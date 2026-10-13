Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине - 13.10.2026 Украина.ру
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Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине
Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине - 13.10.2026 Украина.ру
Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине
В Кремле видели сообщения СМИ о подготовке США и Европой мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, но никаких официальных сигналов не получали. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге
2026-10-13T14:08
2026-10-13T14:08
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Так он прокомментировал статью The Washington Post о разработке мирного плана из четырёх основных компонентов. На вопрос, слышали ли в Кремле об этом, Песков ответил: "Нет, не слышали. Видели сообщение СМИ, но ничего не слышали".Песков также сообщил, что контакты по вопросу возможного энергетического перемирия продолжаются. При этом он не стал уточнять, согласилась ли Россия на такую договорённость, о которой говорил президент США Дональд Трамп, и предложил обратиться за разъяснениями к американскому лидеру.Комментируя решение США разрешить поставки российского дизельного топлива, Песков заявил, что не видит прямой связи между этим шагом и возможными уступками России в переговорах. По его словам, сотрудничество в этой сфере выгодно обеим странам."Это отвечает интересам Соединённых Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит", — подчеркнул он.Пресс-секретарь президента также отметил, что новые санкции Евросоюза могут помешать договорённостям Москвы и Вашингтона. На вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского, которую Трамп назвал необходимой для мирных договорённостей, Песков ответил, что позиция Москвы хорошо известна и ему нечего добавить к прежним заявлениям.Ранее журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Европа готовят мирный план по Украине из четырёх пунктов. Подробнее – в материале как США и Европа планируют мирить Россию и УкраинуБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, ЕС, The Washington Post, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин

Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине

14:08 13.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ruРоссия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил Песков
Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
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В Кремле видели сообщения СМИ о подготовке США и Европой мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, но никаких официальных сигналов не получали. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге
Так он прокомментировал статью The Washington Post о разработке мирного плана из четырёх основных компонентов. На вопрос, слышали ли в Кремле об этом, Песков ответил: "Нет, не слышали. Видели сообщение СМИ, но ничего не слышали".
Песков также сообщил, что контакты по вопросу возможного энергетического перемирия продолжаются. При этом он не стал уточнять, согласилась ли Россия на такую договорённость, о которой говорил президент США Дональд Трамп, и предложил обратиться за разъяснениями к американскому лидеру.
Комментируя решение США разрешить поставки российского дизельного топлива, Песков заявил, что не видит прямой связи между этим шагом и возможными уступками России в переговорах. По его словам, сотрудничество в этой сфере выгодно обеим странам.
"Это отвечает интересам Соединённых Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит", — подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента также отметил, что новые санкции Евросоюза могут помешать договорённостям Москвы и Вашингтона. На вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского, которую Трамп назвал необходимой для мирных договорённостей, Песков ответил, что позиция Москвы хорошо известна и ему нечего добавить к прежним заявлениям.
Ранее журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Европа готовят мирный план по Украине из четырёх пунктов. Подробнее – в материале как США и Европа планируют мирить Россию и Украину
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
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