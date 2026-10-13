Украинизация дала сбой: чем обернется для русофобов признание прав нацменьшинств - 13.10.2026 Украина.ру
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Украинизация дала сбой: чем обернется для русофобов признание прав нацменьшинств
Украинизация дала сбой: чем обернется для русофобов признание прав нацменьшинств - 13.10.2026 Украина.ру
Украинизация дала сбой: чем обернется для русофобов признание прав нацменьшинств
Владимир Зеленский оперативно подписал закон об образовательных правах нацменьшинств
2026-10-13T17:33
2026-10-13T17:33
эксклюзив
украина
венгрия
россия
владимир зеленский
ирина фарион
виктор орбан
ес
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Владимир Зеленский оперативно подписал закон об образовательных правах нацменьшинств. Только вчера, 12 октября, украинский парламент проголосовал за расширение языковых прав венгров, а уже на следующий день на документе появился автограф главы режима. Действительно, Верховная Рада резво одобрила сразу в двух чтениях поправки к закону об образовании, которые наверняка заставили покойную Ирину Фарион вертеться в гробу. Ведь документ гарантирует право детей из числа нацменьшинств и коренных народов Украины (крымчаки, караимы) на обучение на языках, которые являются официальными языками ЕС. Проще говоря, в ущерб мове, школьники из Закарпатья смогут спокойно учиться на венгерском языке, а учащиеся в Черновцах без оглядки общаться на переменах на румынском. И никто не посмеет писать на них доносы или шпионить в туалете или буфете - как в случае с русскоговорящими детьми. Языковый омбудсмен Елена Ивановская почему-то помалкивает насчет закона, ограничивающего насильственную украинизацию в венгерских, румынских, польских общинах.При этом никто не делает секрета из того, что данный закон подгонялся под заседание Европейского совета 15 ноября. Для украинских властей законопроект был ключиком, открывающим двери в Евросоюз. С помощью этого законодательного акта Киев рассчитывал убедить Венгрию снять вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС. Ведь оказалось, что прозападный Петер Мадьяр гнет в отношении языка и прав венгров в Закарпатье такую же линию, как и "пророссийский" Виктор Орбан. Даже после смены власти в Венгрии новый лидер не раз подчеркивал, что расширение прав венгерского национального меньшинства на Украине остаётся для него принципиально важным вопросом. Пришлось поступиться языковыми принципами: в Раде несколько недель собирали голоса под данный закон. В итоге документ поддержали 266 депутатов. Согласно ему, украинский остается основным языком образовательного процесса в учебных заведениях, а изменения касаются языков нацменьшинств, на которых разговаривают в ЕС. Русского среди них нет. Статус учреждения нацменьшинства (сообщества) Украины сможет получить школа, в которой более 50% учащихся получают образование на европейских языках. О том, что в этом заведении можно не "балакать" на украинском будет отражено и в названии школы (вуза), и в учредительных документах. Кроме того, он гарантирует "избранным" использование языков национальных меньшинств и коренных народов не только на уроках, но и во время внеклассного общения в помещениях школы и на территории учреждений образования. По расчетам Минобразования, право претендовать на специальный языковый ранг сегодня могут 149 украинских школ, это чуть больше одного процента. Вроде бы мало, но лиха беда начало.Венгрия уже поприветствовала решение Рады. Об этом написала в соцсетях глава МИД страны Анита Орбан после встречи с главным украинским дипломатом Андреем Сибигой. "Мы одобряем важный шаг украинского парламента в вопросе прав нацменьшинств на образование. Это позитивный итог многомесячной совместной работы и конструктивного диалога", - похвалила киевский режим венгерский министр. Она также призвала украинских партнеров сохранять такую динамику и для других решений, ускоряющих евроинтеграцию. В общем, 13 октября 2026 года стало для Киева "супервторником": Будапешт снял вето, и государства-члены ЕС согласились открыть для Украины 2-й и 3-й переговорные кластеры. Теперь у Зеленского будет о чем поговорить с нацией, мечтавшей о кружевных трусиках и венской опере. А то ж все война да война. Опять-таки, можно выдать данное решение за очередную победу над Россией - ведь русскому было отказано даже в статусе языка национального меньшинства.Однако несмотря на показную европейскость, данный закон напоминает "смерть Кощееву". Ну помните: иголка в яйце, яйцо в утке, утка в зайце? Так и здесь. Несмотря на то, что послабления касаются лишь некоторых языков и не затрагивают русский, принятый документ стал прецедентом, который показывает, что официально утверждаемая до сих пор модель языковой политики не является непоколебимой. Оказывается, украинизация очень даже может быть обратимой - если того потребуют уважаемые партнеры или политическая конъюнктура. Среди политиков уже звучали голоса о том, что на послабления по русскому языку вполне можно пойти в рамках соглашения о завершения войны на Украине. Похожие сентенции высказывал боксер Александр Усик, когда еще он лелеял президентские амбиции. А сейчас рвет вышиванку за права русскоязычных граждан переобувшийся парламентарий Алексей Гончаренко*. "Сейчас европейцы требуют от нас изменить языковое законодательство, чтобы оно соответствовало европейскому. На тех же условиях пусть будет и русский. У нас огромные русскоязычные города, и люди там, поверьте, более патриотичны, чем где-либо. Потому что именно эти города бомбят ежедневно. Понятно, что украинский должен быть языком образования, культуры и науки. Но если люди хотят говорить по-русски, пусть говорят", - заговорил политик.Кроме него, ряд деятелей культуры тоже начали заступаться за русский и требовать послабления мовных законов: например, Потап и Настя Каменских высмеяли потуги власти всех заставить говорить на галицком наречии, а певица Анастасия Приходько призвала уважать права жителей Донбасса и других восточных регионов, где исторически превалирует русский язык. Ну а после принятия поправок к закону об образовании и вообще пора говорить о развороте в языковой политике Украины. Ведь если можно сделать исключения для венгерской общины, то почему таких прав должны лишать жителей Харькова или Одессы, где русскоязычных живет всяко больше, чем этнических венгров в Хусте и Мукачево?Можно спорить, что посланный Украиной сигнал услышали не только в Венгрии, но и в России. Москва получила дополнительные аргументы для того, чтобы добиваться соблюдения на Украине прав этнических русских и защищать верующих УПЦ. А Европе на это и возразить будет нечего - сами ж настаивали на соблюдении языковых правил, принятых в ЕС.Такими темпами дело дойдет и до отмены второго государственного языка на Украине - с 2024 года языком международного общения в стране был признан английский. Но на фоне углубления конфликта Зеленского с Трампом, который требует от главы киевского режима завершения войны и заключения сделки с Россией, того и гляди американская мова окажется в опале. Запретят Марка Твена, Драйзера и Воннегута, обяжут писать слова "сша" и "трамп" с маленькой буквы, поселок Нью-Йорк обратно переименуют в Новгородское. Фантастика? Ирония? Так и 25 лет назад подобные меры по отношению к русскому языку и культуре на Украине тоже казались утопическими, а теперь обыденностью стали штрафы за песни Цоя на улице и доносы на русский язык в домовых чатах. Но теперь маятник качнулся и может снести всех идеологов майданной политики и "армовира".*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20261011/irina-farion-protiv-anastasii-prikhodko-protivostoyanie-v-interesakh-zelenskogo-1083737600.html
https://ukraina.ru/20261012/taynye-motivy-stali-yavnymi-zachem-germaniya-na-samom-dele-vkladyvaet-milliardy-v-ukrainu-1083756624.html
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Елена Кирюшкина
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эксклюзив, украина, венгрия, россия, владимир зеленский, ирина фарион, виктор орбан, ес
Эксклюзив, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский, Ирина Фарион, Виктор Орбан, ЕС

Украинизация дала сбой: чем обернется для русофобов признание прав нацменьшинств

17:33 13.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Елена Кирюшкина
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Владимир Зеленский оперативно подписал закон об образовательных правах нацменьшинств
Владимир Зеленский оперативно подписал закон об образовательных правах нацменьшинств. Только вчера, 12 октября, украинский парламент проголосовал за расширение языковых прав венгров, а уже на следующий день на документе появился автограф главы режима.
Действительно, Верховная Рада резво одобрила сразу в двух чтениях поправки к закону об образовании, которые наверняка заставили покойную Ирину Фарион вертеться в гробу. Ведь документ гарантирует право детей из числа нацменьшинств и коренных народов Украины (крымчаки, караимы) на обучение на языках, которые являются официальными языками ЕС. Проще говоря, в ущерб мове, школьники из Закарпатья смогут спокойно учиться на венгерском языке, а учащиеся в Черновцах без оглядки общаться на переменах на румынском.
И никто не посмеет писать на них доносы или шпионить в туалете или буфете - как в случае с русскоговорящими детьми. Языковый омбудсмен Елена Ивановская почему-то помалкивает насчет закона, ограничивающего насильственную украинизацию в венгерских, румынских, польских общинах.
При этом никто не делает секрета из того, что данный закон подгонялся под заседание Европейского совета 15 ноября. Для украинских властей законопроект был ключиком, открывающим двери в Евросоюз. С помощью этого законодательного акта Киев рассчитывал убедить Венгрию снять вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Ведь оказалось, что прозападный Петер Мадьяр гнет в отношении языка и прав венгров в Закарпатье такую же линию, как и "пророссийский" Виктор Орбан. Даже после смены власти в Венгрии новый лидер не раз подчеркивал, что расширение прав венгерского национального меньшинства на Украине остаётся для него принципиально важным вопросом.
Пришлось поступиться языковыми принципами: в Раде несколько недель собирали голоса под данный закон. В итоге документ поддержали 266 депутатов. Согласно ему, украинский остается основным языком образовательного процесса в учебных заведениях, а изменения касаются языков нацменьшинств, на которых разговаривают в ЕС. Русского среди них нет.
Статус учреждения нацменьшинства (сообщества) Украины сможет получить школа, в которой более 50% учащихся получают образование на европейских языках. О том, что в этом заведении можно не "балакать" на украинском будет отражено и в названии школы (вуза), и в учредительных документах.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
11 октября, 10:00
Ирина Фарион против Анастасии Приходько: противостояние в интересах ЗеленскогоНа этой неделе в украинской культуре сражались за русский язык комики и певицы. Галичане изо всех сил стараются удерживать контролирующие и запрещающие позиции в гуманитарной сфере, но эти заслоны прорывают даже те, кто еще недавно критиковал РФ и собирал деньги на помощь украинской армии
Кроме того, он гарантирует "избранным" использование языков национальных меньшинств и коренных народов не только на уроках, но и во время внеклассного общения в помещениях школы и на территории учреждений образования.
По расчетам Минобразования, право претендовать на специальный языковый ранг сегодня могут 149 украинских школ, это чуть больше одного процента. Вроде бы мало, но лиха беда начало.
Венгрия уже поприветствовала решение Рады. Об этом написала в соцсетях глава МИД страны Анита Орбан после встречи с главным украинским дипломатом Андреем Сибигой.
"Мы одобряем важный шаг украинского парламента в вопросе прав нацменьшинств на образование. Это позитивный итог многомесячной совместной работы и конструктивного диалога", - похвалила киевский режим венгерский министр.
Она также призвала украинских партнеров сохранять такую динамику и для других решений, ускоряющих евроинтеграцию. В общем, 13 октября 2026 года стало для Киева "супервторником": Будапешт снял вето, и государства-члены ЕС согласились открыть для Украины 2-й и 3-й переговорные кластеры.
Теперь у Зеленского будет о чем поговорить с нацией, мечтавшей о кружевных трусиках и венской опере. А то ж все война да война. Опять-таки, можно выдать данное решение за очередную победу над Россией - ведь русскому было отказано даже в статусе языка национального меньшинства.
Однако несмотря на показную европейскость, данный закон напоминает "смерть Кощееву". Ну помните: иголка в яйце, яйцо в утке, утка в зайце? Так и здесь. Несмотря на то, что послабления касаются лишь некоторых языков и не затрагивают русский, принятый документ стал прецедентом, который показывает, что официально утверждаемая до сих пор модель языковой политики не является непоколебимой.
Оказывается, украинизация очень даже может быть обратимой - если того потребуют уважаемые партнеры или политическая конъюнктура. Среди политиков уже звучали голоса о том, что на послабления по русскому языку вполне можно пойти в рамках соглашения о завершения войны на Украине.
Похожие сентенции высказывал боксер Александр Усик, когда еще он лелеял президентские амбиции.
А сейчас рвет вышиванку за права русскоязычных граждан переобувшийся парламентарий Алексей Гончаренко*.
"Сейчас европейцы требуют от нас изменить языковое законодательство, чтобы оно соответствовало европейскому. На тех же условиях пусть будет и русский. У нас огромные русскоязычные города, и люди там, поверьте, более патриотичны, чем где-либо. Потому что именно эти города бомбят ежедневно. Понятно, что украинский должен быть языком образования, культуры и науки. Но если люди хотят говорить по-русски, пусть говорят", - заговорил политик.
Кроме него, ряд деятелей культуры тоже начали заступаться за русский и требовать послабления мовных законов: например, Потап и Настя Каменских высмеяли потуги власти всех заставить говорить на галицком наречии, а певица Анастасия Приходько призвала уважать права жителей Донбасса и других восточных регионов, где исторически превалирует русский язык.
Ну а после принятия поправок к закону об образовании и вообще пора говорить о развороте в языковой политике Украины. Ведь если можно сделать исключения для венгерской общины, то почему таких прав должны лишать жителей Харькова или Одессы, где русскоязычных живет всяко больше, чем этнических венгров в Хусте и Мукачево?
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
Вчера, 17:21
Тайные мотивы стали явными: зачем Германия на самом деле вкладывает миллиарды в УкраинуЗападные союзники продолжают вливать в Украину десятки миллиардов долларов, но денег Киеву всё равно катастрофически не хватает. Причём теперь речь идет не только о перспективах следующего года, а о необходимости срочно закрывать дополнительные военные расходы в году нынешнем.
Можно спорить, что посланный Украиной сигнал услышали не только в Венгрии, но и в России. Москва получила дополнительные аргументы для того, чтобы добиваться соблюдения на Украине прав этнических русских и защищать верующих УПЦ. А Европе на это и возразить будет нечего - сами ж настаивали на соблюдении языковых правил, принятых в ЕС.
Такими темпами дело дойдет и до отмены второго государственного языка на Украине - с 2024 года языком международного общения в стране был признан английский. Но на фоне углубления конфликта Зеленского с Трампом, который требует от главы киевского режима завершения войны и заключения сделки с Россией, того и гляди американская мова окажется в опале.
Запретят Марка Твена, Драйзера и Воннегута, обяжут писать слова "сша" и "трамп" с маленькой буквы, поселок Нью-Йорк обратно переименуют в Новгородское. Фантастика? Ирония?
Так и 25 лет назад подобные меры по отношению к русскому языку и культуре на Украине тоже казались утопическими, а теперь обыденностью стали штрафы за песни Цоя на улице и доносы на русский язык в домовых чатах. Но теперь маятник качнулся и может снести всех идеологов майданной политики и "армовира".
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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