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Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине
Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине - 13.10.2026 Украина.ру
Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине
В Кремле видели сообщения СМИ о подготовке США и Европой мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, но никаких официальных сигналов не получали. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге
2026-10-13T14:08
2026-10-13T14:08
2026-10-13T14:08
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Так он прокомментировал статью The Washington Post о разработке мирного плана из четырёх основных компонентов. На вопрос, слышали ли в Кремле об этом, Песков ответил: "Нет, не слышали. Видели сообщение СМИ, но ничего не слышали".Песков также сообщил, что контакты по вопросу возможного энергетического перемирия продолжаются. При этом он не стал уточнять, согласилась ли Россия на такую договорённость, о которой говорил президент США Дональд Трамп, и предложил обратиться за разъяснениями к американскому лидеру.Комментируя решение США разрешить поставки российского дизельного топлива, Песков заявил, что не видит прямой связи между этим шагом и возможными уступками России в переговорах. По его словам, сотрудничество в этой сфере выгодно обеим странам."Это отвечает интересам Соединённых Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит", — подчеркнул он.Пресс-секретарь президента также отметил, что новые санкции Евросоюза могут помешать договорённостям Москвы и Вашингтона. На вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского, которую Трамп назвал необходимой для мирных договорённостей, Песков ответил, что позиция Москвы хорошо известна и ему нечего добавить к прежним заявлениям.Ранее журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Европа готовят мирный план по Украине из четырёх пунктов. Подробнее – в материале как США и Европа планируют мирить Россию и УкраинуБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, дмитрий песков, ес, the washington post, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир путин
Новости, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, ЕС, The Washington Post, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине
В Кремле видели сообщения СМИ о подготовке США и Европой мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, но никаких официальных сигналов не получали. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге
Так он прокомментировал статью The Washington Post о разработке мирного плана из четырёх основных компонентов. На вопрос, слышали ли в Кремле об этом, Песков ответил: "Нет, не слышали. Видели сообщение СМИ, но ничего не слышали".
Песков также сообщил, что контакты по вопросу возможного энергетического перемирия продолжаются. При этом он не стал уточнять, согласилась ли Россия на такую договорённость, о которой говорил президент США Дональд Трамп, и предложил обратиться за разъяснениями к американскому лидеру.
Комментируя решение США разрешить поставки российского дизельного топлива, Песков заявил, что не видит прямой связи между этим шагом и возможными уступками России в переговорах. По его словам, сотрудничество в этой сфере выгодно обеим странам.
"Это отвечает интересам Соединённых Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит", — подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента также отметил, что новые санкции Евросоюза могут помешать договорённостям Москвы и Вашингтона. На вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского, которую Трамп назвал необходимой для мирных договорённостей, Песков ответил, что позиция Москвы хорошо известна и ему нечего добавить к прежним заявлениям.
Ранее журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Европа готовят мирный план по Украине из четырёх пунктов. Подробнее – в материале как США и Европа планируют мирить Россию и Украину Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.