https://ukraina.ru/20261013/rada-prinyala-ocherednoy-skandalnyy-zakonoproekt-chto-poteryayut-shakhtry-metallurgi-i-beremennye-1083780704.html

Рада приняла очередной скандальный законопроект: что потеряют шахтёры, металлурги и беременные

Рада приняла очередной скандальный законопроект: что потеряют шахтёры, металлурги и беременные - 13.10.2026 Украина.ру

Рада приняла очередной скандальный законопроект: что потеряют шахтёры, металлурги и беременные

Верховная рада приняла законопроект №10147, который может лишить льгот работников вредных производств и ослабить защиту беременных женщин. Об этом 13 октября сообщили украинские СМИ

2026-10-13T15:10

2026-10-13T15:10

2026-10-13T15:10

новости

украина

верховная рада

украина.ру

вооруженные силы украины

россия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/19/1077143200_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_c79d21ca32c233c3ccd7c75e5efe3743.jpg

В частности, депутаты проголосовали за ослабление и возможную отмену для этих работников льготного пенсионного обеспечения, повышенной оплаты труда, сокращённой продолжительности рабочего времени и дополнительных оплачиваемых отпусков.Сообщается, что также отменено право на бесплатное лечение в случае производственной травмы. В то же время работодателей освободили от ответственности за создание опасных условий труда.Что касается беременных женщин и тех, у кого есть дети в возрасте до трёх лет, то закон может повлиять на их права на перевод на более лёгкую работу, а работодателям разрешает привлекать их к работе в ночное время.Четырнадцать украинских отраслевых профсоюзов, международные профсоюзные структуры и Международная организация труда выступали категорически против таких изменений, однако к их позиции не прислушались.Кроме того, принятый закон, как заявили профсоюзы, противоречит европейским стандартам охраны труда и обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.В парламенте против этого закона выступила только фракция "Батьковщина", представители которой не отдали ни одного голоса за этот закон. Другие фракции его поддержали.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, украина.ру, вооруженные силы украины, россия, киев