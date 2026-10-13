https://ukraina.ru/20261013/peskov-prokommentiroval-soobscheniya-o-mirnom-plane-ssha-i-es-po-ukraine-1083778344.html

Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине

Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине - 13.10.2026 Украина.ру

Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине

В Кремле видели сообщения СМИ о подготовке США и Европой мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, но никаких официальных сигналов не получали. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге

2026-10-13T14:08

2026-10-13T14:08

2026-10-13T14:08

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Так он прокомментировал статью The Washington Post о разработке мирного плана из четырёх основных компонентов. На вопрос, слышали ли в Кремле об этом, Песков ответил: "Нет, не слышали. Видели сообщение СМИ, но ничего не слышали".Песков также сообщил, что контакты по вопросу возможного энергетического перемирия продолжаются. При этом он не стал уточнять, согласилась ли Россия на такую договорённость, о которой говорил президент США Дональд Трамп, и предложил обратиться за разъяснениями к американскому лидеру.Комментируя решение США разрешить поставки российского дизельного топлива, Песков заявил, что не видит прямой связи между этим шагом и возможными уступками России в переговорах. По его словам, сотрудничество в этой сфере выгодно обеим странам."Это отвечает интересам Соединённых Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит", — подчеркнул он.Пресс-секретарь президента также отметил, что новые санкции Евросоюза могут помешать договорённостям Москвы и Вашингтона. На вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского, которую Трамп назвал необходимой для мирных договорённостей, Песков ответил, что позиция Москвы хорошо известна и ему нечего добавить к прежним заявлениям.Ранее журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Европа готовят мирный план по Украине из четырёх пунктов. Подробнее – в материале как США и Европа планируют мирить Россию и УкраинуБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, россия, дмитрий песков, ес, the washington post, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир путин