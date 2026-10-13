https://ukraina.ru/20261013/zrada-ekspress-kapkan-dlya-zelenskogo-kak-tramp-gotovit-amerikanskie-kaydanki-1083786106.html
Зрада Экспресс: капкан для Зеленского. Как Трамп готовит американские "кайданки"
Зрада Экспресс: капкан для Зеленского. Как Трамп готовит американские "кайданки" - 13.10.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: капкан для Зеленского. Как Трамп готовит американские "кайданки"
В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик — разбор политического фиаско украинской делегации в Майами. Почему Зеленский внезапно почувствовал себя... Украина.ру, 13.10.2026
2026-10-13T16:18
2026-10-13T16:18
2026-10-13T16:18
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владимир зеленский
дональд трамп
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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик — разбор политического фиаско украинской делегации в Майами. Почему Зеленский внезапно почувствовал себя бессмертным и решил снова нахамить Дональду Трампу, как Банковая пытается выпросить 60 дней передышки под видом выборов и почему Зеленский идеально подходит на роль жертвы секретных операций ЦРУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Зрада Экспресс: капкан для Зеленского. Как Трамп готовит американские "кайданки"
В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик — разбор политического фиаско украинской делегации в Майами. Почему Зеленский внезапно почувствовал себя бессмертным и решил снова нахамить Дональду Трампу, как Банковая пытается выпросить 60 дней передышки под видом выборов и почему Зеленский идеально подходит на роль жертвы секретных операций ЦРУ.