https://ukraina.ru/20261013/zrada-ekspress-kapkan-dlya-zelenskogo-kak-tramp-gotovit-amerikanskie-kaydanki-1083786106.html

Зрада Экспресс: капкан для Зеленского. Как Трамп готовит американские "кайданки"

Зрада Экспресс: капкан для Зеленского. Как Трамп готовит американские "кайданки" - 13.10.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: капкан для Зеленского. Как Трамп готовит американские "кайданки"

В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик — разбор политического фиаско украинской делегации в Майами. Почему Зеленский внезапно почувствовал себя... Украина.ру, 13.10.2026

2026-10-13T16:18

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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик — разбор политического фиаско украинской делегации в Майами. Почему Зеленский внезапно почувствовал себя бессмертным и решил снова нахамить Дональду Трампу, как Банковая пытается выпросить 60 дней передышки под видом выборов и почему Зеленский идеально подходит на роль жертвы секретных операций ЦРУ.

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2026

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