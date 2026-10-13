https://ukraina.ru/20261013/dose-mistera-retkliffa-amerikantsy-gotovyat-zelenskomu-nepriyatnyy-syurpriz-1083761537.html

"Досье мистера Рэтклиффа": американцы готовят Зеленскому неприятный сюрприз

"Досье мистера Рэтклиффа": американцы готовят Зеленскому неприятный сюрприз - 13.10.2026 Украина.ру

"Досье мистера Рэтклиффа": американцы готовят Зеленскому неприятный сюрприз

В экспертном сообществе обсуждают, реально ли сейчас провести на Украине выборы, действительно ли Владимир Зеленский и его "слуги народа" могут на это пойти. Думают и о том, чем может закончиться для режима дальнейшая игра с повышением ставок

2026-10-13T06:06

2026-10-13T06:06

2026-10-13T06:06

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

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Всплеск интереса к теме выборов вызван заявлением президента США Дональда Трампа, сказавшего, что украинцам надо бы избрать другого лидера, способного заключить сделку с РФ.Зеленский на это ответил, что "при всем уважении к Трампу, выбор того или иного лидера - дело нашего народа". Это при том, что он сам же выборы и отменил, фактически узурпировав власть – срок его полномочий истек еще 20 мая 2024 года. Теперь Зеленский говорит, что выборы возможны в том случае, если "Путин согласится на 60-дневное перемирие".Крах всей пирамиды?Если происходит отставка Зеленского, то это означает отставку всей пирамиды власти на Украине, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его словам, "зеленые" настроены на вечное продолжение войны, она их кормит и норма прибыли очень высока. Но не исключено, что вечно воевать не получится.Дизельная сделка США и РФ показывает, что, возможно, "пошел процесс снятия санкций" с РФ, считает украинский политолог Руслан Бизяев. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Дикий LIVE, "без США европейские санкции сами по себе не работают".Эксперт также отреагировал на критику Трампом ударов ВСУ по российским НПЗ, задав вопрос: "А как бы без США наносились эти удары?"."Левой рукой Трамп давал Зеленскому возможность все это время наносить удары, а правой рукой его за это критиковал", - описал ситуацию Бизяев.Портал Axios со ссылкой на информированный источник сообщает, что дизельная сделка стала возможной после того, как Зеленский проигнорировал около шести просьб США прекратить удары по российским НПЗ.Санкции, досье ЦРУ и выборыБизяев предположил, что на самом деле все действующие лица были в курсе грядущей операции по сворачиванию санкций, а общественность просто вводили в заблуждение.Вообще российский дизель нужен Трампу поскольку-постольку, это мелкие тактические задачи, а вот доступ к российским ресурсам - углеводородам, редкоземам, алюминию – очень интересует Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, "потому что там денег можно заработать немеряно", считает эксперт. И вот тут, по его словам, "на всю катушку включается флоридская дипломатическая школа, по сравнению с которой криворожская просто нервно курит бамбук в сторонке".В общем, развели как котят. И Трамп не зря сказал, что война закончится быстрее, чем все думают. Зеленский становится в позу, но мы ведь такое уже наблюдали, отметил Бизяев.По его мнению, у Зеленского сейчас два варианта действий. Он может встроиться в эту концепцию Уиткоффа-Кушнера, следовать в заданном коридоре. А может продолжить повышать ставки, но они и так высоки, понятно, что крупные города начнут разносить… Этот второй вариант может для Зеленского плохо закончиться – у него тогда будет "перспектива познакомиться с определенными досье мистера [директора ЦРУ Джона] Рэтклиффа".Наконец, почему Трамп заговорил о выборах на Украине? Для Москвы это джек-пот, сказал Бизяев, пояснив, что "любые выборы – это грызня и другие непредсказуемые последствия". А окружение Зеленского, судя по всему, явно уже что-то предчувствует…Если бы не войнаЕсли бы не война, то "слуг народа" давно не было бы на политической арене, поэтому эти "слуги" заинтересованы в вечной войне, считает украинский юрист и политик Денис Невядомский."Потому что такого объема власти и таких возможностей… понятно, у них не будет никогда", - пояснил он в эфире интернет-канала Politeka, напомнив, что уже перед войной эта партия имела огромный антирейтинг. А ведь в 2019 году украинский народ дал Зеленскому и его партии огромный кредит доверия (потому что те обещали мир), который за краткий срок "они сумели обратить в ничто".Но зато с началом войны получили огромный объем власти, с которой расставаться не хотят, поэтому замглавы Офиса президента Ирина Верещук и пишет в соцсетях, что война - надолго. Им бы хотелось, чтобы навсегда, но – "ничто не вечно под Луной, тем более, такие политические силы во власти", отметил Невядомский.Он подчеркнул, что мира хочет подавляющее большинство, некоторые политики (вроде Алексея Гончаренко*) чувствуют это изменение в настроениях украинцев, которые "прекрасно понимают, что их страна уничтожается".После войны украинцев ждет жесточайший кризис, ведь деньги Киеву дают сейчас только на войну. Страну превратят в буферную зону, деньги будут давать только на бетон и на оружие, демографическая проблема будет решаться долго, в течение жизни нескольких поколений.Как со всем этим справляться, украинская власть не знает и поэтому никаких мирных планов у нее нет. Но и в целом не наблюдается никаких реальных предпосылок к завершению украинского кризиса, хотя актуальность этой войны для многих игроков пропадает. Политик отметил, что этим игрокам Украину "вскрыть" удалось, а Россию – нет. Поэтому, вероятно, они сейчас попытаются войну завершить, "сохранив при этом тот проект, который построен в Украине".А потом, когда придет время, попытаются продолжить. Политик отметил, что для России важны не территории, цель Москвы – изменение политического проекта Украина, которая сейчас представляет для РФ большую опасность как плацдарм для последующих войн. Пока не изменится политический режим на Украине, Россия войны не прекратит.А ведь когда-то, не так-то и давно, мы были одной страной, служили в одной армии, представить войну между Киевом и Москвой было просто невозможно. Но… Причины нынешних бед следует искать там, в годах "перестройки, гласности, ускорения". Где-то все мы свернули не туда.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261011/koloniya-ukraina-evrope-bolshe-ne-nuzhna-ukraina-govorit-net-chlenstvu-v-es-1083740097.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп