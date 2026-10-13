"Смешно слышать!": Вайкуле снова набросилась на Россию - 13.10.2026 Украина.ру
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"Смешно слышать!": Вайкуле снова набросилась на Россию
"Смешно слышать!": Вайкуле снова набросилась на Россию - 13.10.2026 Украина.ру
"Смешно слышать!": Вайкуле снова набросилась на Россию
72-летняя Лайма Вайкуле дала интервью литовскому LRT и снова прошлась по России. На этот раз — по культуре. Народная артистка Латвийской Республики назвала смешными разговоры о том, что Россия "принесла культуру" в Прибалтику. И задалась вопросом: "Почему они всё время навязывают нам свою культуру?"
2026-10-13T15:45
2026-10-13T15:45
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Что сказала ВайкулеВ интервью LRT Вайкуле вспомнила Советский Союз и заявила, что самыми западными в те времена были культуры Эстонии, Латвии и Литвы."Мне так смешно слышать, что Россия принесла нам культуру. Во времена Советского Союза самой западной была культура Эстонии, Латвии и Литвы. Какую культуру они нам принесли? Книги мы и так могли бы прочитать, для этого нам необязательно было находиться в Советском Союзе. Им кажется, что только у них есть люди, способные нести культуру. А мировая культура, немецкая культура? Почему они всё время навязывают нам свою культуру?"Немного контекстаВайкуле — уроженка Латвии. Но популярность ей принесла именно русская сцена. С 1970-х она жила на две страны: в России вела концертную деятельность, в Латвии — дом. Десятилетиями выступала в России и делила сцену с российскими артистами. Песни исполняла на русском языке.После начала СВО она якобы прекратила все профессиональные связи со страной. При этом, по данным СМИ, ещё в 2024 году продолжала зарабатывать на косметическом бизнесе в России. Об этом сама певица, конечно, же умалчивает.Про коллег и "вне политики"Отдельно Вайкуле прошлась по коллегам, которые заявляют, что находятся вне политики. По её мнению, такая позиция связана с желанием извлечь выгоду.При этом она продолжает общаться с Аллой Пугачёвой, Максимом Галкиным* и другими беглыми исполнителями..Концерты не собирают залыСейчас Вайкуле выступает в Европе — в Латвии, Литве, Эстонии. Но, как отмечают СМИ, ажиотажа на её концерты нет. В Эстонии выступление, запланированное на 31 октября, отменили из-за мизерного спроса.Чтобы понимать уровень русофобии артистки — стоит вспомнить её недавние слова: она заявляла, что готова "взять автомат" и пойти воевать с россиянами в случае гипотетического конфликта России и Латвии.*признан иноагентом в РФ
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новости, россия, латвия, эстония, лайма вайкуле, алла пугачева, максим галкин
Новости, Россия, Латвия, Эстония, Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, Максим Галкин

"Смешно слышать!": Вайкуле снова набросилась на Россию

15:45 13.10.2026
 
© ФотоЛайма Вайкуле
Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
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72-летняя Лайма Вайкуле дала интервью литовскому LRT и снова прошлась по России. На этот раз — по культуре. Народная артистка Латвийской Республики назвала смешными разговоры о том, что Россия "принесла культуру" в Прибалтику. И задалась вопросом: "Почему они всё время навязывают нам свою культуру?"

Что сказала Вайкуле

В интервью LRT Вайкуле вспомнила Советский Союз и заявила, что самыми западными в те времена были культуры Эстонии, Латвии и Литвы.
"Мне так смешно слышать, что Россия принесла нам культуру. Во времена Советского Союза самой западной была культура Эстонии, Латвии и Литвы. Какую культуру они нам принесли? Книги мы и так могли бы прочитать, для этого нам необязательно было находиться в Советском Союзе. Им кажется, что только у них есть люди, способные нести культуру. А мировая культура, немецкая культура? Почему они всё время навязывают нам свою культуру?"

Немного контекста

Вайкуле — уроженка Латвии. Но популярность ей принесла именно русская сцена. С 1970-х она жила на две страны: в России вела концертную деятельность, в Латвии — дом. Десятилетиями выступала в России и делила сцену с российскими артистами. Песни исполняла на русском языке.
После начала СВО она якобы прекратила все профессиональные связи со страной. При этом, по данным СМИ, ещё в 2024 году продолжала зарабатывать на косметическом бизнесе в России. Об этом сама певица, конечно, же умалчивает.

Про коллег и "вне политики"

Отдельно Вайкуле прошлась по коллегам, которые заявляют, что находятся вне политики. По её мнению, такая позиция связана с желанием извлечь выгоду.
При этом она продолжает общаться с Аллой Пугачёвой, Максимом Галкиным* и другими беглыми исполнителями..

Концерты не собирают залы

Сейчас Вайкуле выступает в Европе — в Латвии, Литве, Эстонии. Но, как отмечают СМИ, ажиотажа на её концерты нет. В Эстонии выступление, запланированное на 31 октября, отменили из-за мизерного спроса.
Чтобы понимать уровень русофобии артистки — стоит вспомнить её недавние слова: она заявляла, что готова "взять автомат" и пойти воевать с россиянами в случае гипотетического конфликта России и Латвии.
*признан иноагентом в РФ
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