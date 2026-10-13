https://ukraina.ru/20261013/mne-nuzhno-utochnit-belyy-dom-ushel-ot-otveta-na-vopros-o-peredache-razveddannykh-ukraine-1083789480.html

"Мне нужно уточнить": Белый дом ушел от ответа на вопрос о передаче разведданных Украине

"Мне нужно уточнить": Белый дом ушел от ответа на вопрос о передаче разведданных Украине - 13.10.2026 Украина.ру

"Мне нужно уточнить": Белый дом ушел от ответа на вопрос о передаче разведданных Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не стала отвечать на вопрос о том, делятся ли США разведданными с Украиной

2026-10-13T17:36

2026-10-13T17:36

2026-10-13T17:41

новости

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

financial times

разведка

разведданные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0d/1083788630_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_3706616c3157df8da0a2b219e3679cbd.jpg

"Мне нужно уточнить этот вопрос, и я вернусь к вам с ответом", — заявила Захария в ходе своего первого брифинга в Белом доме в новой должности.Ранее Financial Times сообщала, что администрация Дональда Трампа пригрозила приостановить передачу Киеву разведданных и участие в программе закупок вооружений PURL, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ. По данным CNN, предупреждения были направлены украинским и европейским официальным лицам 10–11 октября.США остаются ключевым поставщиком развединформации для Украины: американские данные обеспечивают раннее предупреждение о пусках баллистических ракет и позволяют отслеживать перемещения войск. The Atlantic отмечала, что разведданные — единственное, что Вашингтон передает Киеву бесплатно.Ситуация с разведданными США для Украины напоминает качели. В марте 2025 года США уже приостанавливали обмен информацией после напряжённой встречи Трампа и Зеленского в Белом доме — тогда пауза продлилась около недели. Затем Вашингтон возобновил сотрудничество, а к августу 2026 года Politico сообщало о восстановлении обмена до прежнего уровня.Однако 12 октября в Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги — украинские военные не получили данных о пусках российских баллистических ракет. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил: "К сожалению, не было предупреждения от партнеров". В ВСУ при этом заявили, что "информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются".Глава МИД Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности заявил, что обмен разведданными продолжается, а отсутствие предупреждения связано с "типом вооружения", применённого Россией.Больше важных событий дня — в материале "Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября" на сайте Украина.ру.

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, financial times, разведка, разведданные, белый дом, главные новости, главное, всу, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, ракеты, война, война на украине