https://ukraina.ru/20261013/ot-donbassa-do-obschey-pribyli-ssha-evropa-i-ukraina-prigotovili-mirnyy-plan-dlya-rossii-1083782564.html

От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для России

От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для России - 13.10.2026 Украина.ру

От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для России

За яркими новостными сюжетами о дизельной сделке и заявлениях Трампа о том, что Зеленский должен уйти, на втором плане оказалось куда более важное — результаты трехсторонних переговоров США, Европы и Украины. Они состоялись в прошлую пятницу в гольф-клубе Стива Уиткоффа во Флориде.

2026-10-13T17:01

2026-10-13T17:01

2026-10-13T17:01

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До сегодняшнего дня о переговорах во Флориде почти ничего не было известно, кроме того, что второй переговорный день был отменен, поскольку Трамп позвонил Путину и неожиданно снял часть санкций, хотя предполагалось, что это будет одним из "призов" за заключение энергетического перемирия. Все, что сообщила о результатах переговоров российская сторона, так это слова Дмитрия Пескова о том, что президент Путин "с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны по шагам, направленным на деэскалацию", но какие именно предложения, осталось загадкой. Кроме того, Юрий Ушаков сообщил, что ударами по Москве в день парламентских выборов Киев "сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса". Также, по его словам, российские войска "полностью владеют инициативой и продвигаются вперед", а попытки Киева остановить это продвижение "не имеют никаких перспектив", поэтому Москва будет решать, когда именно возобновлять переговоры.Это заявление как политическая позиция понятно. Анализ же ситуации требует немного иного подхода. В целом, Украина не имеет никаких перспектив, но все же ВСУ действительно остановили продвижение ВС РФ на некоторых участках (например, в Орехове и на берегах реки Конки в Запорожской области), а на лиманском направлении уже довольно давно наступают. Кроме того, в отличие от 2025 года, сейчас для Украины приготовлено очень много денег. То, что Зеленский их пока не берет, потому что взамен Европа требует проведение ряда реформ — вопрос десятый. В нужный момент Рада проголосует точно так же, как проголосовала за пересмотр языкового законодательства под давлением венгров. Для России же 2026 год — первый, когда деньги на СВО больше нельзя брать из "кубышки". В общем, "реалии на земле" сейчас выглядят немного не так, как в 2025 году во время саммита в Анкоридже. Усилить российские переговорные позиции призваны удары по украинским электростанциям. Уверенность руководства России в надежности плана с ударами по энергетике, которые должны принудить Украину согласиться с российскими мирными условиями, наряду с дизельным "подарком" Трампа делают бессмысленными не только энергетическое перемирие, но и трехсторонние переговоры прямо сейчас. Об этом и сказал Ушаков, если переводить с языка дипломатии на язык политической аналитики. Но все же некоторые предложения президент России "воспринял с пониманием". О чем может идти речь?Дэвид Игнатиус, известный автор шпионских романов и специализирующийся на внешней политике колумнист The Washington Post, получил инсайд о результатах переговоров во Флориде, в которых участвовали не только США и Украина, но и представители Великобритании, Франции и Германии, имеющие гораздо больше рычагов давления на Киев, чем Вашингтон."Нам нужно сделать проблему и ее решение более масштабными, чтобы обе стороны увидели, какой будет ситуация после войны, — и только после этого идти на уступки", — объяснил американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, который предоставил информацию Игнатиусу.Речь шла о самом сложном вопросе всего переговорного трека — о территориальном урегулировании. Как известно, Россия настаивает на выводе ВСУ из Донбасса как условии прекращения огня, поле чего можно будет обсуждать "первопричины конфликта". Консолидированная позиция Украины и Европы заключается в том, что нужно останавливать на линии боевого соприкосновения как она есть и затем вести переговоры об устойчивом урегулировании. Трамп в Анкоридже был не против российского варианта, поскольку его убедили, что Донбасс и так будет взят в ближайшее время, но так как этого не произошло, он стал склоняться к украино-европейскому варианту — как самому простому и технически осуществимому в любой момент. Игнатиус сообщает, что во Флориде обсуждали такую компенсацию за территориальный компромисс, которая "не будет соответствовать целям обеих сторон в этой войне". Для Игнатиуса логика этой инициативы "сомнительна", но, вообще-то, именно так и заключаются успешные сделки — когда ни одна из сторон не удовлетворена на 100%. Полное удовлетворение одной из сторон может быть результатом только капитуляции другой, а до этого пока далеко. Вообще, войны редко заканчиваются капитуляцией, а современные войны — и подавно.Что интересно, по словам источника Игнатиуса, согласие Зеленского прекратить удары по российским НПЗ должно было стать основой для дальнейшей поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву, видимо, чтобы обсуждать энергетическое перемирие. Оно, как подметил недавно украинский нардеп Гончаренко*, привело бы к замыканию активных военных действий на небольшой территории Донбасса, что вернуло бы войну в состояние, похожее на 2014-2015 гг., и сильно снизило вероятность мировой эскалации. Зеленский, как известно, согласился, но только взамен отказа России бить по электростанциям. Россия ударила по ТЭС, Трамп снял санкции на дизель без привязки к соглашению — так распалась выстраиваемая конструкция. Правда, сейчас инфополе запестрело инсинуациями о том, что США прекратили делиться с Украиной разведданными из-за того, что один раз не зазвучала сирена (такое уже случалось неоднократно, а Украина остановку передачи разведданных опровергла), а также о том, что Зеленского все-таки продавили на отказ от ударов по НПЗ, потому что с пятницы таких ударов не было.Пока все это выглядит несерьезно, но что получат стороны, если перемирие все-таки состоится? Напомним, это уже консолидированная позиция США, ЕС и даже Украины, то есть они будут пытаться убедить Москву.По словам американского чиновника, слившего информацию Игнатиусу, в пакете — четыре основных пункта."Послание Путину будет таким, — пишет колумнист, — не прекращайте войну с Украиной просто так. Заключите с Европой соглашение в области экономики и безопасности, которое восстановило бы стабильность в регионе после восходящей спирали эскалации".Раньше, как мы знаем, Европа требовала от России прекратить войну именно что "просто так", а потом уже о чем-то договариваться. Теперь позиция приблизилась к российской — сначала договариваемся, а потом останавливаем войну.Первый пункт плана касается восстановления Украины. Ответственность за его реализацию берут на себя Всемирный банк и инвесторы из BlackRock, но при условии, что выделенные ими средства не будут разворованы. Здесь важны два момента. Во-первых, Украина (без территорий, отошедших России) закрепляется в виде неоколонии США, поскольку и ВБ, и BlackRock прежде всего — американские организации. Во-вторых, слова о гарантии того, что деньги не будут разворованы — это намек на европейские требования антикоррупционных реформ в рамках "пакета Качки-Кос". Согласно требованиям, НАБУ, в здании которого в Киеве сидит куратор от ФБР, а поддерживающие Бюро СМИ и активисты получают европейские гранты, должно получить больше полномочий, а главы Генпрокуратуры, СБУ, ГБР и других силовых органов — избираться комиссией с превалированием "международных экспертов". Это колониальный инструмент контроля, который для Украины является конечной ценой Майдана.Второй пункт — гарантии безопасности. Украина получит заверения от США и европейских стран, эквивалентные 5-й статье устава НАТО. Украину это само по себе устроит, но переговоры в начале текущего года сорвались в том числе из-за того, что Трамп обещал подписать гарантии после прекращения войны, а Зеленский хотел получить их до. Учитывая постоянные перемены настроения американского президента, опасения Зеленского можно понять. Кроме того, он хотел, чтобы гарантии были даны не указом Трампа, который может отменить как он сам, так и любой следующий президент, но законом, проведенным через Конгресс. О конкретике по данному вопросу Игнатиус не сообщает. Зато впервые было принято решение об отдельных европейско-российских переговорах, которые должны сформировать удовлетворяющую Россию систему безопасности на континенте. Как мы помним, игнорирование запроса России о прекращении расширения НАТО на восток было одним из факторов, спровоцировавших СВО.Третий пункт — экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения. Одним из его аспектов мог бы стать трубопровод, по которому российская нефть и газ поступали бы в Европу, а прибыль делилась бы между Украиной и Россией. Россия получила бы снятие санкций и доступ к европейскому рынку, Европа — дешевые энергоносители, Украина — деньги за транзит, то есть все то, что было раньше.Правда, как уже было сказано, Трамп объявил о дизельной сделке и теперь, чтобы схема заработала, на уступку должны пойти не обе стороны, а только Украина — перестать бить по российским НПЗ в обмен ни на что. Если Трамп не прекратит предоставлять разведданные, а Европа продолжит давать деньги несмотря на отсутствие реформ, Зеленскому на такую уступку идти будет совершенно бессмысленно. Но, если Зеленского все-таки продавят, дальше Уиткоффу и Кушнеру нужно ехать в Москву для презентации и одобрения консолидированного плана. В Москве они, кстати, услышат вопросы про язык и церковь, которые, если верить Игнатиусу, во Флориде не обсуждались. Возможно, решение этих вопросов можно перенести во второй пункт о европейско-российской системе безопасности. Например, если Россия не против евроинтеграции Украины, то Киев должен включить действие европейских норм касательно русского языка и УПЦ.Четвертый пункт — самый тяжелый для сторон. По задумке, Россия соглашается на размежевание по ЛБС, а Украина признает потерю территорий. Де-юре или только де-факто, не уточняется, но это не так важно. В "28 пунктах Трампа", на которые Россия была согласна, Украина признавала потерю регионов только де-факто и обязывалась не пытаться их вернуть силой.Каждый из указанных пунктов, очевидно, можно обсуждать очень долго, поскольку в целом они формируют новую систему безопасности в Европе. Поэтому все так привязываются к энергетическому перемирию, которое локализует зону боевых действий в Донбассе, немного ослабит потенциал мировой войны и даст возможность в более-менее спокойном режиме обсуждать жизненно важное соглашение так долго, как потребуется. "Сейчас нужно разрядить обстановку и вернуться к работе", — пояснил источник Игнатиуса.* Внесен в перечень экстремистов и террористов

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