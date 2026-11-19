https://ukraina.ru/20261119/deklaratsiya-putinatrampa-i-si-ni-slova-ob-ukraine-evropa-v-beshenstve-itogi-19-noyabrya-1084610322.html

Декларация Путина,Трампа и Си: ни слова об Украине. Европа в бешенстве. Итоги 19 ноября

Декларация Путина,Трампа и Си: ни слова об Украине. Европа в бешенстве. Итоги 19 ноября - 19.11.2026 Украина.ру

Декларация Путина,Трампа и Си: ни слова об Украине. Европа в бешенстве. Итоги 19 ноября

В китайском Шэньчжэне состоялась в истории трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По её итогам Россия, США и Китай приняли совместную декларацию о мире. Документ затронул реформу ООН, энергетическую безопасность, полномочия международных судебных структур и ядерные риски

2026-11-19T18:00

2026-11-19T18:00

2026-11-19T18:00

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россия

сша

оон

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

международный уголовный суд (мус)

ес

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При этом Украина в итоговом тексте не упоминается.Утро 19 ноября началось с двусторонней встречи президентов России и США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. В переговорах со стороны России участвовали помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент. Встреча началась с рукопожатия и обмена приветствиями. Дональд Трамп, увидев российского президента, назвал его своим другом и подчеркнул, что рассчитывает на продуктивный разговор. "Мы знакомы друг с другом уже многие годы. И я думаю, что много прекрасных вещей может выйти из этого", — заявил американский лидер. Трамп также поприветствовал пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, отметив, что тот хорошо справляется со своей работой. По данным Associated Press, беседа двух президентов продолжалась около 40 минут. Сам факт отдельного контакта стал важной частью дипломатической программы американского лидера в Китае. Исторический формат: Путин, Трамп и Си за одним столом Главным международным событием 19 ноября стала первая трёхсторонняя встреча руководителей России, США и Китая. Переговоры прошли в государственной резиденции председателя КНР "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне. Изначально их планировали начать в 14:30 по местному времени, однако фактически встреча стартовала в 16:30. Перед этим состоялись отдельные переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Каждый из трёх лидеров выступил с приветственным словом. Владимир Путин предложил сосредоточиться на развитии экономических связей, энергетической безопасности и международной стабильности. Среди общих вызовов он обозначил международный терроризм и транснациональную преступность. Российский президент также упомянул региональные конфликты, включая ситуацию вокруг Украины. Дональд Трамп сделал акцент на необходимости диалога между крупнейшими державами и сокращении ядерных вооружений. Американский президент ранее называл украинский конфликт одной из тем, которые хотел бы обсудить с российским и китайским коллегами. Си Цзиньпин, в свою очередь, напомнил о тяжёлых последствиях войн для человечества и призвал к сохранению мира. Отдельное внимание привлекло заявление Трампа о необходимости защищать государственный суверенитет от международных структур, которые, по его оценке, выходят за пределы своих полномочий. Среди них он назвал Международный уголовный суд (МУС). После приветственных выступлений началась закрытая часть переговоров. Итоги переговоров: четыре главных положения совместной декларации По итогам встречи Россия, США и Китай приняли документ под названием "Декларация глав государств России, Китая и США о мире". Документ состоит из четырёх основных пунктов. 1. Реформирование ООН. Три государства подтвердили приверженность реформированию Организации Объединённых Наций. Речь идёт о повышении эффективности организации в вопросах реагирования на глобальные вызовы и поддержания международного мира и безопасности. 2. Энергетическое сотрудничество. Россия, Китай и США заявили о планах увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки. Отдельно подчёркнута важность стабильных энергетических поставок для всех стран. 3. Полномочия международных судебных структур. Лидеры отметили принцип государственного согласия и необходимость соблюдения иммунитетов официальных лиц. В декларации также говорится, что Международный уголовный суд и аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями. 4. Ядерная безопасность. Один из наиболее значимых пунктов касается предотвращения ядерной войны. "В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — говорится в документе. Россия, США и Китай договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Таким образом, декларация охватывает сразу несколько направлений международной политики: от реформы глобальных институтов до энергетики и стратегической безопасности. Украина исчезла из декларации: что это означает? Особое внимание привлекает отсутствие украинской темы в итоговом документе. Несмотря на то что Владимир Путин и Дональд Трамп ранее обозначали украинский конфликт среди возможных тем обсуждения, в четырёх пунктах совместной декларации он не упоминается. Нет в документе и конкретных положений о прекращении боевых действий или параметрах возможного мирного урегулирования. При этом было бы неверно утверждать, что Украина вообще не обсуждалась в рамках встречи: американская сторона сообщала о соответствующих намерениях, а Путин упоминал региональные конфликты в своём вступительном выступлении. Главный дипломатический результат здесь заключается в другом: три державы смогли согласовать общий документ по вопросам международной безопасности, энергетики и роли глобальных институтов, не включив в него украинское урегулирование. Это означает, что декларация не стала соглашением о завершении конфликта. Вопрос о дальнейших переговорах по Украине остаётся открытым. Европа обеспокоилась: почему Брюссель следит за переговорами в Китае Встреча Путина, Трампа и Си вызвала заметный интерес в европейских политических кругах. Причина не только в самом формате переговоров, но и в том, что представители Евросоюза не участвовали в обсуждении. Euronews 19 ноября опубликовал материал с показательным заголовком: Издание обратило внимание на опасения европейских политиков относительно возможных договорённостей крупнейших мировых держав без участия ЕС. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что меньше всего Европа заинтересована в соглашении, при котором три крупных государства будут самостоятельно определять сферы мирового влияния. Вместе с тем он подчеркнул, что считать такой сценарий неизбежным преждевременно. Французская Le Monde также обратила внимание на дипломатическое значение встречи и опасения, связанные с возможным формированием новых сфер влияния. В европейских столицах особенно чувствительно воспринимают перспективу обсуждения украинского урегулирования без непосредственного участия Киева и европейских союзников. На этом фоне в Берлине запланирована встреча представителей Коалиции желающих, посвящённая дальнейшей поддержке Украины. Таким образом, европейские государства стремятся сохранить собственную роль в обсуждении вопросов безопасности. Почему встреча трёх лидеров имеет международное значение Переговоры в Шэньчжэне стали важным дипломатическим событием не только из-за участия трёх крупнейших мировых держав, но и благодаря достигнутым договорённостям. Россия, США и Китай продемонстрировали готовность обсуждать общие вопросы международной безопасности, несмотря на существующие противоречия и различия в национальных интересах. Для Москвы важны сохранение стратегической стабильности, энергетическое сотрудничество и обсуждение роли международных институтов. Для Вашингтона одним из приоритетов остаётся контроль над ядерными вооружениями. Пекин, в свою очередь, заинтересован в укреплении своего международного положения и развитии диалога с двумя другими мировыми державами.При этом декларация не означает создания единого политического союза или достижения согласия по всем международным конфликтам. Её положения отражают конкретные направления взаимодействия, по которым сторонам удалось зафиксировать общую позицию. Путин провёл пресс-конференцию: встреча стала "страницей в истории дипломатии" После завершения переговоров Владимир Путин провёл пресс-конференцию, на которой подвёл итоги первой трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая. По словам российского президента, состоявшийся саммит уже можно считать значимым событием в истории международных отношений. Путин выразил надежду, что подобный формат получит продолжение. "Раньше таких встреч не было, вот она состоялась. И это, безусловно, какая-то страница дипломатии",— заявил президент. Глава российского государства рассказал, чтоосновное внимание участники переговоров уделили реформированию ООН и укреплению её международного потенциала. По его словам, все три страны признают необходимость адаптации организации к современным политическим реалиям. По его словам, после официальных выступлений лидеров началась свободная и откровенная дискуссия, которая позволила сторонам лучше понять позиции друг друга. Он также отметил, что председателю КНР Си Цзиньпину, выступившему инициатором встречи, удалось создать благоприятные условия для открытого обмена мнениями. Российский президент назвал переговоры "очень полезными" и допустил продолжение диалога как в трёхстороннем, так и в других форматах.

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https://ukraina.ru/20261119/tsvetochnaya-peremoga-v-kitae-obernulas-uvazheniem-putina-i-dobrymi-pozhelaniyami-1084598524.html

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Мария Илащук

Мария Илащук

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Мария Илащук

эксклюзив, китай, россия, сша, оон, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, международный уголовный суд (мус), ес