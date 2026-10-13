https://ukraina.ru/20261013/eto-katastrofa-zelenskiy-i-evropeytsy-ustroili-provokatsiyu-protiv-yandeksa-1083780842.html

"Это катастрофа". Зеленский и европейцы устроили провокацию против "Яндекса"

"Это катастрофа". Зеленский и европейцы устроили провокацию против "Яндекса" - 13.10.2026 Украина.ру

"Это катастрофа". Зеленский и европейцы устроили провокацию против "Яндекса"

Удары по гражданской инфраструктуре технологической компании "Яндекс", включая несколько дата-центров, расположенных в различных городах России, сопровождались масштабной информационной провокацией с участием Владимира Зеленского и европейских политиков

2026-10-13T16:30

2026-10-13T16:30

2026-10-13T16:30

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Глава киевского режима заявил о том, что террористические удары по "Яндексу" якобы снизили активность "российских ботоферм", которые распространяли по социальным сетям "кремлевские пропагандистские нарративы"."Когда наши удары достигли дата-центров "Яндекса", вдруг стало немного легче дышать во многих социальных сетях. Многие люди, очень многие люди это заметили. И стало меньше ненависти, меньше раздора и меньше провокаций, потому что стало меньше ботов. И вполне понятно, откуда эти боты происходили", – лицемерно заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании Варшавского форума по безопасности.Европейские "ястребы" мгновенно приняли подачу из Киева. Они обратили внимание, что поисковики "Яндекса" временно снизили активность поисковых ботов, которые автоматически индексируют информацию в мировом интернете – потому что на этом принципе построена работа всех существующих в наше время поисковых систем.Западные пропагандисты заявили о том, что речь идет о "кремлевских ботах", которые писали комментарии в поддержку "пророссийских организаций" на Западе, бессовестно подменяя между собой различные значения слова "бот".Представители так называемого NAFO (North Atlantic Fella Organization) – сетевой структуры, которая специализируется на организациях русофобских провокаций в западной блогосфере – опубликовали скриншот с поддельным графиком активности в интернете, утверждая, что украинские атаки на "Яндекс" снизили поддержку "пророссийских партий", включая немецкую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ).Этот график был откровенным фейком, сделанным на скорую руку. Достаточно сказать, что его создатели указали на изображении результаты "изменения российской активности", которые датируются 15 октября, случайно забежав в еще не наступившее будущее. Тем не менее, фейковый график опубликовал на своей странице консервативный депутат Европарламента Томаш Здеховски – одиозный русофоб, который годами требовал закрыть въезд в Европу для россиян.Высосанную из пальца тему подхватили серьезные западные медиа-ресурсы, включая канал Euronews, а также огромное количество блогеров по обе стороны Атлантического океана. Они утверждали, что украинские атаки по "Яндексу" снизили количество "пророссийских" комментариев во всех социальных сетях планеты, включая платформу X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску.Эти измышления нашли поддержку среди весьма характерной публики. Фейковый вброс о "ботоферме "Яндекса" поддержала американская правая лоббистка Лора Лумер, которая уже несколько месяцев обслуживает режим Зеленского, работающий в интересах Запада политикан Гарри Каспаров* и бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол."Народ США должен быть благодарен Зеленскому за то, что он взорвал российские дата-центры, в которых размещалось так много российских ботов. Россия тратит 2 миллиарда долларов в год на информационную войну, и большая часть этой войны направлена непосредственно против Запада, президента Трампа и США. Я, например, благодарна, что вижу меньше российских ботов в сети, которые распространяют контент Такера Карлсона… Российского вмешательства через интернет в наши выборы стало меньше", – написала об этом Лумер.Эксперты в области информационных технологий сразу высмеяли эти конспирологические теории, объясняя, что работа автоматизированных ботов "Яндекса" не имеет отношения к какой-либо пропаганде, ничем не отличаясь от работы таких же ботов на Google. Однако многочисленные грантовые конторы, которые имитируют "фактчетинг", чтобы "бороться с пропагандой Кремля", почему-то не стали реагировать на явные информационные манипуляции."NAFO-туса увидела график падения автоматического трафика "Яндекса" после удара по его дата-центрам и решила, что вот оно доказательство – те самые российские боты! На самом деле это поисковые боты "Яндекса", которые просто занимаются индексацией интернета, как и любые другие поисковые системы, а целый член Европарламента даже запостил полностью выдуманную, нарисованную в нейросети картинку про падение постов про немецкую AдГ. У всего этого миллионы просмотров, а все многочисленные фактчек-проекты молчат – не так им интересно разоблачать очевидный фейк с этой стороны", – описал эту ситуацию медиа-журналист Роман Федосеев.Западная пропаганда решает с помощью этого вброса две стратегические задачи, направленные на то, чтобы максимально затянуть продолжение украинского конфликта и разделаться с политическими оппонентами европейского руководства.С одной стороны, европейцы пытаются оправдать и легитимизировать удары по российским объектам гражданской инфраструктуры, которые совершаются сейчас при непосредственной поддержке Брюсселя и Вашингтона.Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс публично призвал активизировать украинские атаки на мощности российских технологических компаний, чтобы дополнительно усилить уровень эскалации в отношениях между РФ и Европой."Существует немало каналов, в частности те дата-центры "Яндекса", которые способны влиять на наших граждан и, скажем так, промывать им мозги, представляя происходящее под другим углом зрения. Думаю, нам следует попросить господина Зеленского нанести удары по большему количеству дата-центров в России, и это, возможно, помогло бы", – заявил глава литовского правительства, фактически призывая к осуществлению новых террористических актов.Кроме того, представители истеблишмента используют эту фейковую историю для того, чтобы дискредитировать или запретить оппозиционные политические силы в странах Европы. Они утверждают, что "кремлевские боты" направляют все протесты против европейского руководства, включая демонстрации французских школьников и митинги испанских пенсионеров."Друзья, но ведь это катастрофа. Катастрофа. Ведь все эти толпы европейских экспертов, журналистов-расследователей, лидеров мнений, политиков, депутатов, они распространили настоящий идиотский фейк про уничтожение российских ботоферм. Почему всё остальное, о чём они говорят, является не фейком? Они купились на самый идиотский дешёвый фейк. Представьте, в какой лжи мы в Европе живём ежедневно. Это катастрофа", – прокомментировал эту ситуацию украинский блогер Анатолий Шарий.И сейчас можно говорить о том, что европейская информационная пропаганда приняла оруэлловский характер, вступая в противоречие с очевидными фактами и элементарными соображениями здравого смысла.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, иностранный агент

https://ukraina.ru/20261012/zelenskiy-uglyadel-esche-odin-plyus-v-atakakh-na-yandeks--1083764210.html

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эксклюзив, украина, европа, запад, илон маск, яндекс, европарламент