"Мне нужно уточнить": Белый дом ушел от ответа на вопрос о передаче разведданных Украине - 13.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261013/mne-nuzhno-utochnit-belyy-dom-ushel-ot-otveta-na-vopros-o-peredache-razveddannykh-ukraine-1083789480.html
"Мне нужно уточнить": Белый дом ушел от ответа на вопрос о передаче разведданных Украине
"Мне нужно уточнить": Белый дом ушел от ответа на вопрос о передаче разведданных Украине - 13.10.2026 Украина.ру
"Мне нужно уточнить": Белый дом ушел от ответа на вопрос о передаче разведданных Украине
Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не стала отвечать на вопрос о том, делятся ли США разведданными с Украиной
2026-10-13T17:36
2026-10-13T17:41
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
financial times
разведка
разведданные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0d/1083788630_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_3706616c3157df8da0a2b219e3679cbd.jpg
"Мне нужно уточнить этот вопрос, и я вернусь к вам с ответом", — заявила Захария в ходе своего первого брифинга в Белом доме в новой должности.Ранее Financial Times сообщала, что администрация Дональда Трампа пригрозила приостановить передачу Киеву разведданных и участие в программе закупок вооружений PURL, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ. По данным CNN, предупреждения были направлены украинским и европейским официальным лицам 10–11 октября.США остаются ключевым поставщиком развединформации для Украины: американские данные обеспечивают раннее предупреждение о пусках баллистических ракет и позволяют отслеживать перемещения войск. The Atlantic отмечала, что разведданные — единственное, что Вашингтон передает Киеву бесплатно.Ситуация с разведданными США для Украины напоминает качели. В марте 2025 года США уже приостанавливали обмен информацией после напряжённой встречи Трампа и Зеленского в Белом доме — тогда пауза продлилась около недели. Затем Вашингтон возобновил сотрудничество, а к августу 2026 года Politico сообщало о восстановлении обмена до прежнего уровня.Однако 12 октября в Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги — украинские военные не получили данных о пусках российских баллистических ракет. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил: "К сожалению, не было предупреждения от партнеров". В ВСУ при этом заявили, что "информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются".Глава МИД Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности заявил, что обмен разведданными продолжается, а отсутствие предупреждения связано с "типом вооружения", применённого Россией.Больше важных событий дня — в материале "Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября" на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0d/1083788630_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_2c5c5fa7e401904cc9daada92116c473.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, financial times, разведка, разведданные, белый дом, главные новости, главное, всу, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, ракеты, война, война на украине
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Financial Times, разведка, разведданные, Белый дом, Главные новости, главное, ВСУ, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, ракеты, война, война на Украине

"Мне нужно уточнить": Белый дом ушел от ответа на вопрос о передаче разведданных Украине

17:36 13.10.2026 (обновлено: 17:41 13.10.2026)
 
© REUTERS / Kevin Lamarque
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать в
ДзенTelegram
Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не стала отвечать на вопрос о том, делятся ли США разведданными с Украиной
"Мне нужно уточнить этот вопрос, и я вернусь к вам с ответом", — заявила Захария в ходе своего первого брифинга в Белом доме в новой должности.
Ранее Financial Times сообщала, что администрация Дональда Трампа пригрозила приостановить передачу Киеву разведданных и участие в программе закупок вооружений PURL, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ. По данным CNN, предупреждения были направлены украинским и европейским официальным лицам 10–11 октября.
США остаются ключевым поставщиком развединформации для Украины: американские данные обеспечивают раннее предупреждение о пусках баллистических ракет и позволяют отслеживать перемещения войск. The Atlantic отмечала, что разведданные — единственное, что Вашингтон передает Киеву бесплатно.
Ситуация с разведданными США для Украины напоминает качели. В марте 2025 года США уже приостанавливали обмен информацией после напряжённой встречи Трампа и Зеленского в Белом доме — тогда пауза продлилась около недели. Затем Вашингтон возобновил сотрудничество, а к августу 2026 года Politico сообщало о восстановлении обмена до прежнего уровня.
Однако 12 октября в Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги — украинские военные не получили данных о пусках российских баллистических ракет.
Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил: "К сожалению, не было предупреждения от партнеров". В ВСУ при этом заявили, что "информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются".
Глава МИД Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности заявил, что обмен разведданными продолжается, а отсутствие предупреждения связано с "типом вооружения", применённого Россией.
Больше важных событий дня — в материале "Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныFinancial TimesразведкаразведданныеБелый домГлавные новостиглавноеВСУСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасракетывойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:00"Мы физически вымираем": на Украине ужаснулись темпам сокращения населения
18:00Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября
17:36"Мне нужно уточнить": Белый дом ушел от ответа на вопрос о передаче разведданных Украине
17:33Украинизация дала сбой: чем обернется для русофобов признание прав нацменьшинств
17:14Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке
17:01От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для России
16:39СМИ: союзники Киева опасаются гнева Трампа из-за поддержки ударов ВСУ
16:30"Это катастрофа". Зеленский и европейцы устроили провокацию против "Яндекса"
16:18Зрада Экспресс: капкан для Зеленского. Как Трамп готовит американские "кайданки"
16:00Как большевики отдали Арарат Турции. 105 лет Карсскому договору
15:56Руки прочь от Зеленского! Львов официально обратился к Трампу со смелой просьбой
15:55"Мирная сделка" США и Европы не выгодна никому. У Украины есть только один вариант, чтобы выжить
15:45"Смешно слышать!": Вайкуле снова набросилась на Россию
15:40Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметически
15:16Осеннее обострение: как конфликт Трампа с Зеленским меняет ситуацию в мире
15:10Рада приняла очередной скандальный законопроект: что потеряют шахтёры, металлурги и беременные
14:51СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд
14:40Чудеса правосудия по-киевски: экс-руководитель управления СБУ получил 8 лет — и сразу вышел на свободу
14:16Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США
14:14Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта
Лента новостейМолния