскому мосту и порту Усть-Луга эксперт заявил, что при налётах беспилотников на малой высоте у ПВО остается мало времени на реакцию.Он скептически отнёсся к версии о якобы "выводе из строя" российской станции контроля воздушного пространства. По его мнению, российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность.Для сравнения аналитик привёл пример: "Достаточно посмотреть на действия хуситов в Саудовской Аравии, где расположены самые современные американские системы ПВО/ПРО с американскими расчетами".Эксперт объяснил, что прорывы отдельных беспилотников ВСУ обусловлены объективными сложностями. Нужно понимать, что если от эстонской границы до Усть-Луги по морю всего 30-50 километров, и радиогоризонт очень низкий (высота полета дрона может быть 5-10 метров), то у ПВО крайне короткое время реакции, пояснил он."А когда идет налет из сотен БПЛА, сколько-то из них обязательно прорвется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия готовится к тому, что ВСУ будут бить по ней "Ржавыми кинжалами" и "Барракудами" на сайте Украина.ру.В ближайшие месяцы нужно как минимум устроить паралич энергетики Украины и серьезно затруднить транспортную систему. Это обязательно скажется на фронте. Подробнее — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" на сайте Украина.ру.

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