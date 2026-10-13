Рада приняла очередной скандальный законопроект: что потеряют шахтёры, металлурги и беременные - 13.10.2026 Украина.ру
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Рада приняла очередной скандальный законопроект: что потеряют шахтёры, металлурги и беременные
Рада приняла очередной скандальный законопроект: что потеряют шахтёры, металлурги и беременные - 13.10.2026 Украина.ру
Рада приняла очередной скандальный законопроект: что потеряют шахтёры, металлурги и беременные
Верховная рада приняла законопроект №10147, который может лишить льгот работников вредных производств и ослабить защиту беременных женщин. Об этом 13 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-13T15:10
2026-10-13T15:10
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В частности, депутаты проголосовали за ослабление и возможную отмену для этих работников льготного пенсионного обеспечения, повышенной оплаты труда, сокращённой продолжительности рабочего времени и дополнительных оплачиваемых отпусков.Сообщается, что также отменено право на бесплатное лечение в случае производственной травмы. В то же время работодателей освободили от ответственности за создание опасных условий труда.Что касается беременных женщин и тех, у кого есть дети в возрасте до трёх лет, то закон может повлиять на их права на перевод на более лёгкую работу, а работодателям разрешает привлекать их к работе в ночное время.Четырнадцать украинских отраслевых профсоюзов, международные профсоюзные структуры и Международная организация труда выступали категорически против таких изменений, однако к их позиции не прислушались.Кроме того, принятый закон, как заявили профсоюзы, противоречит европейским стандартам охраны труда и обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.В парламенте против этого закона выступила только фракция "Батьковщина", представители которой не отдали ни одного голоса за этот закон. Другие фракции его поддержали.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, верховная рада, украина.ру, вооруженные силы украины, россия, киев
Новости, Украина, Верховная Рада, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев

Рада приняла очередной скандальный законопроект: что потеряют шахтёры, металлурги и беременные

15:10 13.10.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© Фото : соцсети
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Верховная рада приняла законопроект №10147, который может лишить льгот работников вредных производств и ослабить защиту беременных женщин. Об этом 13 октября сообщили украинские СМИ
В частности, депутаты проголосовали за ослабление и возможную отмену для этих работников льготного пенсионного обеспечения, повышенной оплаты труда, сокращённой продолжительности рабочего времени и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Сообщается, что также отменено право на бесплатное лечение в случае производственной травмы. В то же время работодателей освободили от ответственности за создание опасных условий труда.
Что касается беременных женщин и тех, у кого есть дети в возрасте до трёх лет, то закон может повлиять на их права на перевод на более лёгкую работу, а работодателям разрешает привлекать их к работе в ночное время.
Четырнадцать украинских отраслевых профсоюзов, международные профсоюзные структуры и Международная организация труда выступали категорически против таких изменений, однако к их позиции не прислушались.
Кроме того, принятый закон, как заявили профсоюзы, противоречит европейским стандартам охраны труда и обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
В парламенте против этого закона выступила только фракция "Батьковщина", представители которой не отдали ни одного голоса за этот закон. Другие фракции его поддержали.
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
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