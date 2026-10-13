https://ukraina.ru/20261013/smi-soyuzniki-kieva-opasayutsya-gneva-trampa-iz-za-podderzhki-udarov-vsu-1083786541.html

СМИ: союзники Киева опасаются гнева Трампа из-за поддержки ударов ВСУ

СМИ: союзники Киева опасаются гнева Трампа из-за поддержки ударов ВСУ - 13.10.2026 Украина.ру

СМИ: союзники Киева опасаются гнева Трампа из-за поддержки ударов ВСУ

Союзники Киева опасаются гнева американского лидера Дональда Трампа из-за поддержки, которую они оказывают Украине при нанесении ею ударов по российской инфраструктуре. Об этом сообщает 13 октября британское издание i Paper

2026-10-13T16:39

2026-10-13T16:39

2026-10-13T16:39

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Ранее Трамп заявлял, что Киев не должен наносить удары по НПЗ в России. Британская газета Financial Times писала, что Штаты угрожают заблокировать поставки оружия и разведывательной информации Украине, чтобы заставить Киев прекратить атаковать российские НПЗ.Как отмечает i Paper, существует вероятность того, что конфликт Трампа и Владимира Зеленского скажется и на сторонниках Киева. "Последствия увеличения Украиной списка целей путем включения в него НПЗ приближает союзников, например, правительство Бернема, к открытым разногласиям, которых они не хотят", — говорится в публикации.По словам одного источника, звонок, который, например, в канцелярии британского премьера предпочли бы не принимать, — это звонок от американского президента, задающегося вопросом, почему Лондон помогает Киеву бить по российской инфраструктуре.Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского главным препятствием для прекращения конфликта и предложил провести на Украине выборы, чтобы дать народу право избрать себе другого лидера. "Я предлагаю им найти нового лидера, который сможет заключить сделку", — заявил Трамп журналистам.Ранее Трамп неоднократно призывал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, заявляя, что они провоцируют глобальный дефицит топлива и рост цен на заправках в США. По данным Axios, Трамп принял решение заключить сделку с Россией по дизельному топливу после того, как Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские НПЗ.Больше важных новостей дня — в утреннем обзоре "Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября" на сайте Украина.ру.

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