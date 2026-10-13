СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд - 13.10.2026 Украина.ру
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СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд
СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд - 13.10.2026 Украина.ру
СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд
На территории Украины заблокировали или полностью удалили еще 39 YouTube-каналов российских музыкантов и артистов, сообщил центр противодействия дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны
2026-10-13T14:51
2026-10-13T14:51
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николай басков
снбо
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По данным ведомства, под новые ограничения попали ресурсы Олега Газманова, Николая Баскова, Лолиты, Димы Билана, Басты, Михаила Боярского, Шамана и ряда других исполнителей.Подобная зачистка информационного и культурного пространства продолжается на Украине еще с момента госпереворота 2014 года. С тех пор местные власти ведут системную борьбу не только с советским историческим наследием, но и со всем, что напрямую связано с Россией, включая русский язык.Нынешняя волна блокировок стала продолжением осенней кампании Киева. В сентябре профильный центр СНБО уже отчитывался о закрытии доступа к 31 каналу преимущественно российских артистов. Тогда в черные списки внесли ресурсы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, Дениса Майданова, Юлии Чичериной, группы "Пелагея", а также оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелло. Кроме того, в августе украинские СМИ сообщали о блокировке на территории страны сразу трех каналов популярного российского мультфильма "Маша и Медведь" на русском, украинском и английском языках.Подробнее - в материале Запрет "Маши и Медведя" и попытка состарить Днепропетровск: Гаспарян о шизофрении на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, баста, олег газманов, николай басков, снбо, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Баста, Олег Газманов, Николай Басков, СНБО, Украина.ру

СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд

14:51 13.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДень каскадера в московском Доме Кино
День каскадера в московском Доме Кино - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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На территории Украины заблокировали или полностью удалили еще 39 YouTube-каналов российских музыкантов и артистов, сообщил центр противодействия дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны
По данным ведомства, под новые ограничения попали ресурсы Олега Газманова, Николая Баскова, Лолиты, Димы Билана, Басты, Михаила Боярского, Шамана и ряда других исполнителей.
Подобная зачистка информационного и культурного пространства продолжается на Украине еще с момента госпереворота 2014 года. С тех пор местные власти ведут системную борьбу не только с советским историческим наследием, но и со всем, что напрямую связано с Россией, включая русский язык.
Нынешняя волна блокировок стала продолжением осенней кампании Киева. В сентябре профильный центр СНБО уже отчитывался о закрытии доступа к 31 каналу преимущественно российских артистов. Тогда в черные списки внесли ресурсы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, Дениса Майданова, Юлии Чичериной, группы "Пелагея", а также оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелло.
Кроме того, в августе украинские СМИ сообщали о блокировке на территории страны сразу трех каналов популярного российского мультфильма "Маша и Медведь" на русском, украинском и английском языках.
Подробнее - в материале Запрет "Маши и Медведя" и попытка состарить Днепропетровск: Гаспарян о шизофрении на Украине на сайте Украина.ру.
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