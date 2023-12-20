https://ukraina.ru/20231220/1052279149.html

Зеленский теряет поддержку, Россия наращивает производство. О чём говорили эксперты 20 декабря

Зеленский теряет поддержку, Россия наращивает производство. О чём говорили эксперты 20 декабря - 20.12.2023 Украина.ру

Зеленский теряет поддержку, Россия наращивает производство. О чём говорили эксперты 20 декабря

Украина.ру, 20.12.2023

2023-12-20T16:47

2023-12-20T16:47

2023-12-20T16:47

эксклюзив

сво

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

михаил павлив

владимир зеленский

валерий залужный

выборы

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Украинский народ устаёт от конфликта, в котором не может быть победыВо вторник, 19 декабря, состоялась итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Его главные заявления касались мобилизации, которую, по имеющейся информации, собираются существенно ужесточить.В частности, Зеленский говорил, что Украина построит миллион дронов, но при пустом бюджете и отсутствии базы, что они могут построить, задаётся вопросом историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук.Он отмечает, что Зеленскому дают результаты соцопросов, и он понимает, что народ от этого устает. Народ понимает, что Украину втравили в конфликт, который она выиграть не может. Надо как-то парировать и поднимать боевой дух, поэтому он повторяет эту мантру.Что касается поля боя, то никаких шансов у ВСУ никогда не было, уверен Калинчук."В силу того, что Россия воюет одним пальцем, многие виды вооружений, которые могли бы этот конфликт быстро завершить, не используются.Мы не применяем стратегических решений на фронте по обходу украинских позиций. Например, перед Второй мировой войной французы возвели мощнейшую линию оборонительных сооружений – линию Мажино. Но немцы обошли ее с севера.Россия могла бы повторить то, что сделал в феврале 2022 года: зайти со стороны Белоруссии, но на Львов, и оказаться в тылу ВСУ. Россия пока присматривается и думает, что со всем этим делать. У ВСУ ничего не получается, когда Россия перестает играть в политические игры на фронте", – заявил политолог.Прослушка Залужного и неизбежные выборы на УкраинеПосле пресс-конференции Зеленского в открытую плоскость перекинулся их конфликт с Залужным, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.Он склоняется к версии, что вся история с прослушкой – провокация команды Залужного со стороны его американских политтехнологов. Зеленский был вынужден реагировать. Не зря заметная часть его выступления была посвящена Залужному и тому, что происходит на фронте.В команде Зеленского понимают, отмечает Павлив, что у них из лап уходят нити управления. Даже корявая откорректированная социология КМИС показывает, что Залужный, не будучи проявлен как публичный политик, выносит Зеленского в одни ворота.А эти ребята очень хорошо видели такую же историю в 2018 году на примере Петра Порошенко."У ребят земля под ногами горит в электоральном смысле.А выборы американцы требуют провести, хотя Зеленский и заявлял в очередной раз, что парламентские не может провести. Потому что команда Зеленского видит антирейтинг Рады, к тому же он говорил, что украинские депутаты не могут быть примером моральности.Как политтехнолог я вижу, что они все уже вступили в избирательную кампанию", – сказал Павлив.Новая техника и оборонительные сооружения на фронтеНа ежегодной расширенной коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что производство танков выросло в 5,6 раза, БМП в 3,6 раза, артиллерийских боеприпасов в 17,5 раз с февраля 2022 года.Фактически Россия пользуется тем преимуществом, которое имеет, поясняет военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.На сегодняшний день – это производство классических видов вооружений, которые необходимы для общевойскового боя. У нас это получается делать хорошо, и на поле боя эта ставка оправдалась."Текущая конфигурация линии боевого соприкосновения, технология ведения боевых действий, которая сегодня преобладает, говорят о том, что спектр вооружений, который производит наш ВПК, позволяет решать все необходимые задачи", – сказал Орлов.Также среди цифр, названных министром обороны, обращает на себя внимание большое количество оборонительных сооружений, возведенных в зоне СВО. Это 1,5 миллиона противотанковых заграждений, 2 тысячи километров рвов, 12 тысяч железобетонных сооружений, 45 тысяч блиндажей, более 150 тысяч укрытий для техники.По словам Орлова, на сегодняшний день Россия ведет стратегическую маневренную оборону. У нас нет задачи поводить стратегические наступательные операции. Там, где возможно, мы контратакуем, чтобы улучшить свои позиции."Колоссальное количество фортификационных сооружений и большое количество минных полей и обусловило тот вид боевых действий, который мы имеем сегодня в ходе спецоперации", – сообщил военный эксперт.

https://ukraina.ru/20231220/1052276706.html

https://ukraina.ru/20231220/1052266773.html

https://ukraina.ru/20231220/1052245618.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, михаил павлив, владимир зеленский, валерий залужный, выборы, всу