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Можно ли обойтись без США? Сергейцев о главном вызове на саммите АТЭС и встрече Путина, Трампа и Си
Можно ли обойтись без США? Сергейцев о главном вызове на саммите АТЭС и встрече Путина, Трампа и Си - 19.11.2026 Украина.ру
Можно ли обойтись без США? Сергейцев о главном вызове на саммите АТЭС и встрече Путина, Трампа и Си
Политтехнолог, колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в эфире Украина.ру раскрыл главную тему саммита АТЭС и... Украина.ру, 19.11.2026
2026-11-19T17:27
2026-11-19T17:27
2026-11-19T17:27
видео
интервью
сша
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
атэс
украина.ру
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Политтехнолог, колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в эфире Украина.ру раскрыл главную тему саммита АТЭС и глобальные вызовы, стоящие перед участниками этого мероприятия, а также рассмотрел вероятность прихода к соглашению в формате трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина:00:52 – Значение саммита АТЭС в современных экономических условиях;13:38 – Готов ли Трамп к многополярному миру и к продлению ДРСМД?24:49 – Возможно ли сейчас договориться на троих?ТГ-канал Тимофея Сергейцева и Дмитрия Куликова: https://t.me/dtlive
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Видео, Интервью, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, АТЭС, Украина.ру