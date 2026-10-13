Грег Вайнер: Путин сделал Трампу подарок к выборам, и это только начало большой игры США и России - 13.10.2026 Украина.ру
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Грег Вайнер: Путин сделал Трампу подарок к выборам, и это только начало большой игры США и России
Грег Вайнер: Путин сделал Трампу подарок к выборам, и это только начало большой игры США и России - 13.10.2026 Украина.ру
Грег Вайнер: Путин сделал Трампу подарок к выборам, и это только начало большой игры США и России
Договоренность вокруг поставок дизеля может стать первым сближением Москвы и Вашингтона. Трамп руководствуется прежде всего предстоящими выборами, но дальнейшее смягчение санкций, возможно, будет его следующим шагом в отношении России.
2026-10-13T06:30
2026-10-13T06:30
интервью
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
нпз
ес
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Грег Вайнер. Дональд Трамп 11 октября 2026 года объявил о достижении "энергетического перемирия" между Россией и Украиной на фоне заключенной "дизельной сделки". Днем позже, 12 октября, Владимир Зеленский жестко раскритиковал соглашение, назвав его "инвестицией в войну". Трамп в ответ выразил резкое недовольство позицией Киева. Одновременно с этим Евросоюз официально отказался поддерживать США и заявил, что продолжит соблюдать санкции против РФ.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю пока нечего сказать по теме объявленного Трампом "энергетического перемирия". Он отметил, что "контакты с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются", но официального подтверждения сделки со стороны Москвы нет.— Грег, давайте начнем с "энергетического перемирия", о котором заявил Трамп. Логика такого перемирия ясна — оно выгодно украинскому режиму, потому что Украина проигрывает войну ударов по энергетике. Но что стоит за заявлениями Трампа? Это работа на публику или подготовка общественности к каким-то реальным договоренностям?— Это работа на трамповский электорат, естественно. То есть зачин на 3 ноября и выборы в Конгресс в США, чтобы республиканская партия проиграла как можно меньше. Палату представителей Трамп, понятно, теряет, но ему важно не упустить Сенат. У Трампа сейчас дела в этом плане плохи, неудивительно, что он даже Майка Тайсона привлек к кампании, чтобы поднять свой рейтинг, который сейчас колеблется в районе 25%. Это очень плохо.— А что скажете о "дизельной сделке" между США и Россией? Трамп фактически проигнорировал протесты Киева и заключил с Москвой соглашение.— Конечно, экономические интересы Вашингтона для Трампа важнее интересов Украины. Тут даже разговаривать не о чем. Но есть один момент.Америка ежедневно производит около 5 миллионов баррелей дистиллятного топлива и российское сырье ей, в общем-то, не сильно необходимо. Но стоимость американского дизеля зависит от мировых цен и реагирует на происходящее на мировом рынке. То есть суть данной сделки — это важный сигнал мировому рынку, что Россия возобновляет поставки. И как следствие, мировые цены на дизель будут меняться, а вслед за ними скорректируется стоимость на топливо и в США.Я думаю, что договоренность вокруг поставок дизеля — это первая ступенька к смягчению антироссийских санкций. Если Трамп сможет пройти выборы с более-менее приличным результатом, это будет началом большой игры России и США. Как-то в одном из наших интервью я говорил о том, что российский президент сделает подарок американскому к выборам в Конгресс. Смею предположить, что это и происходит сейчас.— Но в России такую договоренность могут воспринимать неоднозначно — особенно на фоне продолжающихся боевых действий и ударов по российским объектам.— Тут речь о другом. Данное соглашение очень в стиле ментальности и психологии Трампа и его книги "Искусство сделки". Поэтому в данном случае Россия нашла подход, как надо себя вести с американским лидером, чтобы договориться, в том числе по Украине.— А вы считаете, что с вероятность договориться с Трампом более реальна? С Байденом и демократами это было невозможным?— Байден не руководил страной. Там работала группа советников: чем они занимались, кто принимал решения и ставил "резиновую подпись" Байдена, мы до сих пор понять не можем. Трамп же — реальный человек, который не оглядывается на Европу, его не волнует мнение европейцев. Поэтому, да, с Трампом проще можно договориться, на мой взгляд.— Здесь есть и другая сторона вопроса. Трамп, по вашим словам, может быть заинтересован в договоренностях с Россией, но при этом США продолжают передавать Украине разведданные, а ВСУ наносят удары по российским объектам. Как это сочетать в рамках одной политики?— Во-первых, у каждой медали две стороны. Одна сторона борется за мир, а другая, наоборот, подбрасывает поленья в костер. От победителя зависит результат.Во-вторых, я напомню, что в период Второй мировой войны, до 1944 года американская корпорация Ford сотрудничала с режимом Гитлера. Параллельно Америка оказывала помощь СССР с 1941-го, когда начал действовать закон о ленд-лизе. То есть экономика зачастую идет параллельно политике и военным действиям между государствами. В этом нет ничего удивительного.— Теперь о Зеленском и выборах на Украине. Глава режима заявил о готовности к каким-то шагам в обмен на 60 дней тишины, при этом он отказывается прекратить удары по НПЗ России. Но любую передышку Киев будет использовать для усиления ВСУ…— Тут самое важное в другом! Зеленский активно включился в тему: затребовал финансирования от США для проведения выборов на Украине. Но, уверен, что Трамп ему, конечно, пришлет уши от мертвого осла. С другой стороны, Европа — щедрая душа. Если она увидит, что выборы на Украине будут назначены, то даст денег, и Зеленский победит. Но сейчас для Зеленского нужно найти способ угодить Трампу, который, вероятно, будет продолжать требовать от него каких-то изменений. Например, Маск (как он пригрозил ранее) может отключить Starlink или США прекратят поставки вооружений для ВСУ через Европу, что станет серьезной проблемой для Украины.Что касается требования 60 дней мира, я лично считаю, что это может быть использовано и Россией себе во благо. В конце концов, удары по НПЗ и дата-центрам нанесли стране немалый ущерб — будет время на восстановление ресурсов.Так что вопрос перемирия, а точнее баланса его пользы и ущерба, я бы назвал двояким. Также у меня есть предположение, что после 60-дневного перемирия может быть принято мирное соглашение.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20261010/1083733062.html
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Грег Вайнер: Путин сделал Трампу подарок к выборам, и это только начало большой игры США и России

06:30 13.10.2026
 
© Фото : mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© Фото : mega-stars.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Договоренность вокруг поставок дизеля может стать первым сближением Москвы и Вашингтона. Трамп руководствуется прежде всего предстоящими выборами, но дальнейшее смягчение санкций, возможно, будет его следующим шагом в отношении России.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Грег Вайнер.
Дональд Трамп 11 октября 2026 года объявил о достижении "энергетического перемирия" между Россией и Украиной на фоне заключенной "дизельной сделки".
Днем позже, 12 октября, Владимир Зеленский жестко раскритиковал соглашение, назвав его "инвестицией в войну". Трамп в ответ выразил резкое недовольство позицией Киева. Одновременно с этим Евросоюз официально отказался поддерживать США и заявил, что продолжит соблюдать санкции против РФ.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю пока нечего сказать по теме объявленного Трампом "энергетического перемирия". Он отметил, что "контакты с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются", но официального подтверждения сделки со стороны Москвы нет.
— Грег, давайте начнем с "энергетического перемирия", о котором заявил Трамп. Логика такого перемирия ясна — оно выгодно украинскому режиму, потому что Украина проигрывает войну ударов по энергетике. Но что стоит за заявлениями Трампа? Это работа на публику или подготовка общественности к каким-то реальным договоренностям?
— Это работа на трамповский электорат, естественно. То есть зачин на 3 ноября и выборы в Конгресс в США, чтобы республиканская партия проиграла как можно меньше. Палату представителей Трамп, понятно, теряет, но ему важно не упустить Сенат. У Трампа сейчас дела в этом плане плохи, неудивительно, что он даже Майка Тайсона привлек к кампании, чтобы поднять свой рейтинг, который сейчас колеблется в районе 25%. Это очень плохо.
— А что скажете о "дизельной сделке" между США и Россией? Трамп фактически проигнорировал протесты Киева и заключил с Москвой соглашение.
— Конечно, экономические интересы Вашингтона для Трампа важнее интересов Украины. Тут даже разговаривать не о чем. Но есть один момент.
Америка ежедневно производит около 5 миллионов баррелей дистиллятного топлива и российское сырье ей, в общем-то, не сильно необходимо. Но стоимость американского дизеля зависит от мировых цен и реагирует на происходящее на мировом рынке. То есть суть данной сделки — это важный сигнал мировому рынку, что Россия возобновляет поставки. И как следствие, мировые цены на дизель будут меняться, а вслед за ними скорректируется стоимость на топливо и в США.
Я думаю, что договоренность вокруг поставок дизеля — это первая ступенька к смягчению антироссийских санкций. Если Трамп сможет пройти выборы с более-менее приличным результатом, это будет началом большой игры России и США. Как-то в одном из наших интервью я говорил о том, что российский президент сделает подарок американскому к выборам в Конгресс. Смею предположить, что это и происходит сейчас.
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— Но в России такую договоренность могут воспринимать неоднозначно — особенно на фоне продолжающихся боевых действий и ударов по российским объектам.
— Тут речь о другом. Данное соглашение очень в стиле ментальности и психологии Трампа и его книги "Искусство сделки". Поэтому в данном случае Россия нашла подход, как надо себя вести с американским лидером, чтобы договориться, в том числе по Украине.
— А вы считаете, что с вероятность договориться с Трампом более реальна? С Байденом и демократами это было невозможным?
— Байден не руководил страной. Там работала группа советников: чем они занимались, кто принимал решения и ставил "резиновую подпись" Байдена, мы до сих пор понять не можем. Трамп же — реальный человек, который не оглядывается на Европу, его не волнует мнение европейцев. Поэтому, да, с Трампом проще можно договориться, на мой взгляд.
— Здесь есть и другая сторона вопроса. Трамп, по вашим словам, может быть заинтересован в договоренностях с Россией, но при этом США продолжают передавать Украине разведданные, а ВСУ наносят удары по российским объектам. Как это сочетать в рамках одной политики?
— Во-первых, у каждой медали две стороны. Одна сторона борется за мир, а другая, наоборот, подбрасывает поленья в костер. От победителя зависит результат.
Во-вторых, я напомню, что в период Второй мировой войны, до 1944 года американская корпорация Ford сотрудничала с режимом Гитлера. Параллельно Америка оказывала помощь СССР с 1941-го, когда начал действовать закон о ленд-лизе. То есть экономика зачастую идет параллельно политике и военным действиям между государствами. В этом нет ничего удивительного.
— Теперь о Зеленском и выборах на Украине. Глава режима заявил о готовности к каким-то шагам в обмен на 60 дней тишины, при этом он отказывается прекратить удары по НПЗ России. Но любую передышку Киев будет использовать для усиления ВСУ…
— Тут самое важное в другом! Зеленский активно включился в тему: затребовал финансирования от США для проведения выборов на Украине. Но, уверен, что Трамп ему, конечно, пришлет уши от мертвого осла. С другой стороны, Европа — щедрая душа. Если она увидит, что выборы на Украине будут назначены, то даст денег, и Зеленский победит.
Но сейчас для Зеленского нужно найти способ угодить Трампу, который, вероятно, будет продолжать требовать от него каких-то изменений. Например, Маск (как он пригрозил ранее) может отключить Starlink или США прекратят поставки вооружений для ВСУ через Европу, что станет серьезной проблемой для Украины.
Что касается требования 60 дней мира, я лично считаю, что это может быть использовано и Россией себе во благо. В конце концов, удары по НПЗ и дата-центрам нанесли стране немалый ущерб — будет время на восстановление ресурсов.
Дмитрий Бавырин интервью - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
10 октября, 18:30
Дмитрий Бавырин: Зеленский провоцирует Трампа на то, чтобы этой зимой он точно перекрыл Украине кислородЗеленский ведет откровенно самоубийственную политику. Он не только спровоцировал Россию на удары по украинской экономике. Он затеял ссору с глубинной Америкой. Для нас это хорошо. Когда Зеленский уйдет в историю, по нему плакать никто не будет
Так что вопрос перемирия, а точнее баланса его пользы и ущерба, я бы назвал двояким. Также у меня есть предположение, что после 60-дневного перемирия может быть принято мирное соглашение.
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