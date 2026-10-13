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СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд

СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд - 13.10.2026 Украина.ру

СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд

На территории Украины заблокировали или полностью удалили еще 39 YouTube-каналов российских музыкантов и артистов, сообщил центр противодействия дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны

2026-10-13T14:51

2026-10-13T14:51

2026-10-13T14:51

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По данным ведомства, под новые ограничения попали ресурсы Олега Газманова, Николая Баскова, Лолиты, Димы Билана, Басты, Михаила Боярского, Шамана и ряда других исполнителей.Подобная зачистка информационного и культурного пространства продолжается на Украине еще с момента госпереворота 2014 года. С тех пор местные власти ведут системную борьбу не только с советским историческим наследием, но и со всем, что напрямую связано с Россией, включая русский язык.Нынешняя волна блокировок стала продолжением осенней кампании Киева. В сентябре профильный центр СНБО уже отчитывался о закрытии доступа к 31 каналу преимущественно российских артистов. Тогда в черные списки внесли ресурсы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, Дениса Майданова, Юлии Чичериной, группы "Пелагея", а также оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелло. Кроме того, в августе украинские СМИ сообщали о блокировке на территории страны сразу трех каналов популярного российского мультфильма "Маша и Медведь" на русском, украинском и английском языках.Подробнее - в материале Запрет "Маши и Медведя" и попытка состарить Днепропетровск: Гаспарян о шизофрении на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, баста, олег газманов, николай басков, снбо, украина.ру