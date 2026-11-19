https://ukraina.ru/20261119/mozhno-li-oboytis-bez-ssha-sergeytsev-o-glavnom-vyzove-na-sammite-ates-i-vstreche-putina-trampa-i-si-1084610883.html

Можно ли обойтись без США? Сергейцев о главном вызове на саммите АТЭС и встрече Путина, Трампа и Си

Можно ли обойтись без США? Сергейцев о главном вызове на саммите АТЭС и встрече Путина, Трампа и Си - 19.11.2026 Украина.ру

Можно ли обойтись без США? Сергейцев о главном вызове на саммите АТЭС и встрече Путина, Трампа и Си

Политтехнолог, колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в эфире Украина.ру раскрыл главную тему саммита АТЭС и... Украина.ру, 19.11.2026

2026-11-19T17:27

2026-11-19T17:27

2026-11-19T17:27

видео

интервью

сша

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

атэс

украина.ру

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Политтехнолог, колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в эфире Украина.ру раскрыл главную тему саммита АТЭС и глобальные вызовы, стоящие перед участниками этого мероприятия, а также рассмотрел вероятность прихода к соглашению в формате трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина:00:52 – Значение саммита АТЭС в современных экономических условиях;13:38 – Готов ли Трамп к многополярному миру и к продлению ДРСМД?24:49 – Возможно ли сейчас договориться на троих?ТГ-канал Тимофея Сергейцева и Дмитрия Куликова: https://t.me/dtlive

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, интервью, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, атэс, украина.ру, видео