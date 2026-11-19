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"Европа-диверсант" и игра по новым правилам: итоги саммита в Шэньчжэне

"Европа-диверсант" и игра по новым правилам: итоги саммита в Шэньчжэне - 19.11.2026 Украина.ру

"Европа-диверсант" и игра по новым правилам: итоги саммита в Шэньчжэне

Трёхсторонний саммит лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялся 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне

2026-11-19T18:28

2026-11-19T18:28

2026-11-19T18:32

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В ходе встречи участники "обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности", отмечается в сообщении, опубликованном по итогам саммита на официальном сайте Кремля.В сообщении также отмечается, что по итогам переговоров трое лидеров приняли совместную декларацию из четырёх пунктов.В первом из них подчёркивается приверженность реформированию ООН. Смысл этих реформ в том, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы в соответствии с ее основополагающей миссией сохранения международного мира и безопасности, отмечается в тексте декларации.Во втором пункте подтверждается важность стабильных энергопоставок для всех стран. В связи с этим три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки, говорится в сообщении.В третьем пункте декларации подчеркивается важность соблюдения иммунитетов официальных лиц государств. В связи с этим главы трёх государств согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.В четвёртом пункте отмечается важность недопущения ядерной войны, в которой не может быть победителей. "Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия", — подчеркивается в декларации.Хотя в самом тексте декларации нет прямого упоминания вопросов, связанных с Украиной, эта тема занимала важное место в переговорах. По словам Владимира Путина, Россия, Китай и США имеют совпадающие интересы в вопросах урегулирования региональных конфликтов, в том числе украинского.В целом Владимир Путин оценил переговоры с китайским и американским коллегами как новую страницу в истории дипломатии."Мне бы очень хотелось, чтобы это имело свое продолжение, хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, если не договоренность, то взаимное понимание имело место", — процитировало агентство РИА Новости слова президента.Дональд Трамп рассказал журналистам, что в ходе двусторонней встречи с Путиным, предшествовавшей трехстороннему саммиту, Украину обсуждали. По оценке американского лидера, стороны движутся в правильном направлении. Также Трамп выразил надежду на заинтересованность российского руководства и украинской стороны в завершении конфликта.По словам китайского лидера Си Цзиньпина, историческая встреча в Шэньчжэне имеет "прорывное значение". На его взгляд, Китай, Россия и США должны совместно отвечать на глобальные вызовы, подавая достойный пример другим государствам в деле отстаивания мира и стабильности на планете.Западные СМИ с большим интересом следили за переговорами в Шэньчжэне. Встреча указала на завершение эпохи американского доминирования, а участие российского лидера Владимира Путина показало пределы западных попыток изолировать Россию, прокомментировал итоги саммита The Wall Street Journal.Конфигурация новых правилЕвропейские издания ставят акцент на отсутствии представителей Евросоюза на этих переговорах. "Если Европы нет за столом, значит, она в меню?" — под таким заголовком Euronews опубликовал материал, посвященный китайско-российско-американскому саммиту.По мнению политолога, обозревателя "Российской газеты" Тимофея Борисова, самая главная задача трехстороннего саммита – "нащупать конфигурацию новых правил" на переходный период от старых элит к новым.Как уточнил Борисов, новые элиты – это глобальный Юг, Китай и Россия, старые – это западные страны."Когда мироустройство, основанное на правилах, окончательно рухнет, то необходимо обеспечить максимально безопасную и безболезненную передачу эстафетной палочки из рук старых элит в руки новых", — рассказал политолог в интервью Украина.ру.По его словам, сегодня мы наблюдаем за такой картиной: с одной стороны, стоит глобальный Юг во главе с Китаем, который уже достиг таких экономических показателей, что их пора воплощать в определенные политические требования. С другой — Европа, стареющий гегемон."Дальше так продолжаться не может, нужно нащупывать новые точки опоры", — полагает Борисов.С точки зрения Европы, главное, что на саммите присутствуют Россия, Китай и США, а её самой там нет, отметил политолог. "Вернее, на незримом уровне она присутствует в виде диверсантов, заинтересованных в том, чтобы сорвать любые договорённости, достигнутые в ходе этой встречи", — уточнил он.Европейцы думали, что на протяжении всех четырёх с половиной лет с начала СВО Россия находится в изоляции, что это "страна-изгой", напомнил собеседник Украина.ру."Четыре с половиной года они своим избирателям дурили голову. Но сейчас в условиях этого глобального саммита они просто вынуждены показать им картину, когда Путин и Трамп пожимают друг другу руки", — сказал Борисов.Это бесит европейские элиты, так как все, что они могли сделать, — это разрушить тот миропорядок, в котором они комфортно себя чувствовали, добавил он. Европа оказывается на обочине этого процесса и не может с этим смириться, констатировал политолог.Борисов напомнил, что 19 ноября, в день саммита в Шэньчжэне, в Берлине начинается встреча двух американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с сорока представителями Европы."Их посыл будет такой: если вы хотите заскочить в последний вагон переговорного процесса, определитесь хотя бы с вашим единым переговорщиком. Но дело в том, что Европа не в состоянии его выбрать", — резюмировал Тимофей Борисов.Руководитель "Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона" и член РСМД Сергей Санакоев считает, что самым важным достижением трехсторонней встречи является сам факт ее проведения.По его словам, речь идет о трех самых крупных ядерных державах, постоянных членах СБ ООН. Так как их всего пять, это уже большинство, отметил Санакоев."Участники саммита говорят о том, что надо задуматься о самых серьёзных вопросах, стоящих перед человечеством. Как известно, их очень много. Это и вопросы глобального управления, глобальной безопасности, межцивилизационного общения, развития искусственного интеллекта. Поэтому важно, что встреча в таком формате состоялась, а в дальнейшем может идти речь о расширении формата", — рассказал политолог в интервью Украина.ру.Санакоев считает, что, учитывая то, как страны Запада себя вели в последние годы, особенно с момента начала специальной военной операции, на полях саммита АТЭС в Китае только что произошел серьёзный прорыв.При этом политолог добавил, что он не связал бы напрямую процесс урегулирования украинского конфликта со встречей в Шэньчжэне, так как это разные процессы."Я еще на этапе подготовки к саммиту говорил, что в ходе трёхсторонних переговоров не будет обсуждаться Украина, так как участники просто не дойдут до этого вопроса. Но если говорить косвенно, встреча положительно скажется на мирном процессе", — ожидает Санакоев.По его мнению, положительный эффект переговоров состоит в том, что они высвечивают правду."Когда Си Цзиньпин говорит о том, что мы на правильной стороне истории, те, кто понимает, о чем речь, легко с этим соглашаются. Надо знать правду и то, как она исторически складывалась, начиная с периода Второй мировой войны. Но есть силы, которые пытаются пересмотреть ее итоги. На какие только уловки они не идут. А есть те, кто прекрасно понимает, что так не получится. И на этой правильной стороне истории теперь происходит информационный прорыв", — рассказал Санакоев.Политолог не исключил, что благодаря этой встрече произойдет определенный прорыв и в странах Запада и они придут к пониманию того, что конфликт на Украине надо заканчивать."Россия не начала эту войну, она ее заканчивает, при этом так, чтобы ее больше никогда не было", — подытожил Сергей Санакоев.

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https://ukraina.ru/20261119/deklaratsiya-putinatrampa-i-si-ni-slova-ob-ukraine-evropa-v-beshenstve-itogi-19-noyabrya-1084610322.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, китай, европа, владимир путин, сергей санакоев, атэс, оон, украина.ру